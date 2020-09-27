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Траурный трамвай. Отар Кушанашвили в ожидании дерби
27 сентября 11:54
автор: Отар Кушанашвили

Траурный трамвай. Отар Кушанашвили в ожидании дерби

Наш обозреватель делится своими чувствами перед игрой ЦСКА - «Локомотив».

При всем уважении к С.Гуренко, который это уважение стяжал своим очевидно насыщенным футбольным прошлым, он, конечно, ритор еще тот; но не в смысле чемпион по элоквенции, вития он средненький, а в смысле - водолей.

Водолей и квасной патриот.

Раньше Брюс Спрингстин заговорит на грузинском, чем «Локомотив» завтра выцарапает - или выцыганит, вымолит у судьи - хотя бы ничью.

Именно сейчас, в настоящую минуту сравнивать ЦСКА и «Локомотив» - это сравнивать соответственно самум и легчайший бриз, «Анну Каренину» и последнее творение Пелевина, написанное, кажется, под воздействием еще большего, чем прежде, количества лизергиновой кислоты; Шарлиз Терон и Юлию Пересильд; античную драму с опереттой, начиненной водевильными страстями.

«ТНЕ ТIМЕS» писали о Ремарке: «Единственное, чего не хватает Ремарку, это глубины, сложности и изысканности».

Единственное, чего не хватает «Локомотиву», это тренера, вратаря и умения играть в футбол.

Тренер похож на резонера без благодарной аудитории, а команда будто вся поражена резиньяцией.

Они, конечно, будут стараться, за мильоны хотя бы постараться ведь можно, но в целом по сравнению с теперешним ЦСКА Кикнадзе обречен увидеть скопище снулых бесталанных головушек.

А ведь и то сказать, долго ли, коротко ли, вечность минула, пора с лысого и спросить.

После завтрашнего матча Кикнадзе придется сформулировать претензию, как я формулирую претензии в своем ютуб-шедевре «КАКОВО?!»: приглушив голос, глядя исподлобья, но непременно ввинтив матерную идиому «какого ...?!».

А Гуренко останется прошептать:

«Уходит в ночь мой траурный трамвай.

Мы никогда друг другу не приснимся».

источник: «Советский спорт»
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