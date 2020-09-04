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«Дзюба обогнал Стрельцова? Но Эдуард был на 7 лет отлучен от футбола». Ловчев – о победе над сербами
04 сентября 15:03
автор: Евгений Ловчев

«Дзюба обогнал Стрельцова? Но Эдуард был на 7 лет отлучен от футбола». Ловчев – о победе над сербами

Автор «Советского спорта», прославленный футболист сборной СССР Евгений Ловчев после матча Россия – Сербия (3:1) уверен, что Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром нашей национальной команды в истории.

О МАТЧЕ

Наша сборная перед игрой с сербами потеряла сразу нескольких лидеров, перечислять не буду, все знают, о ком речь. Поэтому показалось, что в первом тайме футболисты притирались друг к другу.

Некоторые комментаторы удивлялись появлению Антона Шунина в воротах. Я же был уверен, что Станислав Черчесов захочет проверить Антона в официальном матче. Шунин очень хорошо выглядит сейчас в «Динамо», в отличие от Гилерме, к которому немало претензий по последним играм за «Локомотив».

Приятно удивил Зелимхан Бакаев, который в «Спартаке» далеко не на первых ролях. В первом тайме у него была пара моментов. Один совершенно убойный - после прострела Дзюбы. Зелимхан не попал в ворота с пяти метров. Но если б забил, думаю, наши заиграли бы более осторожно, и не ясно, чем бы все закончилось. А в начале второго тайма Бакаев продолжал играть активно и сразу заработал пенальти.

Кто еще порадовал - так это Вячеслав Караваев. Его прекрасный удар фактически решил исход встречи. На его примере могу еще раз отметить тренерское чутье Станислава Черчесова. Как же он умеет угадывать, кого именно сейчас и на какую позицию нужно ставить в состав. Ведь в «Зените» Караваев действует справа, а тут вышел на левый фланг защиты.

И, конечно, нельзя не сказать о сборной Сербии. Я ждал от соперников большего. Все-таки почти все футболисты представляют хорошие клубы в европейских топ-чемпионатах.

РЕКОРД КЕРЖАКОВА ПАДЕТ

Много разговоров, что Дзюба забил 26 голов и обогнал Эдуарда Стрельцова в списке лучших бомбардиров сборной. Но надо учитывать, что Стрельцов на 7 лет был отлучен от футбола. Плюс почти пять лет отсидел. Сколько он за эти годы мог еще назабивать за сборную... Тогда бы Дзюба еще долго его догонял бы...

Более показательно, что Артем сравнялся с Владимиром Бесчастных. Для меня очевидно, что и рекорд сборной России - 30 голов Александра Кержакова - в обозримом будущем падет. Лига наций в этом Дзюбе поможет. Впереди только нынешней осенью еще пять матчей. Может, уже в 2020 году наш ведущий форвард достигнет рубежа в 30 забитых мячей. Но в любом случае, он станет лучшим бомбардиром сборной. Никаких сомнений.

Анзор Кавазашвили: У сборной России многовато беготни, но пока выручает «старичок» Дзюба

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«Дзюба обогнал Стрельцова? Но Эдуард был на 7 лет отлучен от футбола». Ловчев – о победе над сербами
«Дзюба обогнал Стрельцова? Но Эдуард был на 7 лет отлучен от футбола». Ловчев – о победе над сербами
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