Влашич в зените. Почему ЦСКА имеет смысл отпустить своего лучшего футболиста в Питер

Клубу остается защитить свои интересы (полгода назад армейцы выкупили хорвата у «Эвертона» за 16 млн, теперь могут продать в два с лишним раза дороже).

Если вчитаться в эти слова, у вас не возникает ощущения, что гендир ЦСКА ничего не отрицает? И что в случае Влашича и «Зенита» почти все сходится?

Прецедентов, когда красно-синие продавали бы своих лидеров прямому конкуренту по чемпионату, ранее не было. Об этом в понедельник напоминал Роман Бабаев , комментируя слухи (именно так он назвал разговоры о переезде Николы в Питер) о возможном трансфере полузащитника. При этом гендиректор москвичей подчеркнул, что ЦСКА не впервые сталкивается с подобной ситуацией. «В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин . Когда футболисту поступают интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остается добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста», - резюмировал Бабаев.

Молва все активнее отправляет Влашича в «Зенит», который вроде бы готов отдать за лидера армейцев и, пожалуй, лучшего наряду с Малкомом на данный момент легионера РПЛ астрономическую для российского коронавирусного рынка сумму - порядка 40 миллионов евро. При этом самому игроку предлагают шикарный личный контракт – 4,5 млн евро в год. Это в несколько раз больше, чем хорват получает сейчас в ЦСКА. Вы бы отказались от такого предложения?

Мечтает о клубе, который регулярно играет в ЛЧ («Зенит» выступает в групповом турнире второй сезон подряд и имеет все шансы попасть туда и через год).

Остается только понять, считает ли Влашич команду из Санкт-Петербурга подходящей для карьерного роста. Возможно, хавбек вице-чемпионов мира грезит игрой в европейских топ-чемпионатах, но так 4,5 млн в год ему и кладут для того, чтобы он был более сговорчив. В Старом свете в период пандемии армейскому легионеру таких денег не поднять.

Разъяснительно-ознакомительную беседу о возможных выгодах трансфера в «Зенит» с Влашичем, по некоторым данным, проводил его партнер по сборной Хорватии, летний новичок сине-бело-голубых Деян Ловрен. С защитником чемпионов России Никола недавно пересекался не только на футбольном поле питерской арены, где ЦСКА уступил хозяевам 1:2, а Влашич забил классный гол, но и в матчах Лиги наций. Времени обсудить новые перспективы с товарищем и соотечественником у армейца было вагон.

Не случайно вскоре после паузы на игры национальных команд пошли разговоры, что Никола предварительное согласие клубу с берегов Невы дал. Дело, таким образом, остается за главным – желанием Евгения Гинера продать своего лучшего на сегодняшний момент игрока, набравшего уже 6 (4+2) очков в пяти матчах сезона, прямому конкуренту и лидеру чемпионата, от которого ЦСКА отделяет всего одна победа. А также за готовностью «Зенита» расстаться с огромной суммой.

С одной стороны, болельщики ЦСКА однозначно могут расценить продажу главной звезды в начале сезона как предательство, отказ от борьбы за золото РПЛ. Ранее лидеры красно-синих в расцвете сил напрямую из Москвы в Питер действительно не уезжали. Хотя «Зенит» в разные годы облизывался на Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, Марио Фернандеса, Александра Головина, Юрия Жиркова. Последний в итоге оказался в Санкт-Петербурге, но уже транзитом через другие клубы, в том числе «Челси». Как в свое время и нынешний главный тренер питерцев Сергей Семак, много лет отдавший армейской команде, а потом поигравший во Франции и добывший золото «Рубину».

Но с другой стороны, необходимо понимать, что профессиональный футбол имеет цель зарабатывать деньги. А 40 миллионов евро – это сумма почти вдвое большая, чем получают клубы за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Куда ЦСКА два последних сезона не попадает. Одним махом, продав Влашича, москвичи покрывают «недостачу» от пролета мимо ЛЧ. Да еще остаются в плюсе.

С коммерческой точки зрения такая сделка для армейцев практически идеальна. Президент клуба Гинер умеет как никто другой продавать свой живой товар по максимальной цене (ранее «Зенит» давал за Влашича 25 млн евро). Можно вспомнить, что после переезда из ЦСКА за границу более не дотягивали до своей трансферной стоимости такие звезды красно-синих как Жо, Вагнер Лав, Сейду Думбия, Жирков, Ахмед Муса. Всех продали, когда они были в зените. Из последних бестселлеров трансферной политики Евгения Ленноровича стоит отметить переход в «Монако» Головина за 30 млн евро. Сегодня его стоимость на transfermarkt оценивается уже на десятку меньше.

Точно также вполне может случиться с трансфером Влашича. Понимают ли это в Питере? Конечно, да. Но деваться «Зениту» и его руководству, по сути, некуда. До закрытия трансферного окна остается всего три дня, а новичков в команде нет, если не считать летний приход Ловрена из «Ливерпуля». Ну, так он появился на замену Браниславу Ивановичу. Можно сказать, что Семак и компания остались в этом случае при своих.

Трансферная кампания чемпионов страны оказалась провальной. В чем тут дело – не совсем ясно. По одним данным, у «Зенита» сорвались несколько потенциальных переходов. Возможно, потому что время сейчас тяжелое, коронавирусное. Не всякого легионера уговоришь на вояж в далекую Россию, где эпидемия идет полным ходом. К тому же ходили разговоры о временных трудностях с деньгами в питерском клубе, что также могло отразиться на сделках. Но в последнее не верится.

Влашича, конечно, еще надо успеть вписать в состав. Однако судя по тому, в какой блестящей форме находится 24-летний хавбек, сделать это будет куда легче, чем в случае с игроками, которые не знакомы с РПЛ. Семаку придется поломать голову над тем, как поделить на поле полномочия между хорватом и Малкомом. Впрочем, лишняя конкуренция никому не мешала. В любом случае, Никола способен добавить огня питерской игре. Можно вспомнить, с какой яростью он ударил о газон бутылкой с водой в матче «Зенита» с ЦСКА, когда в его временное отсутствие (армейцу оказывали помощь на бровке) хозяева забили победный гол. Можно представить, чтобы так переживали эпизод тот же Малком, Себастьян Дриусси или Сердар Азмун? То-то и оно.

Так или иначе, но к октябрю, в котором стартует Лига чемпионов, «Зенит» подходит с кадровыми проблемами и уставшей основой. Последние матчи чемпионата России лидеру даются с большим трудом. Показал это лишний раз понедельничный домашний поединок с «Арсеналом», несмотря на победу – 3:1. Запаса прочности у команды Семака нет. Короткая скамейка дает о себе знать. А скоро многим из питерских игроков предстоит совмещать матчи премьер-лиги с играми Лиги чемпионов и сборных. Влашич, отлично вписавшийся в нашу лигу, способен стать спасительным кругом для лигочемпионских амбиций зенитовских боссов.

А амбиции эти куда как велики. Это, похоже, тот случай, когда уместна поговорка «понты дороже денег». Именно поэтому вполне можно верить в то, что «Зенит» отдаст за Влашича столько, сколько за него сегодня не заплатит никто иной.

Остается только узнать, какая точно сумма способна заставить ЦСКА отойти от своих принципов. И существует ли она. Если честно, чертовски интересно.