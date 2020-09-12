Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ

В седьмом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
12 сентября
13.45 (мск)
«Тамбов» - «Уфа» (комментаторы - Арустамян, Гарин)
19.00 (мск)
«Ахмат» - «Сочи» (комментаторы - Моссаковский, Аксенов)
Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
12 сентября
16.30 (мск)
«Урал» - «Химки» (комментаторы - Аболин, Держун)
13 сентября
16.30 (мск)
«Динамо» - «Рубин» (комментаторы - Шмурнов, Журавель)
19.00 (мск)
ЦСКА - «Спартак» (комментаторы - Казанский, Нагучев)
14 сентября
18.30 (мск)
«Зенит» - »Арсенал» (комментаторы - Черданцев, Богданов)
20.30 (мск)
«Ростов» - «Локомотив» (комментаторы - Трушечкин, Жичкин)
Еще одну игру можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:
13 сентября
19.00 (мск)
«Ротор» - «Краснодар» (комментатор - Генич)
Турнирная таблица