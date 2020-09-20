«Максименко в жизни не совершал столько сэйвов». Тренеры – после победы «Спартака» над «Рубином»

«ЗНАЛ БЫ, ЧЕГО НЕ ХВАТИЛО, МЫ БЫ В ЭТОМ ДОБАВИЛИ»

Отметим, что спартаковцы победили 2:0, нанеся… всего один удар в створ. Второй мяч в собственные ворота отправил защитник казанцев Михаил Меркулов. При этом у «Рубина» набралось 22 удара. 8 из них пришлось отражать голкиперу гостей Александру Максименко.

- Мы оказались не совсем готовы к такому быстрому голу, - признался главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий. – А потом из-за ошибки пропустили еще. - Тем не менее, в оставшееся время «Рубин» компенсировал стартовый провал и создал достаточно моментов для того, чтобы рассчитывать даже на ничью. Если бы я точно знал, чего нам не хватило, мы бы в этом добавили. А так, думаю, москвичей спас Максименко. Столько сэйвов он в жизни не совершал. Я таких матчей в его исполнении не припомню.

«ОТСУТСТВИЕ КОКОРИНА? ЭТО И ЕСТЬ РОТАЦИЯ»

- Всегда непросто играть против «Рубина» в Казани, тем приятнее, что мы увозим отсюда три очка, - заявил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. – У казанцев отлично налажен переход от обороны к атаке. Нам немного повезло со вторым голом. А во втором тайме, после удаления Павла Маслова, пришлось выдержать серьезное давление. И мы справились. Действуя как единое целое. Никто не выпадал из игры.