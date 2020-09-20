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«Максименко в жизни не совершал столько сэйвов». Тренеры – после победы «Спартака» над «Рубином»
20 сентября 19:56
автор: Иван Сергеев

«Максименко в жизни не совершал столько сэйвов». Тренеры – после победы «Спартака» над «Рубином»

Леонид Слуцкий и Доменико Тедеско остались довольны своими командами после матча 8-го тура РПЛ в Казани.

«ЗНАЛ БЫ, ЧЕГО НЕ ХВАТИЛО, МЫ БЫ В ЭТОМ ДОБАВИЛИ»

Отметим, что спартаковцы победили 2:0, нанеся… всего один удар в створ. Второй мяч в собственные ворота отправил защитник казанцев Михаил Меркулов. При этом у «Рубина» набралось 22 удара. 8 из них пришлось отражать голкиперу гостей Александру Максименко.

- Мы оказались не совсем готовы к такому быстрому голу, - признался главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий. – А потом из-за ошибки пропустили еще. - Тем не менее, в оставшееся время «Рубин» компенсировал стартовый провал и создал достаточно моментов для того, чтобы рассчитывать даже на ничью. Если бы я точно знал, чего нам не хватило, мы бы в этом добавили. А так, думаю, москвичей спас Максименко. Столько сэйвов он в жизни не совершал. Я таких матчей в его исполнении не припомню.

«ОТСУТСТВИЕ КОКОРИНА? ЭТО И ЕСТЬ РОТАЦИЯ»

- Всегда непросто играть против «Рубина» в Казани, тем приятнее, что мы увозим отсюда три очка, - заявил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. – У казанцев отлично налажен переход от обороны к атаке. Нам немного повезло со вторым голом. А во втором тайме, после удаления Павла Маслова, пришлось выдержать серьезное давление. И мы справились. Действуя как единое целое. Никто не выпадал из игры.

- Илья Кутепов уверенно заменил в стартовом составе Самюэля Жиго. А когда ждать возвращения француза?
- Надеюсь, уже на следующей неделе. Но и без Жиго оборонительная линия действовала уверенно. Ребята сыграли через не могу. Показали характер. Удаление Маслова? Опять же, немного не повезло. Мы как раз хотели уже его менять, когда Павел получил вторую желтую карточку.

- Почему не сыграл Александр Кокорин?
- Он и Саша Соболев вышли с первых минут кубкового матча с «Родиной». Это и есть ротация. Мы все время смотрим на то, кто свежее. В Казани сделали выбор в пользу Эсекиэля Понсе и Джордана Ларссона. Они оба сыграли здорово. Ларссона заменили вынужденно, из-за удаления Маслова. А так бы Джордан продолжал играть и оказывать давление на оборону «Рубина».

Ларссон забил для папы, Медведев чудовищно ошибся, «Спартак» победил Слуцкого в меньшинстве (видео)

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