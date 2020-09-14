Дебютанты дерби, проблемы Карпова и Тедеско, судейство Карасева. Выводы по матчу ЦСКА – «Спартак»

«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ МАТЧ ЗА 16 МИНУТ

Дерби можно разделить на три примерно равные получасовые части. В первой «Спартак» имел значительное стратегическое преимущество, был конкретнее у ворот Игоря Акинфеева и открыл счет. Армейцы же, хотя и владели мячом, с трудом добирались до штрафной Александра Максименко и нанесли всего один удар (Николы Влашича), да и тот был заблокирован.

Все изменилось с голом Хердура Магнуссона после подачи Ивана Облякова от углового флага. Если в первой получасовке красно-синие больше владели мячом (58 процентов времени), но не знали, что с ним делать, то теперь то же самое относилось уже к спартаковцам. Они забрали мяч (60 процентов), провели несколько опасных атак (8-4 по ударам в их пользу), но пропустили контрвыпад великолепного Влашича. Два армейских гола разделили 16 минут.

Последние 30 минут прошли при тотальном перевесе гостей во владении (70 процентов), но с минимумом шансов отыграться. Причиной тому замены, сделанные тренерами во втором тайме. На 56-й минуте Доменико Тедеско убрал Зелимхана Бакаева и Эсекиэля Понсе, выпустив двоих Александров – Соболева и Кокорина. В результате «Спартак» свалился на навал в надежде на умение Соболева выиграть второй этаж. Тактика, в принципе, рабочая, но это чистая лотерея – без попыток переиграть соперника в футбол. Перебороть же на этот раз не получилось.

Виктор Гончаренко ответил оппоненту через восемь минут – с выходом Бактиера Зайнутдинова и быстроногого Чидеры Эджуке вместо худших в составах обеих команд Наира Тикнизяна и Федора Чалова ЦСКА перестроился с 4-2-3-1 на более оборонительные 4-4-2. Влашич получил меньше свободы, зато «Спартаку» стало сложнее продвигать мяч между линиями, и армейцы стали легко убегать в контратаки. На этом отрезке они пробили по воротам 5 раз против 3 попыток гостей и в компенсированное время забили третий мяч.

ТЕДЕСКО НЕКЕМ БЫЛО УСИЛИВАТЬ АТАКУ

Помимо точечных решений тренеров огромное значение в дерби сыграла разница в подборе исполнителей. Спартаковцы не были хуже соперника структурно, а разрыв в качестве игроков у него не так заметен, как у армейцев, где на фоне Марио Фернандеса, Акинфеева и Влашича очень блекло смотрелись Константин Кучаев и уже упомянутые Тикнизян с Чаловым.

Однако именно таких мастеров и не хватило Тедеско. Во всех ключевых эпизодах лидеры ЦСКА были чуть лучше оппонентов и во многом своими индивидуальными действиями принесли команде победу. Акинфеев тащил очень сложные удары (в том числе в упор от Понсе), Влашич забил в блестящем стиле, Фернандес бесконечно подключался к атакам и разрывал фланг Айртона. За этими лидерами тянулись партнеры, особенно - выдавший великолепный матч и сделавший две результативные передачи Иван Обляков.

Второй момент – скамейка запасных. Тедеско мог более или менее гарантированно усилить атаку только Соболевым. Кокорин же пока может называться усилением только гипотетически – он пропустил больше месяца и впервые сыграл с новыми партнерами в официальном матче. Остона Урунова пока тоже сложно назвать усилением – на таком уровне он не играл никогда. Все они и вышли на поле, потому что из игроков средней линии и атаки в запасе оставался только молодой Дмитрий Маркитесов.

