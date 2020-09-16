«Локомотив» не готов к Лиге чемпионов. Кикнадзе рискнул карьерой ради Николича и, похоже, прогадал

КАК ПРИГЛАСИЛИ НИКОЛИЧА

Можно сдержанно порадоваться за «Краснодар», в соперники которому по решающему отборочному раунду ЛЧ достался вполне проходимый ПАОК. Для «быков» само попадание в группу ЛЧ станет историческим событием. Даже если там ничего у команды Мурада Мусаева и не получится.

Другое дело - «Локомотив», второй сезон кряду напрямую пробившийся в основную стадию главного еврокубка вместе с «Зенитом». От железнодорожников ждут в Лиге чемпионов прорыва. Иначе зачем было весной, когда команда и так шла на втором месте в премьер-лиге, устраивать революцию - менять родного и понятного Юрия Семина на загадочного Марко Николича? Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сделал на сербского тренера ставку ва-банк. Но вот прошло лето, наступила осень - и после семи туров нового сезона РПЛ пора признать: »Локо» стремительно движется в бездну. На внутренней арене - полный провал. Никаких предпосылок для того самого европейского прорыва не видно и близко.

Стоит напомнить, что идею приглашения нового главного тренера Кикнадзе начал прорабатывать еще зимой. Помимо Николича, в прессе всплывали кандидатуры Йиндржиха Трпишовски, Владана Милоевича, Педру Мартинша, Виктора Скрипника и даже Валерия Карпина. При этом председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, когда речь заходила о возможном уходе Семина, советовал «не читать надписи на заборах». Дескать, все это непроверенные слухи. И того же Николича он, мол, вообще не знает.

Тем не менее, уже в апреле договоренность по контракту с сербом была достигнута. Ему предложили зарплату якобы в два раза меньше, чем у Семина, и бонусы за попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов (звучит сейчас как шутка). Ну а Палычу клуб указал на дверь, предложив для очистки совести роль свадебного генерала, от которой тот, разумеется, отказался. Такое отношение к легенде вызвало волну возмущения в среде болельщиков. Фанаты объявили Кикнадзе и Мещерякову войну, которая продолжается по сей день.

ЧЕМ НЕ УСТРАИВАЛ СЕМИН

Формально Семину вменили в вину то, что клуб недостаточно зарабатывал на продаже футболистов и выступлениях в Лиге чемпионов. Надо сказать, в двух предыдущих сезонах «Локо» действительно заваливал групповой этап ЛЧ, набирая три очка и занимая последнее место в своем квартете. Но именно ради улучшения результатов на международной арене (которыми не могли похвастать и другие наши клубы, тот же «Зенит») Семин пытался удержать лидеров и приобретал опытных игроков.

Это шло вразрез с «новой концепцией» Кикнадзе (»наш путь — молодежь, ее развитие и продажа с выгодой в Европу»). Хотя и при Семине молодые футболисты в команде появлялись. Именно Юрий Палыч вывел на новый уровень братьев Миранчуков, Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова. А то, что он в 2017-м не отпустил в «Рубин» Алексея Миранчука, спасло нынешнюю трансферную кампанию «Локо». 14,5 миллиона за главную звезду красно-зеленых от «Аталанты» с лихвой компенсировали расходы на приобретение новичков.

Так что не в концептуальных расхождениях дело. Просто характер у Семина тяжелый, с ним договариваться в сто крат сложнее, чем с тем же Николичем. Вот только «Локомотив» Палыча за три года успел стать чемпионом, дважды занять второе место, выиграть Кубок и Суперкубок. А каких высот ждать от его преемника, совершенно непонятно.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Можно было закрыть глаза на ухудшение результатов, если бы клуб действительно следовал тем принципам, которые декларировал Кикнадзе. Но что мы видим на практике? Летом в качестве потенциальных новобранцев «Локо», которых «хотел бы видеть Николич», назывались 31-летний Милан Бадель и 30-летний Стеван Йоветич. Сейчас СМИ отправляют в Москву 29-летнего Тикиньо из «Порту» и 34-летнего Марио Манджукича, последним клубом которого значится катарский «Аль-Духаиль».

