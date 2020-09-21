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Кирилл Новиков: К сожалению, трибуны «Динамо» после Тбилиси не поддержали, они вели себя неправильно
21 сентября 22:17
автор: Юлия Григорьевская

Кирилл Новиков: К сожалению, трибуны «Динамо» после Тбилиси не поддержали, они вели себя неправильно

Главный тренер московских динамовцев подвел итоги победного матча против «Ахмата» (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.

- Первый тайм получился сложным, - заявил Новиков. - Чувствовалась нервозность. Игрокам надо было втянуться после очески в Тбилиси (»Динамо» усупило местному «Локомотиву» 1:2 в отборочном раунде Лиги Европы. - Прим. ред.). К сожалению, трибуны нас не поддержали... Болельщики вели себя не так, как должны были в столь сложный для клуба момент...
В перерыве мы сделали корректировки, стали играть в обтекаемые передачи, и преимущество стало хорошим. В обороне страховали друг друга. Было много подходов к воротам соперника, но мяч не летел. Хорошо, что удалось в самом конце (на 91-й минуте. - Прим. ред.) забить. Гол получился вымученным, но мы его заслужили. Я благодарен всем ребятам, особенно - Антону Шунину, который сыграл как настоящий капитан.

- После Тбилиси проводили индивидуальные беседы с игроками?
- Индивидуальные беседы были. Мы говорили с ребятами. Конечно, все были расстроены. Тяжело вытащить из себя эмоции после таких поражений. Чтобы это понять, надо оказаться в такой ситуации. А объяснить это сложно. Поэтому с «Ахматом» первый тайм был нервозный. После перерыва уже успокоились.

- Когда вернется в строй Максимилиан Филипп?
- Он травмировался в игре с «Локомотивом». Вчера вышел на тренировку, хотел попробовать, как нога будет себя вести, но оказался не готов. Обследование показало, что Филиппу нужна пауза. А дальше все зависит от его организма и от того, как наши врачи сработают.

- Стартовый состав «Динамо» получился очень молодым: средний возраст - чуть более 22 лет. Решили так встряхнуть коллектив?
- Давайте не будем говорить, что кто-то что-то перетряхивал. Многие ребята устали, были дисквалифицированные. А молодежи мы и раньше доверяли. Это верктор развития «Динамо». Мы постоянно следим за второй командой. Вот сейчас Сергей Слепов дебютировал в стартовом составе, а в матче с «Уралом» он выходил на замену. Понятно, что он волновался. Но справился со своей задачей.

- Уже после забитого мяча «Динамо» в большинстве все равно могло пропустить. Это психология?
- Наверное, это следствие того нервозного состояния, которое предшествовало игре. Но ребята проявили характер. Это главное. Я доволен.

- Замечательная игра, - констатировал главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. - Хозяева победили, а мы немного недотерпели. Если ты не забиваешь, забивают тебе. Футбольный закон никто не отменил. Три стопроцентных момента упустили. Для меня Шунин - лучший игрок матча. Будем работать с нашими нападающими, чтобы они реализовывали моменты такие эпизоды.

Считаю, мы полностью переиграли «Динамо». Если говорить без сарказма. Кроме стандарта у «Динамо» до удаления не было ни одного острого подхода, чтобы нам могли забить. Надеюсь, до закрытия трансфеного окна будет усиление качественными игроками, которые могут отдавать последний пас и забивать.

- Неужели все дело в удалении Мирослава Богосаваца?
- Сами проанализируйте, сколько очков «Динамо» набрало в матчах, где не было удалений и пенальти. И пересмотрите игру с грузинской командой. Удачи бело-голубым в следующих еврокубках.

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