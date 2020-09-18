Евгений Ловчев: С таким составом «Динамо» не спасут ни Бердыев, ни Клопп, ни Гвардиола

Непонятно, что вчера делали на поле легионеры – Клинтон Н’Жи, Максимилиан Филипп? Наши все-таки понимают, что команда с такими традициями давно не играла в еврокубках, что приехали в бывшую советскую республику, поэтому у соперников будет особый настрой. А иностранцам все это по барабану!

А что касается вчерашнего матча, то «Динамо» в нападении почти ничего не создало. Вспоминается разве что удар Николая Комличенко в дальний угол в первом тайме, когда вратарь выручил. И все.

Мы всегда тяжело играем с командами с постсоветского пространства, это касается и клубов, и сборной. Хотя наши клубы с командами из бывших республик Советского Союза в последние годы не встречались.

«БЕРДЫЕВ И СЕМИН ПОТРЕБУЮТ ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ. «ДИНАМО» ТАКИЕ НЕ НУЖНЫ»

Уже пошли разговоры, что Кирилл Новиков доживает последние дни на посту главного тренера. И даже перечисляются кандидатуры возможных сменщиков. Например, говорят о Курбане Бердыеве. Конечно, это опытный тренер, многое доказавший своей работой. Но ведь Бердыев не придет один – он приведет с собой свою команду, а главное – потребует полноты власти. Он всегда работает на таких условиях. На это нынешнее руководство «Динамо» точно не пойдет.

Юрий Семин? Я недавно разговаривал с Палычем, он все сетовал, что очень дешево продали Алексея Миранчука в «Аталанту». Говорил, что это лучший футболист в России на сегодня и за такие деньги продавать его было нельзя. Вспоминал, что Александра Головина продали в «Монако» за 30 миллионов. Я у него спросил, есть ли предложения, он ответил, что из-за границы. Я так понял, из ближнего зарубежья.

Что касается Семина в «Динамо», во-первых, пусть ему сделают предложение. Но я думаю, что этого не будет. По той же причине, которую я называл по поводу Бердыева. Палыч может работать только тогда, когда он все решает сам.

Говорят о Дмитрии Парфенове, но сейчас «Динамо» нужен опытный тренер. Поговаривают еще о заместителе генерального директора Желько Буваче, который работал с Юргеном Клоппом. Про него вообще ничего не могу сказать.

Но что точно могу сказать: с таким составом «Динамо» не спасут ни Бердыев, ни Копп, ни Пеп Гвардиола!