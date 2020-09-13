Кокорин дебютировал за «Спартак», супергол Влашича принес победу ЦСКА (видео)

О том чудо-ударе Мостового в девятку пришлось вспомнить уже на 30-й секунде встречи, когда Джордан Ларссон заработал опаснейший штрафной. Швед головой прокинул мяч себе на ход, буквально съел на десяти метрах Карпова и был уложен на газон рукой защитника. Тедеско у бровки ответил танцем, размахивая виртуальной карточкой. Немец намекал на красную, но рефери Сергей Карасев достал желтую, на всякий пожарный воспользовавшись VAR.

Головной болью для гостей, конечно, должен был стать Никола Влашич . Кто займется нейтрализацией хорвата, превратившегося в злого гения «Спартака»? В седом 1991-м, когда эти соперники вели яростную борьбу за чемпионство, Олег Романцев в матче второго круга поручил персональную опеку армейца Игоря Корнеева Дмитрию Градиленко . Для этого он достал редко появлявшегося в составе защитника с «пыльной полки». Всю игру Градиленко нещадно бил плеймейкера красно-синих, но ценой желтой карточки с непростой задачей справился. Хотя судья Сергей Хусаинов волне мог по совокупности зажечь перед спартаковцем красный свет. Команда Романцева победила тогда 1:0 благодаря раннему штрафному от маэстро Александра Мостового , но золотые медали завоевали армейцы.

Наставник армейцев Виктор Гончаренко будто знал стартовый состав соперника и вместо центрального защитника Игоря Дивеева , получившего травму в игре молодежной сборной против болгар, выпустил не мощного, но инертного Виктора Васина , а юного и мобильного Вадима Карпова . Ему сподручнее противостоять быстроногим форвардам красно-белых. Бразилец Бруно Фукс , дебютировавший в матче с «Ахматом», ухитрился за шесть минут пребывания на поле, получить повреждение и остаться вне игры ориентировочно на месяц. Схему с четырьмя защитниками, успешно протестированную в Краснодаре и Грозном, Гончаренко менять не стал. Оставив на лавке всех новичков – Адольфо Гайча, Чидера Эджуке и Бактиера Зайнутдинова.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не лукавил, предположив, что новичок его команды Александр Кокорин имеет реальные шансы оказаться в заявке на дерби. Пусть и в резерве. На лавке начал матч и форвард таранного плана Александр Соболев . А с первых минут на поле «ВЭБ Арены» вышли легионеры красно-белых Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон .

Штрафной метров с 18 взялся бить Самюэль Жиго, делавший в прошлогоднем дерби с ЦСКА дубль. Однако его удар на технику пришелся в стенку.

Оборона хозяев запаниковала, стала допускать ошибки на ровном месте. На 11-й минуте Зелимхан Бакаев забросил свечку на Понсе, аргентинец в окружении Константина Кучаева и показавшего «хвост» Карпова изловчился пробить с линии штрафной точно в девятку, как Мостовой в 1991-м.

ЗОБНИН ВМЕСТО МЯЧА ВЫБИЛ ЩИТОК ВЛАШИЧА

Поведя в счете, красно-белые попали в зону комфорта – они заманивали хозяев на свою половину и жалили в контратаках. Но неожиданно пропустили с углового. Наиль Умяров пассивно созерцал, как у него за спиной выпрыгнул Хердур Магнуссон и расчетливо пробил головой с отскоком от газона. Вратарь Александр Максименко зацепил мяч руками, но спасти от гола не сумел.

Тут же в штрафной красно-синих в борьбе с Карповым рухнул защитник Айртон. Карасев сразу показал «удар от ворот». Тедеско требовал пенальти. VAR оставил решение судьи в силе, а бразилец удостоился предупреждения за симуляцию. Тедеско разразился бурными аплодисментами, на которые Карасев не отреагировал.

