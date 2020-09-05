Станислав Черчесов: Поговорил перед игрой против Венгрии с Джуджаком

- Чего ждете от игры с венграми? - вопрос Черчесову.

- У сборных простых матчей не бывает. Соперник стоит под флагом Венгрии, мы - под флагом России, поэтому ждем интенсивной игры. Знаем, что Венгрия только что победила Турцию. Я недавно разговаривал с Балажем Джуджаком, с которым работал в «Динамо». Правда, его сейчас нет в составе венгров. Надеюсь, будет интересный матч. Жаль, опять при пустых трибунах, как и в Москве, когда играли с Сербией.

- В составе венгров много талантливой молодежи. Когда ждать обновления сборной России?

- В каждой стране есть такие футболисты. Пару лет назад у нас проявил себя Саша Головин, и в 20 он стал основным футболистом сборной. Сейчас появляются другие молодые ребята. Мы внимательно следим за командой Михаила Галактионова, которая борется за путевку в финальную стадию молодежного Евро-2021. Там тоже присуствуют кандидаты в главную сборную. Так что мы никому не завидуем. Все у нас в порядке с молодыми.

- Каковы сильные и слабые стороны сборной Венгрии?

- Не могу об этом говорить.

- Оцените игру полузащитника Доминика Собослаи, который забил победный мяч туркам.

- Мы знаем его не только по последнему матчу. Это сильный футболист. Но у венгерской команды есть и другие лидеры. Нам в первую очередь нужно избегать фолов вблизи своей штрафной. Венгры опасны на стандартах.

- Планируются ли изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против сербов?

- Мы пока еще не обсуждали сегодняшнюю тренировку в Будапеште. Перед тем, как принять решение, кто выйдет на матч, проанализируем занятие и посоветуемся с медицинским штабом. Есть определенные нюансы, связанные с особенностями соперника. Но у нас самих, к счастью, проблем нет. Все готовы.