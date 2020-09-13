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Кокорин дебютировал за «Спартак», супергол Влашича принес победу ЦСКА (видео)
13 сентября 21:08
автор: Владислав Домрачев

Кокорин дебютировал за «Спартак», супергол Влашича принес победу ЦСКА (видео)

В центральном матче 7-го тура РПЛ армейцы в красивом стиле обыграли красно-белых.

КОКОРИН – В ЗАЯВКЕ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не лукавил, предположив, что новичок его команды Александр Кокорин имеет реальные шансы оказаться в заявке на дерби. Пусть и в резерве. На лавке начал матч и форвард таранного плана Александр Соболев. А с первых минут на поле «ВЭБ Арены» вышли легионеры красно-белых Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.

Наставник армейцев Виктор Гончаренко будто знал стартовый состав соперника и вместо центрального защитника Игоря Дивеева, получившего травму в игре молодежной сборной против болгар, выпустил не мощного, но инертного Виктора Васина, а юного и мобильного Вадима Карпова. Ему сподручнее противостоять быстроногим форвардам красно-белых. Бразилец Бруно Фукс, дебютировавший в матче с «Ахматом», ухитрился за шесть минут пребывания на поле, получить повреждение и остаться вне игры ориентировочно на месяц. Схему с четырьмя защитниками, успешно протестированную в Краснодаре и Грозном, Гончаренко менять не стал. Оставив на лавке всех новичков – Адольфо Гайча, Чидера Эджуке и Бактиера Зайнутдинова.

Головной болью для гостей, конечно, должен был стать Никола Влашич. Кто займется нейтрализацией хорвата, превратившегося в злого гения «Спартака»? В седом 1991-м, когда эти соперники вели яростную борьбу за чемпионство, Олег Романцев в матче второго круга поручил персональную опеку армейца Игоря Корнеева Дмитрию Градиленко. Для этого он достал редко появлявшегося в составе защитника с «пыльной полки». Всю игру Градиленко нещадно бил плеймейкера красно-синих, но ценой желтой карточки с непростой задачей справился. Хотя судья Сергей Хусаинов волне мог по совокупности зажечь перед спартаковцем красный свет. Команда Романцева победила тогда 1:0 благодаря раннему штрафному от маэстро Александра Мостового, но золотые медали завоевали армейцы.

О том чудо-ударе Мостового в девятку пришлось вспомнить уже на 30-й секунде встречи, когда Джордан Ларссон заработал опаснейший штрафной. Швед головой прокинул мяч себе на ход, буквально съел на десяти метрах Карпова и был уложен на газон рукой защитника. Тедеско у бровки ответил танцем, размахивая виртуальной карточкой. Немец намекал на красную, но рефери Сергей Карасев достал желтую, на всякий пожарный воспользовавшись VAR.

Штрафной метров с 18 взялся бить Самюэль Жиго, делавший в прошлогоднем дерби с ЦСКА дубль. Однако его удар на технику пришелся в стенку.

Оборона хозяев запаниковала, стала допускать ошибки на ровном месте. На 11-й минуте Зелимхан Бакаев забросил свечку на Понсе, аргентинец в окружении Константина Кучаева и показавшего «хвост» Карпова изловчился пробить с линии штрафной точно в девятку, как Мостовой в 1991-м.

ЗОБНИН ВМЕСТО МЯЧА ВЫБИЛ ЩИТОК ВЛАШИЧА

Поведя в счете, красно-белые попали в зону комфорта – они заманивали хозяев на свою половину и жалили в контратаках. Но неожиданно пропустили с углового. Наиль Умяров пассивно созерцал, как у него за спиной выпрыгнул Хердур Магнуссон и расчетливо пробил головой с отскоком от газона. Вратарь Александр Максименко зацепил мяч руками, но спасти от гола не сумел.

Тут же в штрафной красно-синих в борьбе с Карповым рухнул защитник Айртон. Карасев сразу показал «удар от ворот». Тедеско требовал пенальти. VAR оставил решение судьи в силе, а бразилец удостоился предупреждения за симуляцию. Тедеско разразился бурными аплодисментами, на которые Карасев не отреагировал.

