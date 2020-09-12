Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ

«Как сплотить «Спартак»? Свозил бы команду в Сибирь». Тедеско – перед дерби с ЦСКА

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско рассказал о подготовке к центральному матчу 7-го тура РПЛ, который пройдет 13 сентября на «ВЭБ Арене».