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Россия уступила сербам по всем статьям. Кроме счета
04 сентября 18:10

Россия уступила сербам по всем статьям. Кроме счета

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что несмотря на комфортный итоговый счет (3:1) сборная России не была в игре с Сербией лучшей командой на поле.

Издание «Главная ставка» утверждает, что по ряду ключевых показателей сборная России уступила своему сопернику вчера на стадионе «Динамо» в Петровском парке.

В чем точно сербская команда превзошла, так это во владении мячом - тут разница внушительная (62 на 38).

Разница в точности передач тоже оказалась неприлично большой (87% у соперника, 77% у нас).

По количеству ударов гости тоже оказались лучше: 15 против 9 у России.

Если брать отдельно удары в створ - 6:4 в пользу наших гостей.

Коэффициент xG 1,89 у гостей, и только 1,53 xG у России. Напомним, это показатель демонстрирует, сколько команда создала за матч действительно опасных моментов, которые гипотетически могли стать голами.

Но главное, что расстраивает в статистической оценке матча, — показатели интенсивности прессинга PPDA. Чем ниже у команды PPDA, тем интенсивней прессинг она показывает, ведь падает показатель соотношения числа передач ее соперника к числу оборонительных действий команды. У России в первом тайме он составил 18,5 (передачи соперника на одно оборонительное действие на чужой половине) – это огромный показатель, который обычно свойствен командам, уходящим в низкий блок и отказывающимся от высоких отборов.

источник: «Советский спорт»
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Россия уступила сербам по всем статьям. Кроме счета
Россия уступила сербам по всем статьям. Кроме счета
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что несмотря на комфортный итоговый счет (3:1) сборная России не была в игре с Сербией лучшей командой на поле.
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