Визит в Будапешт: почему российской сборной будет трудно выиграть

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ

Встречаются лидеры третьей группы дивизиона В. Обе команды на старте одержали победы. И если в успехе россиян не было ничего сенсационного (домашний выигрыш у Сербии 3:1), то венгры откровенно удивили. Сборная, которая после Евро-2016 не блистала (во Франции она выбыла из борьбы в 1/8 финала, с разгромным счетом 0:4 уступив бельгийцам), весьма неожиданно победила в гостях Турцию (1:0). А ведь в воскресенье с нашей командой ей предстоит домашний поединок.

Издание «Главная ставка» анализирует статистику и предматчевые расклады.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сборная России при всех своих успехах последних лет (четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, 9 побед в 11 матчах 2019 и 2020 годов) в гостях не особенно блещет. Да, выиграла 4 предыдущие выездные встречи, однако сильных соперников, справедливости ради, у нее не было – Казахстан (4:0), Шотландия (2:1), Кипр и Сан-Марино (по 5:0). Зато перед этим была серия из трех выездных поражений с общим счетом 1:8 – от Германии (0:3), Швеции (0:2) и Бельгии (1:3). К слову, проигрыш шведам не позволил команде Черчесова перебраться в элитный дивизион Лиги наций. Правда, в том розыгрыше россияне стартовали с гостевой победы над турками (2:1).

А перед домашним чемпионатом мира при нынешнем главном тренере у сборной России состоялся лишь один успешный гостевой матч. И это была товарищеская игра… с Венгрией в Будапеште. 5 июня 2017 года наша команда добилась разгромной победы 3:0. А в остальных выездных играх выглядела уныло – 0:0 с Турцией (дебют Черчесова), 1:2 с Катаром и 0:1 с Австрией.

УДОБНЫЕ ВЕНГРЫ

К слову, венгры – весьма удобный соперник для россиян. За 5 предыдущих встреч наша сборная одержала 4 победы, не уступив ни разу. Причем дома российская команда провела только самую первую игру: в 1993 году тоже взяла верх 3:0. А затем были 4 гостевых матча. В том же отборе к ЧМ-1994 мы оказались сильнее в Будапеште (3:1). Единственная осечка произошла в 2010 году, который наша команда начала с ничьей в Дьере (1:1). Позже, помимо упомянутого разгрома, россияне посетили Будапешт еще один раз: 2014-й они завершили ноябрьской победой 2:1.