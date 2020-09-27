Траурный трамвай. Отар Кушанашвили в ожидании дерби

При всем уважении к С.Гуренко, который это уважение стяжал своим очевидно насыщенным футбольным прошлым, он, конечно, ритор еще тот; но не в смысле чемпион по элоквенции, вития он средненький, а в смысле - водолей.

Водолей и квасной патриот.

Раньше Брюс Спрингстин заговорит на грузинском, чем «Локомотив» завтра выцарапает - или выцыганит, вымолит у судьи - хотя бы ничью.

Именно сейчас, в настоящую минуту сравнивать ЦСКА и «Локомотив» - это сравнивать соответственно самум и легчайший бриз, «Анну Каренину» и последнее творение Пелевина, написанное, кажется, под воздействием еще большего, чем прежде, количества лизергиновой кислоты; Шарлиз Терон и Юлию Пересильд; античную драму с опереттой, начиненной водевильными страстями.

«ТНЕ ТIМЕS» писали о Ремарке: «Единственное, чего не хватает Ремарку, это глубины, сложности и изысканности».