Россия уступила сербам по всем статьям. Кроме счета

Издание «Главная ставка» утверждает, что по ряду ключевых показателей сборная России уступила своему сопернику вчера на стадионе «Динамо» в Петровском парке.

В чем точно сербская команда превзошла, так это во владении мячом - тут разница внушительная (62 на 38).

Разница в точности передач тоже оказалась неприлично большой (87% у соперника, 77% у нас).

По количеству ударов гости тоже оказались лучше: 15 против 9 у России.

Если брать отдельно удары в створ - 6:4 в пользу наших гостей.