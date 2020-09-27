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Смолов забил, Бистрович удалился, «Локо» выиграл дерби у ЦСКА (видео)
27 сентября 21:02
автор: Владислав Домрачев

Смолов забил, Бистрович удалился, «Локо» выиграл дерби у ЦСКА (видео)

В центральном матче 9-го тура РПЛ железнодорожники взяли верх над армейцами со счетом 1:0.

Арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода никогда доселе на дерби ЦСКА – «Локомотив» не работал. В отличие от своего первого помощника москвича Дмитрия Мосякина. 16 августа 2009 года в Черкизове на последней минуте матча тот не заметил офсайд у Дмитрия Сычева, который армейцы назвали «метровым», и форвард железнодорожников принес победу 2:1. На следующий день министр спорта Виталий Мутко в эфире одной радиостанции назвал судейство в дерби «предвзятым», реакции на обвинительные слова не последовало. А главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на просьбу журналистов прокомментировать спорный эпизод не моргнув глазом заявил: «Счет на табло». В этот вечер Мосякин ювелирно фиксировал миллиметровые офсайды...

Армейцы подошли к нынешнему дерби с тремя победами подряд, железнодорожники на этом же отрезке разжились только одним забитым мячом. ЦСКА внес одно изменение в состав по сравнению с игрой в Уфе – дисквалифицированного из-за перебора предупреждений Константина Марадишвили заменил в опорной зоне почувствовавший вкус гола Кристиян Бистрович, забивавший в Грозном и столице Башкортостана.

Проблемы гостей в центре поля выглядели пугающе – заменить дисквалифицированного Гжегожа Крыховяка и порвавшего в дерби со «Спартаком» «кресты» Дмитрия Баринова были призваны молодые Даниил Куликов и Станислав Магкеев. Полузащитник Владислав Игнатьев начал матч на левом фланге, ему предстояло сдерживать активного Марио Фернандеса. Антон Миранчук – на правом.

Главный тренер железнодорожников Марко Николич решил сыграть с двумя форвардами – Эдером на острие и Федором Смоловым в оттяжке.

Первые полчаса доминировали хозяева. На десятой минуте Константин Кучаев открылся под передачу за спину защитникам, ему навстречу выбежал Гилерме, армеец перекинул мяч через голкипера, но в ворота не попал. Чуть позже поднял флаг лайнсмен Мосякин.

Опасно бил с отскока Бактиер Зайнутдинов, но добился только углового. Гости же первую осмысленную атаку провели на 33-й минуте, которую завершил плотным ударом в «молоко» Смолов. К этому моменту Игнатьев и Миранчук поменялись флангами. Как объяснил в перерыве Игнатьев - спонтанно.

Однако именно эта рокировка позволила «Локомотиву» завладеть территорией. Вскоре потерявшийся в дебюте Смолов после комбинации на носовом платке пробил рядом со стойкой.

Тревожный звонок не насторожил армейцев. На 45-й минуте гости открыли счет. Эдер выиграл воздух у Хердура Магнуссона, подобрал мяч и прострелил в штрафную. Защитник Вадим Карпов блокировал передачу, однако первым на подборе оказался Игнатьев. Его удар в дальний нижний угол парировал Игорь Акинфеев. Первым на отскоке оказался Мирначук и мягко скинул Смолову, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Первый точный удар по воротам гостей мы увидели на 54-й минуте. К мячу приложился защитник Георгий Щенников, а Гилерме отвел угрозу в стиле инженера Карасика – героя легендарной ленты «Вратарь».

А до этого гости упустили две возможности закрепить преимущество - капитан Ведран Чорлука бил после углового из штрафной, но выручил Акинфеев, а после атаки Смолова на помощь хозяевам пришла штанга.

Спустя четверть часа после перерыва на поле готовился выйти Федор Чалов. Вместо Бистровича. Хорват ушел, но по другой причине – он ухитрился получить в атаке вторую желтую карточку, когда Чалов томился в ожидании на бровке. Спору нет, армеец сыграл против Игнатьева опасно. Но за что Бистровичу дали первую желтую карточку уже на восьмой минуте? За то, что он бил по мячу и случайно попал по ноге Магкеева, выбившего этот мяч.

Буквально через несколько минут Вилков оставил без внимания грубый фол против Зайнутдинова, а потом и Смолова, которого взяли в коробочку Карпов и тот же Зайнутдинов. Непоследовательность арбитра в принятии решений налицо!

Чалов заменил Зайнутдинова, дриблер Чидера Эджуке переместился из центра на правый флан атаки. Однако ближе к голу были гости. Смолов, приняв мяч на грудь после передачи из глубины поля, заставил звенеть перекладину.

Виктор Гончаренко бросил в бой Наира Тикнизяна и Арнора Сигурдссона, Николич выпустил Франсуа Камано вместо Миранчука. Но где же форвард таранного плана Адольфо Гайч? Почему аргентинец маринуется на лавке?

Тем временем гости должны были наказать армейцев вторым голом за потерю мяча Щенниковым. Однако уставший Смолов и свежий Камано сплоховали. Но это был шансик по сравнению с моментом у ворот Гилерме. На кросс Ивана Облякова в штрафную откликнулся Щенников, защитник мог бить сам, но решил прострелить на дальнюю штангу, куда летел Чалов. Мяч, облизав стопу армейца, миновал ворота.

Выход Гайча оказался запоздалым. В компенсированные четыре минуты Камано не сумел переиграть в ближнем бою Акинфеева. Впрочем, это было не важно. «Локо» при Николиче второй раз победил ЦСКА. Летом было 2:1, теперь - 1:0. Железнодорожники не отпустили лидирующую группу, а армейцы не смогли вплотную приблизиться к «Зениту» и «Спартаку». Внутри РПЛ интрига закручивается. Осталось сдобрить это «пиршество» достойным выступлением в Европе.

С этим пока проблемы.

РПЛ. 9-й тур

ЦСКА - «Локомотив» - 0:1 (0:1)

Гол: Смолов, 45.

Турнирная таблица

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