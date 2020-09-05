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Визит в Будапешт: почему российской сборной будет трудно выиграть
05 сентября 15:43

Визит в Будапешт: почему российской сборной будет трудно выиграть

Во втором туре Лиги наций команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Венгрии в Будапеште. Оцениваем шансы, анализируя расклады перед матчем.

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ

Встречаются лидеры третьей группы дивизиона В. Обе команды на старте одержали победы. И если в успехе россиян не было ничего сенсационного (домашний выигрыш у Сербии 3:1), то венгры откровенно удивили. Сборная, которая после Евро-2016 не блистала (во Франции она выбыла из борьбы в 1/8 финала, с разгромным счетом 0:4 уступив бельгийцам), весьма неожиданно победила в гостях Турцию (1:0). А ведь в воскресенье с нашей командой ей предстоит домашний поединок.

Издание «Главная ставка» анализирует статистику и предматчевые расклады.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сборная России при всех своих успехах последних лет (четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, 9 побед в 11 матчах 2019 и 2020 годов) в гостях не особенно блещет. Да, выиграла 4 предыдущие выездные встречи, однако сильных соперников, справедливости ради, у нее не было – Казахстан (4:0), Шотландия (2:1), Кипр и Сан-Марино (по 5:0). Зато перед этим была серия из трех выездных поражений с общим счетом 1:8 – от Германии (0:3), Швеции (0:2) и Бельгии (1:3). К слову, проигрыш шведам не позволил команде Черчесова перебраться в элитный дивизион Лиги наций. Правда, в том розыгрыше россияне стартовали с гостевой победы над турками (2:1).

А перед домашним чемпионатом мира при нынешнем главном тренере у сборной России состоялся лишь один успешный гостевой матч. И это была товарищеская игра… с Венгрией в Будапеште. 5 июня 2017 года наша команда добилась разгромной победы 3:0. А в остальных выездных играх выглядела уныло – 0:0 с Турцией (дебют Черчесова), 1:2 с Катаром и 0:1 с Австрией.

УДОБНЫЕ ВЕНГРЫ

К слову, венгры – весьма удобный соперник для россиян. За 5 предыдущих встреч наша сборная одержала 4 победы, не уступив ни разу. Причем дома российская команда провела только самую первую игру: в 1993 году тоже взяла верх 3:0. А затем были 4 гостевых матча. В том же отборе к ЧМ-1994 мы оказались сильнее в Будапеште (3:1). Единственная осечка произошла в 2010 году, который наша команда начала с ничьей в Дьере (1:1). Позже, помимо упомянутого разгрома, россияне посетили Будапешт еще один раз: 2014-й они завершили ноябрьской победой 2:1.

Нынешняя сборная Венгрии – весьма загадочная и своеобразная команда. Хотя бы потому, что она отказывается играть вничью уже 13 матчей кряду – с тех пор, как 15 октября 2018 года сыграла в Таллине с эстонцами с редким счетом 3:3. После чего – 7 побед и 6 поражений.

НЕСТАБИЛЬНЫЕ ВЕНГРЫ

При этом венгры крайне нестабильны. Их бросает то в жар, то в холод независимо от того, играют они дома или на выезде. Любопытно, что последняя ничья на своем поле была зафиксирована еще 20 мая 2016 года в рамках подготовки к чемпионату Европы – 0:0 с Кот-д’Ивуаром. И после того турнира Венгрия одержала 10 домашних побед, потерпев 9 поражений.

На чемпионат мира в России эта сборная, разумеется, не попала. А в первой половине 2018 года умудрилась уступить в Будапеште трижды подряд далеко не самым сильным и двум теперь хорошо знакомым россиянам соперникам – Казахстану (2:3), Шотландии (0:1) и Австралии (1:2). Однако уже осенью было успешное выступление в дебютном розыгрыше Лиги наций: именно благодаря трем домашним победам (2:1 над Грецией, по 2:0 над Эстонией и Финляндией) венгры перебрались из третьего дивизиона во второй.

Волнообразным выдался и прошлый год. Сборная Венгрии отлично начала отбор Евро-2020, набрав 9 очков за 4 стартовые игры. В том числе – в Будапеште нанесла поражение вице-чемпионам мира хорватам (2:1). Однако осень получилась провальной. За 6 матчей (с учетом товарищеских) венгры потерпели 5 (!) поражений, обыграв лишь Азербайджан дома (1:0), и, пропустив вперед Хорватию, Уэльс и Словакию, заняли в своей группе 4-е место.

Тем не менее, шансы попасть на Евро-2020 у сборной Венгрии еще есть. И, между прочим, встреча с россиянами станет для нее генеральной репетицией. 8 октября венграм предстоит гостевая встреча в рамках одного из «Финалов четырех» за последние путевки на континентальное первенство - в Софии с Болгарией. Если удастся выиграть, останется последний матч – 12 ноября с победителем пары Исландия – Румыния. Эту встречу венгры проведут уже на своем поле.

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