Россия уступила сербам по всем статьям. Кроме счета

Издание «Главная ставка» утверждает, что по ряду ключевых показателей сборная России уступила своему сопернику вчера на стадионе «Динамо» в Петровском парке.
В чем точно сербская команда превзошла, так это во владении мячом - тут разница внушительная (62 на 38).
Разница в точности передач тоже оказалась неприлично большой (87% у соперника, 77% у нас).
По количеству ударов гости тоже оказались лучше: 15 против 9 у России.
Если брать отдельно удары в створ - 6:4 в пользу наших гостей.
Коэффициент xG 1,89 у гостей, и только 1,53 xG у России. Напомним, это показатель демонстрирует, сколько команда создала за матч действительно опасных моментов, которые гипотетически могли стать голами.
Но главное, что расстраивает в статистической оценке матча, — показатели интенсивности прессинга PPDA. Чем ниже у команды PPDA, тем интенсивней прессинг она показывает, ведь падает показатель соотношения числа передач ее соперника к числу оборонительных действий команды. У России в первом тайме он составил 18,5 (передачи соперника на одно оборонительное действие на чужой половине) – это огромный показатель, который обычно свойствен командам, уходящим в низкий блок и отказывающимся от высоких отборов.