Ау, а где же анонсированная ставка на молодежь? Да, к ней можно отнести белорусского нападающего Виталия Лисаковича. А вот Франсуа Камано в перспективных точно не ходит. Не говоря уже о 31-летнем защитнике Слободане Райковиче, которого москвичи ни с того ни с сего выписали в итальянской серии В. Как и о вернувшемся Виталии Лысцове. Да, Николичу требовалась замена ушедшим Бенедикту Хеведесу и Соломону Кверквелии. Но почему для этого надо было покупать Райковича и Лысцова, а не подтянуть очередного толкового парня из «Казанки»? Тем более что из фарм-клуба в основу ранее безболезненно перекочевали Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Даниил Куликов. Их стали подпускать к составу еще при Семине. Николич из-за многочисленных травм доверяет ребятам еще больше. Но где системный подход?

Пока смены вектора не видно. Летом Николич удержал команду на втором месте, воспользовавшись «багажом Семина» и игровым кризисом прямых конкурентов. Результат в заключительных турах предыдущего чемпионата и на старте нового обеспечивал, в основном, Миранчук, своими голами и передачами заработавший себе контракт с «Аталантой». Но стоило ему уехать в Италию, как «Локомотив» встал. В пяти последних матчах не одержано ни одной победы, набрано три очка. В играх с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком» команда нанесла пять ударов в створ. А что будет в Лиге чемпионов против еще более мастеровитых соперников?

В ПОИСКАХ СТИЛЯ

Вот вам еще статистика текущего сезона. Занимая в РПЛ четвертое место по владению мячом (51,7 процента), «Локомотив» лишь 11-й по ударам (12,7 за матч), 8-й по ударам из штрафной (6,3), девятый по числу успешных обводок (5,9), 13-й по выигранным верховым единоборствам (17,3), 10-й по ключевым передачам (9,3). Если «Зенит» бомбардирует штрафную соперника подачами, «Краснодар» умело вспарывает позиционную оборону проникающими передачами, то у «Локо» козырей вообще нет. Как и нет и стиля.

В выходные в Ростове-на-Дону, где у подопечных Николича не было территориального преимущества, Федор Смолов и Лисакович на двоих за 90 минут коснулись мяча 28 раз. На четыре меньше отыгравшего 72 минуты Элдора Шомуродова. Аналогичная картина в игре с «Зенитом» - 30 касаний на двоих против тех же 30 у одного только Сердара Азмуна за 73 минуты. Вот прообраз той игры красно-зеленых в нападении, которую нам, к сожалению, стоит ждать в Лиге чемпионов.

Да, когда подлечится Гжегож Крыховяк (Дмитрий Баринов вернется уже в следующем году), станет полегче. Интеллект и поставленный удар поляка - серьезное подспорье для атакующих действий команды. Наверняка еще прибавит талантливый Рыбчинский, возможно, лучше адаптируется к новым условиям Камано. Но все это не выведет «Локо» на новый уровень по сравнению с прошлой осенью, когда москвичи не сумели дожить до евровесны.

Так ради чего все-таки меняли Семина на Николича?..

«Я бы хотел играть в атакующий футбол, хотел, чтобы у нас было стратегическое видение идеологии клуба – не тренера. Клуб должен понимать, в какой футбол он хочет играть… На это нацелены наши ближайшие планы», - говорил Кикнадзе. Однако сейчас ничто из заявленного (борьба за третью строчку в группе ЛЧ, атакующая игра и прибыльная продажа футболистов) не выполнимо.

В 2020 году Кикнадзе рискнул своей репутацией – уволил легендарного тренера, поругался с болельщиками, продал лучшего игрока ради строительства новой команды, подал иск на бывшего президента «Локо» Илью Геркуса (который брал с Семиным золото), проиграл суд Мануэлу Фернандешу, допустил грандиозный скандал со смертью молодого воспитанника «Локо» Иннокентия Самохвалова – и ни в чем не сработал в плюс.

Если до конца групповой стадии ЛЧ ситуация не улучшится, Кикнадзе рискует покинуть Черкизово. «Я несу ответственность за удачи или неуспехи Николича… Совет директоров выразил мне доверие как генеральному директору. Но у меня нет никаких гарантий, я такой же наемный менеджер. Если клуб станет банкротом – я виноват. Если мы будем бороться не за первое место – я виноват. Отвечать за все будет не Николич, а я. По-другому не бывает», - все это Василий Александрович тоже говорил.

И все идет к тому, что отвечать ему действительно придется. Вероятно, вместе с Николичем.

Турнирная таблица РПЛ