«Хватит сдувать с Филиппа пылинки. Не хочет играть – пусть уходит». Кирьяков о европровале «Динамо»

- В чем главные причины поражения «Динамо»?

- Команда вышла неподготовленная. В таком матче, где поле тяжелое, нужно играть через не могу и проявлять морально-волевые качества. Матчи в еврокубках предполагают огонь в глазах, а его не было. Кроме того, несколько футболистов просто разочаровали. Максимилиан Филипп в последнее время отбывает на поле номер. Команда, по сути, играет вдесятером. А ведь это самый высокооплачиваемый игрок. Это самый дорогой трансфер!

Вместо того, чтобы сдувать с Филиппа пылинки, нужно спрашивать с него по максимуму. Если он не готов играть или не хочет - пусть уходит...

Понятно, что были детские ошибки и у других футболистов. Как позиционные, так и технические. Григорий Морозов, который вышел вместо Дмитрия Скопинцева, тоже провалил игру. В эпизоде с первым мячом грузин он занял неверную позицию – пропустил соперника за спину. Плюс скоростные качества Морозов сейчас демонстрирует такие, что непонятно, в какой форме вообще находится. Ну и была цепь ошибок всей команды: невнимательность, отсутствие опорного игрока в зоне добивания. Не было видно желания победить. Это провал. Надо делать организационные и кадровые выводы.

- А куда идти тому же Филиппу?

- Есть вторая команда. Или пусть ищет себе новый клуб и сидит на скамейке. Он играет сейчас пешком. Легкий бег трусцой, нет взрывной работы. В предыдущем клубе быстро разобрались с этой ситуацией: посадили на лавку и ждали предложений. А у нас немного другая ситуация: отношение к легионерам слишком уважительное. Но когда они так выглядят, надо разбираться на уровне руководства. Вызывать и разговаривать.

- Вы сказали про отсутствие должного настроя. Это уже вопрос к тренеру?

- Кирилл Новиков много сделал для клуба. В прошлом сезоне он поднял команду из низов до еврокубкововго места. В этом году был неплохой старт... Надо смотреть, что происходит внутри коллектива. Но тренер должен быть мотиватором и по ходу матча делать определенные шаги. Нужно иметь яйца, чтобы взять и поменять игрока вроде Филиппа в первом тайме. На кону не только престиж клуба и страны, но и твой личный. Бояться не надо. Ты и работаешь, чтобы делать перестановки, если что-то пошло не так. Надо принимать решения.

- Новиков сказал после матча, что «Динамо» безобразно сыграло в обороне. Согласны?

- Уровень «Локомотива», при всем уважении, это ПФЛ. Такая команда вообще не должна переходить середину поля против «Динамо». Так и было в первом тайме, за исключением пары штрафных и углового. Но во второй половине в каких-то ситуациях провалились из-за ошибок. Морозов просто разочаровал своими действиями. Ну и когда Шунин отбивал мячи, все просто смотрели, что будет. Не было на поле человека, который мог бы спросить с ребят, напихать. Все было в вялотекущем режиме. Все плыли по течению.