Перед перерывом армейцы провели две острые атаки. Марио Фернандес с правого полуфланга пробил рядом с дальней стойкой. А вскоре он же нашел в центре штрафной Влашича, который переложил мяч с левой ноги под правую и отправил в сетку. Стоявший рядом Роман Зобнин помешать хорвату не сумел – лишь выбил у армейца щиток из-под гетры. Это четвертый гол Влашича «Спартаку» за четыре дерби, больше никто у армейцев так часто красно-белых не огорчал. А Максименко опять зацепил мяч руками, но не выручил.

Второй тайм начался с момента у ворот ЦСКА. Понсе, продавив Кучаева, атаковал метров с восьми, но мяч полетел рядом с Игорем Акинфеевым, и вратарь его парировал. В этот момент с лавки поднялся Кокорин и отправился в разминочную зону, в которой уже совершал дефиле центральный защитник Илья Кутепов.

ЭДЖУКЕ ВЫШЕЛ И ЗАБИЛ

На 56-й минуте на поле вышли Кокорин и Соболев, заменив Бакаева и Понсе. Свежие форварды вскоре вывели на удар Умярова, но мяч просвистел над перекладиной. Соболев потребовал от Карасева угловой и получил горчичник... Акинфеев вытащил мяч, летевший в нижний угол после плотного удара капитана «Спартака» Георгия Джикии и напихал Карпову, не выдвинувшемуся на соперника.

Гончаренко тоже не стал тянуть с заменами и бросил в бой новобранцев Эджуке и Зайнутдинова. Первый вышел вместо пассивного Федора Чалова, второй отправился на левую бровку, за которую отвечал Наир Тикнизян.

Гости перешли на навал – грузили мяч в штрафную в расчете на скидки головой Соболева. Армейцы опустили на свою половину, отказавшись от прессинга. На 74-й минуте армейский нигериец получил мяч на оперативном просторе, добежал до штрафной и отдал накоротке Влашичу, забыв про свой фирменный дриблинг.

Тут-то про дриблинг вспомнил Тедеско и выпустил новичка Урунова, умеющего повозиться с мячом. Тот сразу показал товар лицом.

На 78-й минуте потребовалось второе вмешательство VAR. В борьбе на втором этаже между Соболевым и Магнуссоном мяч застрял между головой и рукой исландца. Однако судьи криминала не увидели.

А болельщики все-таки увидели чудо-дриблинг Эджуке. Но обводка нигерийца была ради обводки. Партнеров он упорно не замечал, после каскада финтов утыкался в соперников, один раз неточно жахнул из-за штрафной.

В концовке отклеился от Магнуссона Кокорин, но пробил головой выше перекладины после навеса Зобнина.

На 87-й минуте попросил замену Влашич. Для «Спартака» это шанс. Но забил… Эджуке. Пока красно-белые голосовали, увидев игру рукой Ивана Облякова, армеец справа переадресовал мяч в штрафную нигерийцу, который пробил в дальний нижний угол. VAR на решение не повлиял.

Скамейка гостей закипела. Один из помощников Тедеско толкнул Карасева и увидел красную карточку, сам немец – желтую за выход из технической зоны.

Черту дерби подвел штрафной от Соболева, пробитый в стенку и потасовка сразу после финального свистка.

«Спартак» потерял лидерство в РПЛ. А ЦСКА практически догнал своего главного соперника.

РПЛ. 7-й тур

ЦСКА – «Спартак» - 3:1 (2:1)
Голы: Э. Понсе, 11 – 0:1. Магнуссон, 30 – 1:1. Влашич, 45+1 – 2:1. Эджуке, 90+2 – 3:1.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Щенников, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Бийол, 84), Влашич (Бистрович, 88), Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Чалов (Эджуке, 64).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Урунов, 77), Айртон, З. Бакаев (Кокорин, 56), Ларссон, Э. Понсе (Соболев, 56).

Предупреждения: Карпов, 1. Маслов, 29. Айртон, 34. Соболев, 58. Магнуссон, 90+4. Щенников, 90+6.

Судья: Карасев (Москва).

Турнирная таблица

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