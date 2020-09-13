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Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семи
13 сентября 22:22
автор: Юлия Григорьевская

Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семи

Главные тренеры подвели итоги московского дерби в рамках 7-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили красно-синим 1:3.

- Начали матч хорошо, - заявил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. - Прессинговали, владели мячом. Логично открыли счет. А потом пропустили дважды после стандартных ситуаций. Не знаю, зачем перед перерывом ребята так быстро вводили мяч в игру. Из этого и родился гол Николы Влашича. Это был ключевой момент.

- Но ведь впереди был еще целый тайм…
- И мы пытались владеть инициативой. Но у ЦСКА было пять моментов – и они реализовали три, а мы создали семь – и забили только в одном случае. Получается, проиграли матч, в котором имели все основания рассчитывать на победу. Я недоволен результатом.

- Вам не кажется, что «Спартаку» не хватает глубины скамейки? Новичков маловато…
- Я не тот человек, который будет жаловаться на то, что ему кого-то не купили. Доволен имеющимся составом. Считаю, и Остон Урунов, и Александр Кокорин с Александром Соболевым внесли во втором тайме освежили игру. Но надо забивать. А это у нас не получилось.

- Ошибку Александра Максименко в ситуации с ответным мячом Хердура Магнуссона стала важным фактором?
- Не согласен, что Максименко ошибся. Удар наносился с близкого расстояния. Почему Соболев начал матч на скамейке? Потому что вернулся из сборной и выпал на неделю из тренировочного процесса. Меня вообще радует конкуренция в линии нападения. Каждый способен выйти и дать результат. Эсекиэль Понсе забил – значит, мы угадали со стартовым составом.

- Как оцените дебют Кокорина?
- Я рад, что Саша, наконец, вернулся в строй после травмы. Уверен, через матчи он быстро наберет форму и заиграет на своем уровне.

- Качественный матч получился, - констатировал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Мы сражались за каждый сантиметр поля. После пропущенного мяча уровень игры не упал. Во втором тайме перестроились на контратакующую игру – и закрепили преимущество, добытое до перерыва.

- Почему вместо травмированного Игоря Дивеева в центре защиты появился не Виктор Васин, а Вадим Карпов?
- У Васина было легкое недомогание. Но я был уверен в Карпове. У него за плечами уже были матчи повышенного накала. Он был готов к дерби.

- ЦСКА в первых матчах сезона регулярно сбавлял в концовках. Как удалось избежать этого в дерби?
- Мы изменили схему, структуру прессинга и расположение игроков, чтобы сохранить больше сил к концу матча. Выходившие на замену игроки, в частности, Яка Бийол, проделали отличную работу. Отсюда результат.

Кокорин дебютировал за «Спартак», супергол Влашича принес победу ЦСКА (видео)

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Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семи
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