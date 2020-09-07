Тренеру немцев остается мечтать о статистике Черчесова, а испанцы бьют рекорды. Обзор Лиги наций

Удивительно, но факт: ни одной победы за время выступлений в Лиге наций до их пор не одержали немцы. В первом розыгрыше, напомним, команда Йоахима Лева заняла последнее место в группе с Францией и Голландией. От вылета из дивизиона А в дивизион B Германию уберегла лишь реформа соревнований: в отличие от 2018 года, теперь элиту ЛН составляют не 12, а 16 команд. Тем не менее, в компании с Украиной, Испанией и Швейцарией немцы чувтвуют себя все так же неуверенно.

В первом туре подопечные Лева упустили домашнюю победу над Испанией (1:1) на седьмой компенсированной минуте (забил партнер Дениса Черышева по «Валенсии» Хосе Луис Гайа). Во втором Германия вновь сыграла вничью 1:1 - на этот раз в Базеле. Снова открыв счет и пропустив после перерыва. Но теперь немцы должны были радоваться, что набрали хотя бы очко. Швейцарцы были гораздо ближе к победе.

Получается, в шести матчах Лиги наций Лев довольствовался четырьмя ничьими и двумя поражениями. Если же брать 18 игр всех турниров после провального ЧМ-2018, то немцы набрали в них 33 очка (9 побед, 6 ничьих, 3 поражения). Для сравнения: у сборной России на том же отрезке набрано 40 очков в тех же 18 матчах (13 побед, 1 ничья, 4 поражения). За последнюю неделю отставание Лева от Станислава Черчесова еще больше увеличилось.

Если наша команда борется за выход в элитный дивизион Лиги наций (для этого надо сохранить нынешнее первое место в группе, которое мы уверенно занимаем после побед над Сербией и Венгрией), то цель немцев - участие в «Финале четыре», где осенью следующего года будет определен второй в истории победитель Лиги наций (первым летом 2019-го стали португальцы). Пока в группе Германии лидирует Испания, которая 6 сентября нанесла разгромное поражение украинцам (4:0), выставив полуэкспериментальный состав.