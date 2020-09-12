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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ
12 сентября 10:15
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В седьмом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:

12 сентября

13.45 (мск)
«Тамбов» - «Уфа» (комментаторы - Арустамян, Гарин)

19.00 (мск)
«Ахмат» - «Сочи» (комментаторы - Моссаковский, Аксенов)

Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:

12 сентября

16.30 (мск)
«Урал» - «Химки» (комментаторы - Аболин, Держун)

13 сентября

16.30 (мск)
«Динамо» - «Рубин» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)

19.00 (мск)
ЦСКА - «Спартак» (комментаторы - Казанский, Нагучев)

14 сентября

18.30 (мск)
«Зенит» - »Арсенал» (комментаторы - Черданцев, Богданов)

20.30 (мск)
«Ростов» - «Локомотив» (комментаторы - Трушечкин, Жичкин)

Еще одну игру можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:

13 сентября

19.00 (мск)
«Ротор» - «Краснодар» (комментатор - Генич)

Турнирная таблица

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