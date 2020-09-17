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«Спартак» громит «Родину», Бэйл возвращается в «Тоттенхэм», Слуцкий недоволен форматом Кубка
17 сентября 10:06
автор: Сергей Ващенко

«Спартак» громит «Родину», Бэйл возвращается в «Тоттенхэм», Слуцкий недоволен форматом Кубка

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«СПАРТАК» НЕ ЗАМЕТИЛ «РОДИНУ»

Вчера состоялись матчи первого тура группового этапа Кубка России по футболу. «Спартак» встречался со столичным клубом ПФЛ «Родина» и довольно легко выиграл со счетом 5:1. По договоренности между клубами, игра проходила на «Открытие Арене», хотя формально красно-белые считались гостями встречи. Авторами голов у «Спартака» стали Александр Соболев, Остон Урунов, Айртон, Роман Зобнин и Эсекиэль Понсе. Единственный мяч за «Родину» забил Магомедхабиб Абдусаламов. Также в этой группе выступает представитель ФНЛ «Енисей». С красноярцами »Спартак» сыграет 21 октября.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий критично оценил новый формат Кубка России. Вчера его команда обыграла новороссийский «Черноморец» со счетом 4:2. «Абсолютно не согласен с новым форматом. Ни в коем случае не против встреч с командами ФНЛ и ПФЛ, это всегда большое событие для них. Но не очень понимаю, почему шестерка представителей РПЛ, освобожденная от группового этапа, в 1/8 финала проведет свои матчи дома. Это необоснованное преимущество», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что, по новому регламенту, участники Кубка разбиты на 10 групп, победители которых продолжат борьбу в плей-офф, куда напрямую вышли шесть представителей России в еврокубках-2020/21 (»Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов»).

Другие результаты Кубка России

БОЙ-РЕВАНШ ПОВЕТКИНА И УАЙТА МОЖЕТ ПРОЙТИ НА «УЭМБЛИ АРЕНЕ»

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш между Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным состоится 21 ноября и может пройти на «Уэмбли Арене», которая вмещает 12,5 тысячи зрителей.

Напомним, что первый бой боксеров состоялся 22 августа. Победу в нем одержал Поветкин нокаутом в пятом раунде. При этом Александр сам два раза оказывался в нокдауне.

ГЕРКУС ВЫИГРАЛ СУД У «ЛОКОМОТИВА»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу. «Суд принимает решение отказать в удовлетворении исковых требований», - заявил судья Василий Лаптев. Напомним, «Локо» на основании проведенного аудита требовал взыскать с Геркуса 144,6 миллиона рублей. Исковое заявление было подано 28 января.

Геркус находился на посту гендиректора столичного клуба с лета 2016-го по декабрь 2018 года. За время его работы красно-зеленые выиграли чемпионат и Кубок России.

БЭЙЛ ВЕРНЕТСЯ В «ТОТТЕНХЭМ»

Как сообщает Daily Mail, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл вернется в «Тоттенхэм».

Испанский клуб отдает игрока в аренду на один сезон. Часть зарплаты футболиста (14 млн евро) покроет «Реал». Бэйл перешел в испанский клуб в 2013 году за 101 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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