Перед перерывом армейцы провели две острые атаки. Марио Фернандес с правого полуфланга пробил рядом с дальней стойкой. А вскоре он же нашел в центре штрафной Влашича, который переложил мяч с левой ноги под правую и отправил в сетку. Стоявший рядом Роман Зобнин помешать хорвату не сумел – лишь выбил у армейца щиток из-под гетры. Это четвертый гол Влашича «Спартаку» за четыре дерби, больше никто у армейцев так часто красно-белых не огорчал. А Максименко опять зацепил мяч руками, но не выручил.

Второй тайм начался с момента у ворот ЦСКА. Понсе, продавив Кучаева, атаковал метров с восьми, но мяч полетел рядом с Игорем Акинфеевым, и вратарь его парировал. В этот момент с лавки поднялся Кокорин и отправился в разминочную зону, в которой уже совершал дефиле центральный защитник Илья Кутепов.

ЭДЖУКЕ ВЫШЕЛ И ЗАБИЛ

На 56-й минуте на поле вышли Кокорин и Соболев, заменив Бакаева и Понсе. Свежие форварды вскоре вывели на удар Умярова, но мяч просвистел над перекладиной. Соболев потребовал от Карасева угловой и получил горчичник... Акинфеев вытащил мяч, летевший в нижний угол после плотного удара капитана «Спартака» Георгия Джикии и напихал Карпову, не выдвинувшемуся на соперника.

Гончаренко тоже не стал тянуть с заменами и бросил в бой новобранцев Эджуке и Зайнутдинова. Первый вышел вместо пассивного Федора Чалова, второй отправился на левую бровку, за которую отвечал Наир Тикнизян.

Гости перешли на навал – грузили мяч в штрафную в расчете на скидки головой Соболева. Армейцы опустили на свою половину, отказавшись от прессинга. На 74-й минуте армейский нигериец получил мяч на оперативном просторе, добежал до штрафной и отдал накоротке Влашичу, забыв про свой фирменный дриблинг.

Тут-то про дриблинг вспомнил Тедеско и выпустил новичка Урунова, умеющего повозиться с мячом. Тот сразу показал товар лицом.

На 78-й минуте потребовалось второе вмешательство VAR. В борьбе на втором этаже между Соболевым и Магнуссоном мяч застрял между головой и рукой исландца. Однако судьи криминала не увидели.

А болельщики все-таки увидели чудо-дриблинг Эджуке. Но обводка нигерийца была ради обводки. Партнеров он упорно не замечал, после каскада финтов утыкался в соперников, один раз неточно жахнул из-за штрафной.

В концовке отклеился от Магнуссона Кокорин, но пробил головой выше перекладины после навеса Зобнина.

На 87-й минуте попросил замену Влашич. Для «Спартака» это шанс. Но забил… Эджуке. Пока красно-белые голосовали, увидев игру рукой Ивана Облякова, армеец справа переадресовал мяч в штрафную нигерийцу, который пробил в дальний нижний угол. VAR на решение не повлиял.

Скамейка гостей закипела. Один из помощников Тедеско толкнул Карасева и увидел красную карточку, сам немец – желтую за выход из технической зоны.

Черту дерби подвел штрафной от Соболева, пробитый в стенку и потасовка сразу после финального свистка.

«Спартак» потерял лидерство в РПЛ. А ЦСКА практически догнал своего главного соперника.

РПЛ. 7-й тур

ЦСКА – «Спартак» - 3:1 (2:1)

Голы: Э. Понсе, 11 – 0:1. Магнуссон, 30 – 1:1. Влашич, 45+1 – 2:1. Эджуке, 90+2 – 3:1.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Щенников, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Бийол, 84), Влашич (Бистрович, 88), Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Чалов (Эджуке, 64).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Урунов, 77), Айртон, З. Бакаев (Кокорин, 56), Ларссон, Э. Понсе (Соболев, 56).

Предупреждения: Карпов, 1. Маслов, 29. Айртон, 34. Соболев, 58. Магнуссон, 90+4. Щенников, 90+6.

Судья: Карасев (Москва).

Турнирная таблица