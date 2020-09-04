«Дзюба обогнал Стрельцова? Но Эдуард был на 7 лет отлучен от футбола». Ловчев – о победе над сербами

О МАТЧЕ

Наша сборная перед игрой с сербами потеряла сразу нескольких лидеров, перечислять не буду, все знают, о ком речь. Поэтому показалось, что в первом тайме футболисты притирались друг к другу.

Некоторые комментаторы удивлялись появлению Антона Шунина в воротах. Я же был уверен, что Станислав Черчесов захочет проверить Антона в официальном матче. Шунин очень хорошо выглядит сейчас в «Динамо», в отличие от Гилерме, к которому немало претензий по последним играм за «Локомотив».

Приятно удивил Зелимхан Бакаев, который в «Спартаке» далеко не на первых ролях. В первом тайме у него была пара моментов. Один совершенно убойный - после прострела Дзюбы. Зелимхан не попал в ворота с пяти метров. Но если б забил, думаю, наши заиграли бы более осторожно, и не ясно, чем бы все закончилось. А в начале второго тайма Бакаев продолжал играть активно и сразу заработал пенальти.

Кто еще порадовал - так это Вячеслав Караваев. Его прекрасный удар фактически решил исход встречи. На его примере могу еще раз отметить тренерское чутье Станислава Черчесова. Как же он умеет угадывать, кого именно сейчас и на какую позицию нужно ставить в состав. Ведь в «Зените» Караваев действует справа, а тут вышел на левый фланг защиты.