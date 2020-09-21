Кирилл Новиков: К сожалению, трибуны «Динамо» после Тбилиси не поддержали, они вели себя неправильно

- Первый тайм получился сложным, - заявил Новиков. - Чувствовалась нервозность. Игрокам надо было втянуться после очески в Тбилиси (»Динамо» усупило местному «Локомотиву» 1:2 в отборочном раунде Лиги Европы. - Прим. ред.). К сожалению, трибуны нас не поддержали... Болельщики вели себя не так, как должны были в столь сложный для клуба момент...

В перерыве мы сделали корректировки, стали играть в обтекаемые передачи, и преимущество стало хорошим. В обороне страховали друг друга. Было много подходов к воротам соперника, но мяч не летел. Хорошо, что удалось в самом конце (на 91-й минуте. - Прим. ред.) забить. Гол получился вымученным, но мы его заслужили. Я благодарен всем ребятам, особенно - Антону Шунину, который сыграл как настоящий капитан.

- После Тбилиси проводили индивидуальные беседы с игроками?

- Индивидуальные беседы были. Мы говорили с ребятами. Конечно, все были расстроены. Тяжело вытащить из себя эмоции после таких поражений. Чтобы это понять, надо оказаться в такой ситуации. А объяснить это сложно. Поэтому с «Ахматом» первый тайм был нервозный. После перерыва уже успокоились.

- Когда вернется в строй Максимилиан Филипп?

- Он травмировался в игре с «Локомотивом». Вчера вышел на тренировку, хотел попробовать, как нога будет себя вести, но оказался не готов. Обследование показало, что Филиппу нужна пауза. А дальше все зависит от его организма и от того, как наши врачи сработают.

- Стартовый состав «Динамо» получился очень молодым: средний возраст - чуть более 22 лет. Решили так встряхнуть коллектив?

- Давайте не будем говорить, что кто-то что-то перетряхивал. Многие ребята устали, были дисквалифицированные. А молодежи мы и раньше доверяли. Это верктор развития «Динамо». Мы постоянно следим за второй командой. Вот сейчас Сергей Слепов дебютировал в стартовом составе, а в матче с «Уралом» он выходил на замену. Понятно, что он волновался. Но справился со своей задачей.

- Уже после забитого мяча «Динамо» в большинстве все равно могло пропустить. Это психология?

- Наверное, это следствие того нервозного состояния, которое предшествовало игре. Но ребята проявили характер. Это главное. Я доволен.