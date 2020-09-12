Сможет ли ЦСКА впервые победить «Спартак» при Карасеве? Интриги 7-го тура РПЛ

ДЕБЮТИРУЕТ ЛИ КОКОРИН ЗА КРАСНО-БЕЛЫХ В ДЕРБИ?

Главным событием первого после двухнедельной паузы на матчи Лиги наций тура РПЛ, безусловно, станет столичное супердерби между ЦСКА и «Спартаком». Очередная встреча непримиримых соперников уникальна тем, что на «ВЭБ Арену» не пустят людей с красно-белой символикой. Армейский клуб продавал билеты только владельцам абонементов и карт болельщиков. И сколько бы ни возмущались представители «спартаковской диаспоры» тем, что дерби будет окрашено исключительно в красно-синие цвета, повышенные меры безопасности в период пандемии выглядят вполне уместно.

Одна из интриг воскресного матча – состоится ли долгожданный дебют в «Спартаке» Александра Кокорина. Первые шесть туров 29-летний нападающий пропустил из-за загадочной травмы, но во время паузы вроде бы окончательно восстановился. Слухи о возможной продаже Кокорина в «Рому» его первому выходу на поле в красно-белой футболке – тоже не помеха. Тем более что у Доменико Тедеско возникли кадровые трудности в группе атаки. Зелимхан Бакаев вернулся из сборной с повреждением, полученным в игре с Сербией. Его готовность к дерби вызывает вопросы.

Крайне любопытна и фигура судьи, которому РФС доверил обслуживать матч. Сергей Карасев по праву считается ведущим отечественным арбитром последнего десятилетия, но отношения с двумя популярными столичными клубами у него не сложились. На главном дерби страны Карасев работал четырежды – и еще ни разу армейцы при его судействе спартаковцев не побеждали: в 2011, 2013 и 2018 годах фиксировались ничьи (2:2, 2:2, 1:1), а в 2019-м красно-белые взяли верх со счетом 2:1 благодаря дублю Самюэля Жиго. При этом его пятилетнее «отлучение» (негласное, разумеется) от дерби объяснялось жесткой критикой… со стороны «Спартака». Леонид Федун называл судейство Карасева «приветом из бандитских 90-х», а страстный болельщик народной команды актер Михаил Ефремов предрекал «совести» арбитра оказаться на «раскаленной сковородке» (невольно предсказав свою судьбу в 2020-м).

Посмотрим, что скажут о Карасеве в воскресенье. По статистике, его, как ни странно, можно назвать «спартаковским» и одновременно… «антиармейским» судьей. Дело не только в дерби. ЦСКА не побеждает при Карасеве уже на протяжении пяти матчей. А общий баланс выглядит так: у красно-белых – 8 побед, 5 ничьих и 3 поражения, у красно-синих – 5, 8 и 9.

Добавим, что команда Тедеско подходит к дерби с 8-матчевой беспроигрышной серией в РПЛ (рекорд при немецком главном тренере) и единоличным лидером таблицы (впервые с чемпионского 2017 года). В то время как Виктора Гончаренко наверняка греют воспоминания о последней встрече со «Спартаком», когда его подопечные 30 июня победили со счетом 2:0 (дважды забил Никола Влашич) и спасли белорусского специалиста от намечавшегося увольнения.

ПРЕРВЕТ ЛИ ДЗЮБА ЗАСУХУ «ЗЕНИТА»?

Если «Спартак» потеряет очки в дерби, то на первое место в таблице могут вернуться чемпионы двух предыдущих сезонов. Однако для этого «Зениту» необходимо забить «Арсеналу» - и это отнюдь не тривиальная задача, учитывая, что в предыдущих двух турах питерцы голами не отметились (поражение 0:1 от «Динамо» и ничья 0:0 с «Локо»).

Пауза на матчи сборных вряд ли позволила команде Сергея Семака перезарядить батарейки. Лидеры сине-бело-голубых участвовали в Лиге наций. Некоторые даже забили – Артем Дзюба (2), Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Магомед Оздоев (по 1), но не получили столь необходимой передышки.

Особенно она была нужна Дзюбе, который в августе в «Зените» резко сдал (ноль результативных действий в трех турах – небывалая для капитана «засуха»). Так что встреча с туляками не сулит питерцам и легкой прогулки. И как бы она не обернулась для хозяев мышечными травмами. Особенно боязно за Дзюбу, который уже год играет на пределе возможностей.

ВЕРНЕТ ЛИ ГИЛЕРМЕ УВЕРЕННОСТЬ?

«Локомотив» перед паузой дал бой «Зениту», но не побеждает в РПЛ уже четыре тура, в которых потерпел два поражения. И это после 11-матчевой беспроигрышной серии при новом главном тренере Марко Николиче.

Непростое положение для сербского специалиста усугубил отъезд в «Аталанту» Алексея Миранчука. А к проблемам в нападении добавилась не слишком уверенная игра в воротах Гилерме, который логично потерял статус первого номера в сборной России.

Возвращать уверенность в себе Гилерме и компании предстоит в не самом подходящем для этого месте – Ростове-на-Дону. Весной «Локо» увез отсюда победу 3:1. Тот матч, как выяснилось, стал последним во главе команды для Юрия Семина. И именно тогда, перед уходом чемпионата на карантин, красно-зеленые прибрали к рукам второе место, которое удержали летом уже с Николичем.

Что ж, тем сильнее желание Валерия Карпина взять реванш. В этом случае «Ростов» оторвется от «Локо» на пять очков, а москвичи опустятся в нижнюю половину таблицы…