А теперь сравните с возможностями Гончаренко, имевшего в распоряжении Зайнутдинова, Яку Бийола, Кристияна Бистровича, Чидеру Эджуке (они вышли на поле), Арнора Сигурдссона, Адольфо Гайча и Илью Шкурина (остались в запасе). Трое из них еще недавно регулярно появлялись в старте, а исландец так вообще в апреле прошлого года стал героем дерби – забил «Спартаку» оба гола (2:0). При этом Эджуке отпраздновал первое для себя столичное дерби забитым в компенсированное время мячом.

Если не говорить о качестве запасных (это действительно дискуссионная тема), то как минимум количественно Гончаренко мог выбирать игроков, исходя из картины на поле и собственных тактических предпочтений, тогда как Тедеско просто бросил в бой всех, кто был под рукой. В этом отношении показательно, что немец ограничился тремя заменами, а белорусский специалист позволил себе четыре. Хотя Влашича в концовке он снял по просьбе самого хорвата.

ПРОВАЛЬНЫЙ ТАЙМ КАРПОВА

Кстати, именно появлением новобранцев Гончаренко в предматчевом флэш-интервью объяснил смену основной схемы. Еще три тура назад 22 августа ЦСКА играл против «Рубина» (1:2) в три центральных защитника, но затем перешел на 4-2-3-1. В результате – ничья в Краснодаре (1:1) и победы над «Ахматом» в Грозном (3:0) и «Спартаком».

Единственной серьезной проблемой стала позиция правого центрального защитника. Игорь Дивеев, новичок Бруно Фукс и Кирилл Набабкин травмированы, поэтому не попали даже в заявку. Гончаренко пришлось выбирать между любимцем спартаковской торсиды Виктором Васиным и 18-летним Вадимом Карповым. На поле вышел молодой защитник, и он был самым слабым звеном в обороне ЦСКА.

Особенно слабым для него получился первый тайм. Уже на первой минуте Карпов чуть не заработал красную, сбив убегавшего Джордана Ларссона, затем из первого ряда наблюдал за голом Понсе и в довершение ко всему едва не заработал пенальти на Айртоне. Правила он все-таки нарушал, но на его счастье бразилец поторопился с падением и получил желтую за симуляцию.

Причина, вероятно, в том, что Карпову в силу возраста пока тяжело играть одного из двух центральных защитников. В обороне он не имеет привычной подстраховки, а с мячом у него меньше адресатов для передачи. В первом тайме Вадим совершил несколько неточных передач просто потому, что не обладает первым пасом, а сыграть через ближнего не позволял спартаковский прессинг. Разнервничавшись, он стал ошибаться в простых ситуациях. Например, отдал в аут простой пас на Магнуссона.

После перерыва Карпов смотрелся увереннее. ЦСКА много оборонялся, скученность в штрафной стала очень высокой, и в этой плотности защитнику стало проще. Тем более, что гости перестали играть низом и просто забрасывали мяч, а на втором этаже он смотрится прилично. Да и с мячом Карпов получил больше адресатов, которых не успевали накрыть спартаковцы.

ИЗ ДЕБЮТАНТОВ ДЕРБИ ПРОЯВИЛ СЕБЯ ТОЛЬКО ЭДЖУКЕ

По количеству дебютантов в главного российского дерби ЦСКА также превзошел «Спартак» – 3-2. Не то чтобы это был какой-то повод для гордости, скорее просто наблюдение. Лишь один из пяти игроков вышел в основе – воспитанник армейцев Тикнизян. Он вряд ли занесет себе 64 проведенные на поле минуты в актив, зато в следующий раз будет лучше понимать, что это такое – дерби со «Спартаком». А с опытом, как известно, приходят уверенность и мастерство.

Одного дебютанта заменил другой – Зайнутдинов. Ему также не удалось проявить себя, но позитивные эмоции от победы в полном праве разделить с товарищами по команде. Ну а Эджуке, как было сказано выше, даже забил свой первый мяч за ЦСКА. Так что нигериец после игры чувствовал себя одним из героев.

У «Спартака» в дерби дебютировали Кокорин и Урунов. Оба старались, но на большее ни их, ни команды не хватило.

