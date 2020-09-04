Анзор Кавазашвили: У сборной России многовато беготни, но пока выручает «старичок» Дзюба

- Как вам игра нашей сборной?

- Желательно было увидеть более яркую игру - и более согласованную. Но старание у ребят есть. В этом плане Черчесов навел такой жесткий порядок, что стоячих футболистов у нас на поле не бывает. Тем не менее, Черчесов вынужден находиться в постоянном поиске новых футболистов. Хотелось бы, чтобы он был уверен в каждом игроке на сто процентов. Пока так сказать, к сожалению, нельзя.

- Удивлены тому, что Черчесов предпочел Антона Шунина, а не Гилерме, в роли основного вратаря?

- Видимо, Черчесов понял, что по возрасту Гилерме - уже всё. У него мандраж. Это было заметно еще по прошлому сезону. Обычно с возрастом вратари становятся более спокойными, а Гилерме - наоборот. Он волнуется и допускает много ошибок. Поэтому вышел Шунин.

- Замена себя оправдала?

- Безусловно. Шунин – молодец. Во втором тайме были два-три момента, которые он вытащил. Но пока не будем слишком сильно его хвалить. А что касается защиты, я бы очень хотел, чтобы Георгий Джикия, который вернулся в сборную после травмы, более ответственно и четко выполнял свои функции в центре. Хулиганство, которое он позволяет себе в «Спартаке», когда бросает зону и бежит сломя голову вперед, на уровне национальной команды непозволительно. Более грамотный, чем сербы, противник за это накажет.

Вообще, у нас слишком много беготни. Много несогласованных действий наших полузащитников. Как ни странно, выручает «старичок» Артем Дзюба. При своих габаритах он успевает везде. Но сколько Дзюбе еще играть за сборную?.. Пора нам искать человека, который сегодня встанет рядом с ним, а завтра заменит.

- Александр Соболев мог бы стать таким футболистом?

- Это очень талантливый парень. Не хотелось бы, чтобы он повторил судьбу Александра Кокорина, который при огромном таланте не оправдал до конца выданные авансы. Данные у Соболева прекрасные. И скорость, и работоспособность, и голевое чутье. Ему только надо расцвести рядом с опытным партнером. На ум сразу приходит Эдик Стрельцов. Когда он играл в клубе или сборной, кого бы с ним ни ставили в пару, человек всегда раскрывался, забивал. Вот и Соболеву нужен такой партнер. В «Спартаке» его нет, а в сборной есть - это Дзюба, который отвлекает защитников на себя. Сашу можно спокойно ставить в паре с Артемом, и он заиграет.