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Широков мстил судье за «Спартак». Сенсационные подробности избиения арбитра
05 сентября 16:54

Широков мстил судье за «Спартак». Сенсационные подробности избиения арбитра

Сегодня опубликованы показания потерпевшего, которые он дал для протокола.

В начале августа во время матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного» игрок одной команды избил судью. Этим игроком был один из самых популярных футболистов последнего десятилетия Роман Широков. Он сильно избил арбитра матча Никиту Данченкова за то, что тот показал ему красную карточку. После матча Данченков написал на Широкова заявление в полицию. Сегодня издание Baza опубликовала его показания. Приводим самые яркие фрагменты.

«УПАЛ НА ПОЛЕ ОТ ДИКОЙ БОЛИ»

«В понедельник, 10 августа 2020 года, вечером я работал на стадионе «Академия «Спартак» по футболу на четвертьфинальном футбольном матче (время матча с 19 час. до 21 час.) между командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного» в рамках любительского турнира «Московский Кубок Селебрити» в качестве главного арбитра.

Примерно в 20 час 15 мин. 10 августа 2020 года на футбольном поле в штрафной площади команды «Ничего обычного», футболист, играющий за команду «Матч ТВ», Широков Роман Николаевич (в прошлом игрок команды «Спартак») боролся за мяч один на один против защитника команды соперника. По итогам этой борьбы оба игрока упали на газон.

Я, как главный арбитр, рассудил данный момент и посчитал, что нужно продолжить игру, и 11-метрового удара не было. Недовольный данным решением, Широков Р.Н. начал на всё поле выражать своё несогласие словами и действиями, а также оскорблять меня нецензурной бранью.

Из-за этих действий Широкова Р.Н. я моментально остановил игру для последующего вынесения дисциплинарной санкции в виде удаления Широкова Р.Н. В этот момент я и Широков Р.Н. шли навстречу друг другу. Тихонов Андрей Валерьевич, игрок команды «Матч ТВ» (в прошлом игрок команды «Спартак»), хотел остановить меня, взяв меня за левую руку, но это не увенчалось успехом. В тот момент, когда мы подошли друг к другу, Широков Р.Н. угрожающе сказал мне: «Если покажешь красную — я тебе (нецензурное слово)».

Я, как главный арбитр, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности и работу, согласно Правилам игры в футбол, достал красную карточку из заднего кармана шорт и показал её игроку. Когда я показал красную карточку, Широков Р.Н. сразу же бросился на меня и нанёс несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу, причинив тем самым телесные повреждения.

Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента).

«ПОСЛЕДСТВИЯ МОГЛИ БЫТЬ ФАТАЛЬНЫМИ»

На видеозаписи видно, что я упал от ударов Широкова Р.Н. и от боли держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов Широкова Р.Н. В этот момент Широков Р.Н. целенаправленно нанёс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришёлся по моей кисти правой руки и левому глазу.

Этим сильным ударом Широков Р.Н. разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришёлся прямо в лицо без помех, созданных моими руками, то последствия от него могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами.

При этом следует учесть, что сила удара ногой профессионального футболиста, каким является Широков Р.Н, очень большая и от профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150–200 км/ч, о чём ему хорошо известно.

Все удары отчётливо видны на видеосъёмке. Если бы не быстрая реакция игроков команды «Ничего обычного», которые оттащили Широкова Р.Н. в сторону от меня, а он при этом пытался нанести мне ещё удары ногой в голову, то, возможно, сегодня я уже был бы мёртв или как минимум с тяжелейшими травмами находился в реанимации. Только благодаря быстрым действиям игроков команды «Ничего необычного» я не был забит до смерти Широковым Р.Н.

После того как Широкова Р.Н. оттащили от меня, тот начал уходить и сказал вдогонку: «Так и надо таких на место ставить», — и ушёл в сторону скамеек запасных.

«ЭТО ТЕБЕ ЗА ВЧЕРАШНЕЕ»

Далее выбежали организаторы турнира, оказали мне первую помощь, подняли меня вместе с игроками обеих команд и вызвали скорую помощь. Также организаторы сопровождали меня до раздевалки, где находилась медсестра. Сам в тот момент я идти не мог, меня шатало по сторонам. Организаторы турнира и данного матча взяли меня под руки и повели в раздевалку.

По пути в раздевалку Широков Р.Н. (в прошлом игрок команды «Спартак») вместе со своим ребёнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее». Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счётом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков Р.Н.

Далее, уже на входе на территорию футбольного манежа, где находилась раздевалка, Широков Р.Н. остановил меня и начал осматривать меня, взяв за лицо и крутил его в разные стороны, по итогу с ухмылкой сказав: «Нормально всё будет». После всего я дошёл до медпункта на территории Частного учреждения дополнительного образования «Академия „Спартак“ по футболу им. Ф. Ф. Черенкова», где мне оказали помощь до приезда бригады скорой помощи. Пока я сидел на месте, Широков Р.Н. подошёл ко мне и предложил отойти в сторону и поговорить с ним «один на один», на что получил от меня отказ. После этого Широков Р.Н. вместе со своим сыном ушли из манежа. Дальше меня положили в машину скорой помощи и отвезли в НИИ им. Склифосовского.

Профессиональный футболист Широков Р.Н. целенаправленно нанёс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь, по моей голове в район лица и попал по моей кисти правой руки и левому глазу. Также Широков Р.Н. пытался дальше наносить удары ногой по моей голове, но только быстрая реакция игроков команды «Ничего обычного», которые оттащили Широкова Р.Н. в сторону от меня, не позволила ему это сделать, и таким образом моя жизнь была спасена.

СТАТЬЯ? ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО!

Адвокаты Никиты Данченкова Александр Островский и Артур Рамазанов говорят, что защита избитого арбитра квалифицирует действия Широкова как покушение на убийство. «Широкова уже убрали с канала „Матч ТВ“, он уже не является советником министра спорта Московской области, вполне очевидно, что и РФС исключит его из состава 20 авторитетнейших российских футболистов, которые участвуют в урегулировании футбольных конфликтов. Очевидно, что и его деятельность в Высшей школе экономики на отделении спортивного менеджмента так же будет завершена», — заявил адвокат.

В полиции до сих пор проводится проверка по факту избиения на футбольном поле. Она затянулась из-за того, что Никита Данченков три недели был на больничном — экспертизу по его делу проведут только через несколько дней. После проверки полиция решит вопрос о возбуждении дела.

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