АРМЕЙСКОЕ ДЕЖАВЮ

Прошедший матч интересно перекликается с сыгранным 30 июня. Тогда ЦСКА тоже выиграл на своем поле с разницей в два мяча (но 2:0), Влашич забил с передачи Фернандеса, окончательная точка была поставлена в компенсированное время, а в первом голе армейцев многие винили Максименко.

На последнем моменте остановимся подробнее. В июне Максименко ошибся на 27-й минуте, а сейчас не смог парировать удар Магнуссона на 30-й. В обоих случаях удар пришелся в левый от вратаря угол (он же ближний), а он, дотянувшись до мяча, отбил его в штангу. Удивительно много совпадений.

На этом, они, правда, заканчиваются. Хорват забивал в результате явной ошибки вратаря дальним ударом, тогда как Магнуссон бил после розыгрыша углового метров с восьми-девяти. Тедеско после матча особо подчеркнул, что не винит Александра в пропущенном мяче, и на сей раз у него для этого куда больше оснований, чем двумя с половиной месяцами ранее.

К слову, это был уже шестой гол, пропущенный красно-белыми со стандартных положений, а с игры им впервые в сезоне забил уже Влашич. Неспособность удержать хорвата и стала причиной поражения «Спартака» летом. Тедеско сделал выводы, и сейчас опорники Алекс Крал и Наиль Умяров позволили Влашичу намного меньше. Но и этого оказалось недостаточно.

Выдающееся мастерство лидера ЦСКА позволило ему забить победный гол-красавец – сначала он разогнал атаку, пяткой отрезав от эпизода Умярова еще на своей половине поля, а затем открылся в штрафной под наброс Фернандеса, посадил на копчик Романа Зобнина и вколотил мяч под перекладину. Крал и Умяров из-за спины Николы наблюдали за происходящим. Но если россиянин хотя бы вовремя вернулся назад (просто потерял оппонента из виду), то чех просто неторопливо бежал рысцой.

ТРИ СПОРНЫХ РЕШЕНИЯ КАРАСЕВА

В завершение стоит сказать про арбитра Сергея Карасева. До этого он четырежды судил матчи ЦСКА со «Спартаком» и мог считаться спартаковским арбитром – три ничьи и победа красно-белых. И это несмотря на то, что Леонид Федун винил судью во всех смертных грехах и даже сумел каким-то образом продавить, чтобы тот не только не работал в дерби с участием его команды, но и вообще почти не судил «Спартак» на протяжении трех лет.

Так вот решения Карасева сыграли колоссальную роль в этом противостоянии. Наверное, в этой ситуации оказался бы любой служитель Фемиды, работавший на дерби, но не повезло лучшему арбитру России. Так получилось, что все спорные моменты он рассудил в пользу армейцев – не удалил Карпова на первой минуте (претензия на фол последней надежды), не дал пенальти на Айртоне и засчитал третий гол после того, как мяч и рука Облякова встретили друг друга на бровке.

Вообще-то в каждом из трех случаев у Карасева были все основания принять решение в пользу одной команды. Фол Карпова на Ларссоне действительно не тянул на красную, Айртон, кажется, и правда стал заваливаться до контакта, а на руку Облякова, согласно последним трактовкам, вроде как не стоило обращать внимание.

Просто мировой судейский корпус каждый год вносит в свою работу какие-то коррективы, и теперь только арбитры могут разобраться, как оценивать спорные эпизоды. Как будто сами выписали себе эксклюзивное право разбираться в правилах всеми любимой игры. Чтобы понимать масштабы этой странности, достаточно сказать, что после финального свистка у автора этого материала была длительная дискуссия с преданным болельщиком ЦСКА (!), так и не понявшим этих решений арбитра...

Проблема это глобальная. Карасев в ней точно не виноват. Просто он оказался обреченным попасть под критику спартаковских болельщиков, недовольных тем, что все ключевые судейские решения в принципиальнейшем матче обернулись против их команды.