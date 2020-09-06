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Месси в кругу врагов. Похоже, Лео остался в «Барселоне» не на сезон, а навсегда
06 сентября 16:28
автор: Дмитрий Кузнецов

Месси в кругу врагов. Похоже, Лео остался в «Барселоне» не на сезон, а навсегда

Лионель Месси расстроен отсутствием поддержки со стороны партнеров по команде в его конфликте с руководством. Но это не значит, что будущим летом он сменит клуб.

«Это его удивило и задело», – сказал журналист Виктор Лосано Ньето в шоу El Transistor на радио Onda Cero. А чему тут в принципе удивляться? Команда завершила сезон унизительным поражением в четвертьфинале Лиги чемпионов 2:8 от «Баварии». Лео был на поле и обязан был не просто разделить ответственность за разгром, а как лидер и капитан взять основную часть вины на себя. Однако никто не услышал извинений от суперзвезды и подробного анализа причин произошедшей катастрофы. Вместо этого последовал демарш: меня здесь все достало, оставайтесь сами с этой организацией, а я хочу играть там, где все замечательно и есть шансы на победу в Лиге чемпионов.

Настоящие капитаны так себя не ведут. Игроки каталонского клуба прекрасно поняли посыл – виноват в последних неудачах кто угодно, только не Месси. Вместо общего желания исправить ситуацию они увидели от своего вожака некрасивую реакцию. Она очень похожа на ту, когда супермодель решает покинуть богатенького мужа-бизнесмена, который неожиданно прогорел со сделкой и у которого наступают непростые времена после периода расцвета. И дама, не привыкшая жить без роскоши и всеобщего обожания, быстро находит себе нового толстосума. Сейчас черная полоса настигла «Барселону». У Лео был вариант поднять упавшее знамя клуба и пойти в атаку с новыми силами, но он выбрал иной путь. Так почему его должны были поддерживать коллеги по работе?

Неслучайно аргентинец не получил стопроцентной поддержки и от болельщиков сине-гранатовых. По опросу почти четверть из них не посчитала нужным встать на его сторону. А это очень много, учитывая всемирную славу и любовь к игроку.

В итоге Месси проиграл. Он решил остаться в «Барсе» еще на год, но в каком окружение он его проведет и к чему придет следующим летом? Помимо главного своего противника президента клуба Жозепа Бартомеу, которого Лео никак не удается спихнуть с должности, он успел подпортить отношения с новым тренером Роналдом Куманом. После встречи со знаменитым голландцем капитан объявил об окончательном желании уйти, не приняв принципы построения команды экс-наставника сборной Нидерландов. Это был публичный игнор. Сомнительно, что Лео пойдет быстро на попятную, тем более что именно по инициативе Кумана клуб расстается с рядом игроков, которые были друзьями Месси, и прежде всего речь об уругвайце Луисе Суаресе.

К этой обиде можно прибавить семейные проблемы, о которых Лео рассказал сам в недавнем интервью, признавшись, что его дети были в шоке от решения отца уйти из «Барсы». Были слезы, и это только первая эмоциональная реакция на произошедшее. Потом эмоции улягутся, но если через год глава семейства снова попробует начать мыльную оперу со своим уходом, боль, причиненная детям, останется с ними навсегда и перерастет в недоверие.

Потому что нет никакой другой веской причины для ухода, кроме ущемленного самолюбия и разыгравшейся гордыни одного из лучших футболистов в истории. Денег он за свою карьеру заработал так много, почти миллиард, что они не могут быть стимулом для того, чтобы рушить устоявшийся уклад жизни своих родных. Титулов у Лео также вагон и маленькая тележка. Чемпионат Испании он выигрывал 10 раз, Кубок страны – 6, Суперкубок Испании – 8, в Лиге чемпионов праздновал успех четырежды, Суперкубок УЕФА выигрывал трижды и столько же раз был вместе с «Барселоной» победителем клубного чемпионата мира.

Он даже становился олимпийским чемпионом, и если какого-то трофея не хватает Месси, то это титула чемпиона мира. Однако «Барселона» в этом своему лидеру не помощница. Со сборной Аргентины Лео должен пройти путь до победы сам, хотя шансов на это у него, прямо скажем, совсем немного.

Через год Месси стукнет 34 - не самый подходящий возраст для того, чтобы начинать футбольную жизнь с нуля в другой стране. Понятно, что за игрока уже не придется платить баснословные трансферные бабки, и желающих заполучить живую легенду в свой клуб найдется немало. Те, кто способен приобрести Месси, наверняка смогут заработать на нем и окупят вложения с прибылью. Но что получит сам игрок? Добавит единичку в графе победы в ЛЧ, завоюет «Золотой мяч» в новой команде? Неужели эти локальные успехи способны перечеркнуть для кумира Каталонии все его предыдущие счастливые годы в «Барсе»?

А если не добавит и не завоюет? Риск, как ни крути, не стоит того, чтобы рушить все наработанное за предыдущую жизнь. Не уж-то «Ман Сити» является той путеводной звездой, которая способна так манить состоявшегося во всех отношениях мужчину в полном расцвете сил? Если и есть клуб, который мог бы вселить новый стимул в Месси, так это, пожалуй, «Реал». Но это было бы уже откровенным предательством, на которое Лео вряд ли способен.

Месси наверняка уже больше никуда не уйдет. Если выдаст суперсезон в «Барселоне», то забудет старые обиды. А если снова провалится, то самое время задуматься о том, что пора распрощаться не только с великим клубом. Но и с великой игрой.

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