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Тренеру немцев остается мечтать о статистике Черчесова, а испанцы бьют рекорды. Обзор Лиги наций
07 сентября 12:00
автор: Иван Сергеев

Тренеру немцев остается мечтать о статистике Черчесова, а испанцы бьют рекорды. Обзор Лиги наций

Стартовая неделя второго розыгрыша нового турнира УЕФА для национальных сборных, несмотря на отсутствие зрителей на трибунах, радует болельщиков интересными результатами.

Удивительно, но факт: ни одной победы за время выступлений в Лиге наций до их пор не одержали немцы. В первом розыгрыше, напомним, команда Йоахима Лева заняла последнее место в группе с Францией и Голландией. От вылета из дивизиона А в дивизион B Германию уберегла лишь реформа соревнований: в отличие от 2018 года, теперь элиту ЛН составляют не 12, а 16 команд. Тем не менее, в компании с Украиной, Испанией и Швейцарией немцы чувтвуют себя все так же неуверенно.

В первом туре подопечные Лева упустили домашнюю победу над Испанией (1:1) на седьмой компенсированной минуте (забил партнер Дениса Черышева по «Валенсии» Хосе Луис Гайа). Во втором Германия вновь сыграла вничью 1:1 - на этот раз в Базеле. Снова открыв счет и пропустив после перерыва. Но теперь немцы должны были радоваться, что набрали хотя бы очко. Швейцарцы были гораздо ближе к победе.

Получается, в шести матчах Лиги наций Лев довольствовался четырьмя ничьими и двумя поражениями. Если же брать 18 игр всех турниров после провального ЧМ-2018, то немцы набрали в них 33 очка (9 побед, 6 ничьих, 3 поражения). Для сравнения: у сборной России на том же отрезке набрано 40 очков в тех же 18 матчах (13 побед, 1 ничья, 4 поражения). За последнюю неделю отставание Лева от Станислава Черчесова еще больше увеличилось.

Если наша команда борется за выход в элитный дивизион Лиги наций (для этого надо сохранить нынешнее первое место в группе, которое мы уверенно занимаем после побед над Сербией и Венгрией), то цель немцев - участие в «Финале четыре», где осенью следующего года будет определен второй в истории победитель Лиги наций (первым летом 2019-го стали португальцы). Пока в группе Германии лидирует Испания, которая 6 сентября нанесла разгромное поражение украинцам (4:0), выставив полуэкспериментальный состав.

Дубль в этом матче оформил ведущий защитник «Реала» Серхио Рамос, который летом и в клубе демонстрировал невероятную результативность. На его счету уже 29 голов за сборную Испании. Это восьмое место в списке лучших бомбардиров «красной фурии» всех времен. Столько же когда-то наколотил... легендарный нападающий Альфредо Ди Стефано. Также ворота Украины поразил и представитель «Барселоны» Ансу Фати. Сделав это в возрасте 17 лет и 311 дней, он стал самым юным голеадором в истории сборной.

Лига наций. Дивизион А

Группа 4

Швейцария - Германия - 1:1 (0:1)
Голы: Гюндоган, 14 - 0:1. Видмер, 58 - 1:1.

Испания - Украина - 4:0 (3:0)
Голы: Рамос, 3 - с пенальти - 1:0. Рамос, 29 - 2:0. Фати, 32 - 3:0. Ферран Торрес, 84 - 4:0.

После двух туров: Испания - 4 очка, Украина - 3, Германия - 2, Швейцария - 1.

Положение после одного тура в других группах дивизиона А

Группа 1. Голландия - 3 очка, Босния, Италия - 1, Польша - 0.

Группа 2. Бельгия, Англия - 3, Исландия, Дания - 0.

Группа 3. Португалия, Франция - 3, Швеция, Хорватия - 0.

Напомним, что соревнования параллельно проходят еще в трех дивизионах. Россия представляет группу 3 дивизиона В.

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