ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ
18 сентября 10:19
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В восьмом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет одну игру:

21 сентября

18.30 (мск)
«Динамо» - «Ахмат» (комментаторы - Арустамян, Меламед)

Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:

18 сентября

20.00 (мск)
«Краснодар» - «Химки» (комментатор - Поленов)

19 сентября

16.30 (мск)
«Урал» - «Зенит» (комментаторы - Шнякин, Журавель)

20 сентября

14.00 (мск)
«Уфа» - ЦСКА (комментаторы - Кривохарченко, Кочешев)

16.30 (мск)
«Рубин» - «Спартак» (комментаторы - Генич, Титов)

19.00 (мск)
«Локомотив» - «Тамбов» (комментаторы - Шмурнов, Зигаев)

Еще одну игру можно будет увидеть по платному каналу «Матч Футбол 1»:

20 сентября

14.00 (мск)
«Арсенал» - «Сочи» (комментаторы - Шмельков, Жичкин)

Турнирная таблица

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Расписание футбольного уик-энда. На что обратить внимание в 8-м туре РПЛЕвгения Медведева не будет участвовать в первом этапе Кубка России по фигурному катаниюEneos продлит спонсорское соглашение с организаторами Олимпиады в ТокиоКругом убожество: как на самом деле живет ЗагитоваБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Кто будет тренировать «Динамо» в матче с «Ахматом» после фиаско в Тбилиси? Интриги 8-го тура РПЛ
Кто будет тренировать «Динамо» в матче с «Ахматом» после фиаско в Тбилиси? Интриги 8-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
18.09.2020 11:19
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
18.09.2020 10:19
Футбол
автор: Иван Сергеев
Бледно-голубые. «Динамо» не смогло пройти в Лиге Европы грузинский «Локомотив»
Бледно-голубые. «Динамо» не смогло пройти в Лиге Европы грузинский «Локомотив»
Московский клуб сенсационно вылетел из еврокубков уже на стадии второго (из четырех) отборочного этапа, уступив в Тбилиси со счетом 1:2.
17.09.2020 22:25
Футбол
автор: Артем Зибрак
Андрей Червиченко: Для «Ростова» сыграть сейчас против «Ротора» гуманно, но глупо. Клоунада какая-то
Андрей Червиченко: Для «Ростова» сыграть сейчас против «Ротора» гуманно, но глупо. Клоунада какая-то
Бывший президент «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о ситуации вокруг матча 8-го тура РПЛ «Ростов» – «Ротор».
17.09.2020 13:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
В РПЛ не повторяются? Наша футбольная лига придумывает новое «решение» проблемы коронавируса
В РПЛ не повторяются? Наша футбольная лига придумывает новое «решение» проблемы коронавируса
Матч 8-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Ротор», видимо, состоится 19 сентября несмотря на эпидемию COVID-19 у гостевой команды. Практика двойных стандартов продолжается.
17.09.2020 13:01
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Спартак» громит «Родину», Бэйл возвращается в «Тоттенхэм», Слуцкий недоволен форматом Кубка
«Спартак» громит «Родину», Бэйл возвращается в «Тоттенхэм», Слуцкий недоволен форматом Кубка
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
17.09.2020 10:06
Футбол
автор: Сергей Ващенко
Доменико Тедеско: Максименко не захотел передышки после ЦСКА, поэтому поставили его
Доменико Тедеско: Максименко не захотел передышки после ЦСКА, поэтому поставили его
Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу своей команды над клубом ПФЛ «Родина» (5:1) в матче группового этапа Кубка России.
16.09.2020 22:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
За себя и за «Родину». «Спартак» начал Кубок России с пяти голов, включая шедевр от Урунова (видео)
За себя и за «Родину». «Спартак» начал Кубок России с пяти голов, включая шедевр от Урунова (видео)
Красно-белые победили на «Открытие Арене» в групповом турнире реформированного Кубка страны соперников из ПФЛ. Так много при Доменико Тедеско команда еще не забивала.
16.09.2020 20:57
Футбол
автор: Артем Зибрак
«ПФЛ – это засилье безграмотных тренеров и футболистов любительского уровня»
«ПФЛ – это засилье безграмотных тренеров и футболистов любительского уровня»
16 сентября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка России, в которых клубам РПЛ будут противостоять соперники из ПФЛ. О том, что представляет собой второй дивизион чемпионата страны, «Советскому спорту» откровенно рассказал бывший тренер «Мурома» Эрнест Капышев.
16.09.2020 11:52
Футбол
автор: Максим Михалко
«Локомотив» не готов к Лиге чемпионов. Кикнадзе рискнул карьерой ради Николича и, похоже, прогадал
«Локомотив» не готов к Лиге чемпионов. Кикнадзе рискнул карьерой ради Николича и, похоже, прогадал
За месяц до начала группового турнира главного еврокубка, в котором, возможно, впервые в истории выступят сразу три российских клуба, один из них оказался в тупике.
16.09.2020 10:44
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика