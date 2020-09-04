Лучшие в матче с Сербией – Шунин и Джикия, худшие – Фернандес и Жирков. Оценки сборной России

Артем ДЗЮБА До 40-й минуты отбегал вхолостую, зато потом создал убойный момент Зелимхану Бакаеву . В целом редко для себя самого лучшего образца выигрывал единоборства, но искупил все временные неудачи голевым дублем. Сначала реализовал пенальти, а затем - подаренный поскользнувшимся Николой Максимовичем выход один на один.

Георгий ДЖИКИЯ Большую часть матча очень здорово действовал у своих ворот, блокируя удары и перехватывая передачи, а в чужой штрафной создал голевой момент для Артема Дзюбы . Однако не лучшим образом действовал в эпизоде, когда Джуричич вывалился один на один.

Антон ШУНИН В первом тайме выручил после опасного удара Сергея Милинковича-Савича , в концовке второго не дал реализовать выход один на один Филипу Джуричичу . Начал первую голевую атаку отличным вводом мяча. В единственном пропущенном голе ничего поделать не мог.

ЧЕТЫРЕ С ПЛЮСОМ

Андрей СЕМЕНОВ

В целом сыграл довольно уверенно, но в середине второго тайма неудачно отбил мяч на линию собственной штрафной, позволив сербам опасно пробить по воротам.

Вячеслав КАРАВАЕВ

Забил изумительный по красоте мяч, но затем упустил Дарко Лазовича, сделавшего голевую передачу на Александра Митровича.

Караваев получил мяч, сместился в центр и изо всех сил пальнул в дальний верхний 💪



Слава, с первым голом за сборную 🇷🇺https://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/GVKXSfyeBe — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

ЧЕТЫРЕ

Зелимхан БАКАЕВ

Был чрезвычайно активен, появлялся на обоих флангах, часто брал игру на себя, но до заработанного пенальти слишком часто терял мяч. Не попал с линии вратарской по пустым воротам в конце первого тайма.

Роман ЗОБНИН

Провел качественный матч в обороне, но вперед почти не ходил. Этого требовала старая новая роль спартаковца - отличная от той, которую он исполняет сейчас в клубе, где его ставят на правый фланг.

ЧЕТЫРЕ С МИНУСОМ

Магомед ОЗДОЕВ

Был малозаметен, но надежен, не дав развернуться Душану Тадичу и Милинковичу-Савичу. В концовке, правда, совершил чудовищный обрез, в результате которого Джуричич вывалился один на один.

ТРИ С ПЛЮСОМ

Алексей ИОНОВ

Слишком много времени провел без мяча, зато сыграл ключевую роль в эпизоде с назначенным пенальти – именно он вывел Бакаева один на один. Здорово подал угловой, когда Джикия скидывал мяч Дзюбе.

ТРИ

Марио ФЕРНАНДЕС

В атаках практически не участвовал, в первом тайме упустил создавшего голевой момент Филипа Костича. Армеец по-прежнему далек от идеальных кондициях, в чем убеждают и матчи за ЦСКА на старте сезона РПЛ.

Юрий ЖИРКОВ

Играл дисциплинированно, но редко получал мяч и почти не обострял, хотя должен был это делать, располагаясь слева ближе к атаке команды.

Антон МИРАНЧУК

Не попал в игру, заменив Бакаева на 68-й минуте, и ничем не запомнился.

БЕЗ ОЦЕНОК

Роман НОЙШТЕДТЕР, Далер КУЗЯЕВ