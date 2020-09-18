Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ

За себя и за «Родину». «Спартак» начал Кубок России с пяти голов, включая шедевр от Урунова (видео)

Красно-белые победили на «Открытие Арене» в групповом турнире реформированного Кубка страны соперников из ПФЛ. Так много при Доменико Тедеско команда еще не забивала.