Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семи

- Начали матч хорошо, - заявил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. - Прессинговали, владели мячом. Логично открыли счет. А потом пропустили дважды после стандартных ситуаций. Не знаю, зачем перед перерывом ребята так быстро вводили мяч в игру. Из этого и родился гол Николы Влашича. Это был ключевой момент.

- Но ведь впереди был еще целый тайм…

- И мы пытались владеть инициативой. Но у ЦСКА было пять моментов – и они реализовали три, а мы создали семь – и забили только в одном случае. Получается, проиграли матч, в котором имели все основания рассчитывать на победу. Я недоволен результатом.

- Вам не кажется, что «Спартаку» не хватает глубины скамейки? Новичков маловато…

- Я не тот человек, который будет жаловаться на то, что ему кого-то не купили. Доволен имеющимся составом. Считаю, и Остон Урунов, и Александр Кокорин с Александром Соболевым внесли во втором тайме освежили игру. Но надо забивать. А это у нас не получилось.

- Ошибку Александра Максименко в ситуации с ответным мячом Хердура Магнуссона стала важным фактором?

- Не согласен, что Максименко ошибся. Удар наносился с близкого расстояния. Почему Соболев начал матч на скамейке? Потому что вернулся из сборной и выпал на неделю из тренировочного процесса. Меня вообще радует конкуренция в линии нападения. Каждый способен выйти и дать результат. Эсекиэль Понсе забил – значит, мы угадали со стартовым составом.

- Как оцените дебют Кокорина?

- Я рад, что Саша, наконец, вернулся в строй после травмы. Уверен, через матчи он быстро наберет форму и заиграет на своем уровне.