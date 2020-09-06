Месси в кругу врагов. Похоже, Лео остался в «Барселоне» не на сезон, а навсегда

«Это его удивило и задело», – сказал журналист Виктор Лосано Ньето в шоу El Transistor на радио Onda Cero. А чему тут в принципе удивляться? Команда завершила сезон унизительным поражением в четвертьфинале Лиги чемпионов 2:8 от «Баварии». Лео был на поле и обязан был не просто разделить ответственность за разгром, а как лидер и капитан взять основную часть вины на себя. Однако никто не услышал извинений от суперзвезды и подробного анализа причин произошедшей катастрофы. Вместо этого последовал демарш: меня здесь все достало, оставайтесь сами с этой организацией, а я хочу играть там, где все замечательно и есть шансы на победу в Лиге чемпионов.

Настоящие капитаны так себя не ведут. Игроки каталонского клуба прекрасно поняли посыл – виноват в последних неудачах кто угодно, только не Месси. Вместо общего желания исправить ситуацию они увидели от своего вожака некрасивую реакцию. Она очень похожа на ту, когда супермодель решает покинуть богатенького мужа-бизнесмена, который неожиданно прогорел со сделкой и у которого наступают непростые времена после периода расцвета. И дама, не привыкшая жить без роскоши и всеобщего обожания, быстро находит себе нового толстосума. Сейчас черная полоса настигла «Барселону». У Лео был вариант поднять упавшее знамя клуба и пойти в атаку с новыми силами, но он выбрал иной путь. Так почему его должны были поддерживать коллеги по работе?

Неслучайно аргентинец не получил стопроцентной поддержки и от болельщиков сине-гранатовых. По опросу почти четверть из них не посчитала нужным встать на его сторону. А это очень много, учитывая всемирную славу и любовь к игроку.

В итоге Месси проиграл. Он решил остаться в «Барсе» еще на год, но в каком окружение он его проведет и к чему придет следующим летом? Помимо главного своего противника президента клуба Жозепа Бартомеу, которого Лео никак не удается спихнуть с должности, он успел подпортить отношения с новым тренером Роналдом Куманом. После встречи со знаменитым голландцем капитан объявил об окончательном желании уйти, не приняв принципы построения команды экс-наставника сборной Нидерландов. Это был публичный игнор. Сомнительно, что Лео пойдет быстро на попятную, тем более что именно по инициативе Кумана клуб расстается с рядом игроков, которые были друзьями Месси, и прежде всего речь об уругвайце Луисе Суаресе.

К этой обиде можно прибавить семейные проблемы, о которых Лео рассказал сам в недавнем интервью, признавшись, что его дети были в шоке от решения отца уйти из «Барсы». Были слезы, и это только первая эмоциональная реакция на произошедшее. Потом эмоции улягутся, но если через год глава семейства снова попробует начать мыльную оперу со своим уходом, боль, причиненная детям, останется с ними навсегда и перерастет в недоверие.