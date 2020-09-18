Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ

В восьмом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет одну игру:
21 сентября
18.30 (мск)
«Динамо» - «Ахмат» (комментаторы - Арустамян, Меламед)
Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
18 сентября
В восьмом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет одну игру:
21 сентября
18.30 (мск)
«Динамо» - «Ахмат» (комментаторы - Арустамян, Меламед)
Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
18 сентября
20.00 (мск)
«Краснодар» - «Химки» (комментатор - Поленов)
19 сентября
16.30 (мск)
«Урал» - «Зенит» (комментаторы - Шнякин, Журавель)
20 сентября
14.00 (мск)
«Уфа» - ЦСКА (комментаторы - Кривохарченко, Кочешев)
16.30 (мск)
«Рубин» - «Спартак» (комментаторы - Генич, Титов)
19.00 (мск)
«Локомотив» - «Тамбов» (комментаторы - Шмурнов, Зигаев)
Еще одну игру можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:
20 сентября
14.00 (мск)
«Арсенал» - «Сочи» (комментаторы - Шмельков, Жичкин)
Турнирная таблица