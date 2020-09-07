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«Дзюба выдержан, как пятизвездочный коньяк». Реплика Ловчева после победы над Венгрией
07 сентября 11:00
автор: Евгений Ловчев

«Дзюба выдержан, как пятизвездочный коньяк». Реплика Ловчева после победы над Венгрией

Эксперт «Советского спорта», знаменитый в прошлом футболист сборной СССР Евгений Ловчев восхищается капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.

Мы все не очень верим в нашу сборную в последнее время, но ребята выходят и побеждают. Хотя от матча к матчу состав команды меняется по объективным причинам, из-за травм лидеров. Так что не стоит упрекать футболистов в отсутствии идеальной сыгранности. Конечно, они провели несколько совместных тренировок, но откуда взяться идеалу?

При всем при том мы видим, как в начале матча в Будапеште Артем Дзюба головой сбрасывает на ход Антону Миранчуку. Тот отличный момент не использовал – не забил, но взаимодействие-то налицо! Дзюба, конечно, выделяется, и все же наша сборная довольно ровная по составу. Далер Кузяев в «Зените» не играл месяц, питерский клуб с ним не подписал контракт. Но смотрите: он выходит – и совершенно нормально играет, участвует в голевых комбинациях.

В первом тайме все получилось очень хорошо. Во втором немного подустали. И все-таки результат к тому времени был сделан. 3:0 это комфортный задел, пусть потом и были пропущены два мяча. Порадовало, что в защите до этого не было каких-то явных провалов. И Антон Шунин очень надежно провел вторую игру подряд. Это тоже радует.

Отскочили в Будапеште. Сборная России едва не упустила преимущество в три гола над венграми (видео)

И еще, хотел бы обратить внимание, что мы играем в дивизионе В Лиги наций, где собраны команды примерно одного уровня. Весьма среднего. Нам не надо играть с немцами, испанцами, англичанами... А это совсем другая психология: не нужно перед выходом на поле прокручивать в голове, как будешь отбиваться от звездного соперника. Наоборот, настраиваешься не на оборону, а на свой футбол, готовишься играть «от себя».

Глядя на шесть очков в таблице, несмотря на все кадровые проблемы (а отсутствие Дениса Черышева, Алексея Миранчука, Александра Головина нас, безусловно, ослабило) необходимо в очередной раз признать: команда у Станислава Черчесова по-настоящему сложилась. Суперзвезд вроде бы нет, но есть хороший спаянный коллектив.

И все же хочу сказать пару слов отдельно про Дзюбу. Артем с каждым годом все больше набирает силу, набирает класс. Он подобен хорошему выдержанному коньяку. Если во время чемпионата мира Дзюба напоминал трехзвездочный, то теперь тянет на все пять звезд!

Кузяеву – пятерка за три гола, а кому-то – двойка. Оценки игроков сборной России в матче с Венгрией

Лига наций. Дивизион В. Группа 3. 2-й тур

Венгрия – Россия – 2:3
Сербия – Турция – 0:0

11 октября. Россия – Турция, Сербия – Венгрия. 14 октября. Россия – Венгрия, Турция – Сербия.

источник: «Советский спорт»
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