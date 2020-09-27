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Гончаренко рассказал о щитках Васина, Николич поблагодарил за критику. Тренеры – после дерби
27 сентября 22:20
автор: Юлия Григорьевская

Гончаренко рассказал о щитках Васина, Николич поблагодарил за критику. Тренеры – после дерби

Виктор Гончаренко и Марко Николич подвели итоги матча 9-го тура РПЛ ЦСКА – «Локо» (0:1).

- Мы хорошо начали игру, - заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Может, у нас не было предпосылок для гола, но мы оказывали очень хорошее давление. К сожалению, как бывало в прошлом сезоне, упустили нити игры. Отсюда - пропущенный гол в раздевалку. Тем не менее, во втором тайме ЦСКА имел шансы сравнять счет. Команда создавала моменты, даже оставшись в меньшинстве.

- Ранее вы отмечали, что Чидера Эджуке более полезен на фланге. Его выход в стартовом составе на позиции центрфорварда стал ошибкой?
- Нет. Ошибки тут нет. У нас широкая скамейка. В целом впереди неплохо получалось - и когда Эджуке играл в центре, и когда потом ушел на фланг. Но мы слишком много свободы дали центральным защитникам соперника в конце первого тайма. Это главный недостаток Эджуке как нападающего.

- В конце матч показалось, что Виктор Васин должен выйти, но замены не случилось. Почему?
- Он долго переодевался и забыл щитки в раздевалке. Время уходило, и мы приняли решение оставить Хердура Магнуссона на поле. До этого исландец жаловался на плечо, но потом дал отмашку, что готов доиграть.

- У вышедшего на замену Федора Чалова опять промах из выгодной позиции. Это из области психологии?
- Нападающий должен забивать, особенно в такой тяжелой ситуации. Не надо ждать, что «Локомотив» предоставит много моментов. Каждым нужно распоряжаться очень рачительно. Но у Феди не получилось. А по самоотдаче претензий к нему нет.

- Что думаете по поводу удаления Кристияна Бистровича?
- Два фола в атаке надо умудриться сделать. Мы просто констатируем, что эти фолы были.

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- Поздравляю команду, - начал свою речь Марко Николич. - Ребята бойцы. Мне понравилось, как они сегодня играли. Мы заслужили три очка. Забили один мяч, были две перекладины и штанга. Хочу напомнить, что предыдущие три матча у нас получились сложными из-за расписания. Но команда не пропускала. И сегодня не дала ЦСКА забить. Спасибо всем за критику нашей игры. Она помогла мне подготовить и мотивировать команду в условиях кадровых потерь.

- Сколько наигрывали Владислава Игнатьева на левом фланге? Рассматривали другие варианты под Марио Фернандеса?
- Это один из самых опытных наших игроков. Я с ним говорил, Игнатьев может играть и на левом, и на правом фланге. Я счастлив, что у меня есть такой футболист. Суперуниверсал, который очень помог.

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