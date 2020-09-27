Гончаренко рассказал о щитках Васина, Николич поблагодарил за критику. Тренеры – после дерби

- Мы хорошо начали игру, - заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Может, у нас не было предпосылок для гола, но мы оказывали очень хорошее давление. К сожалению, как бывало в прошлом сезоне, упустили нити игры. Отсюда - пропущенный гол в раздевалку. Тем не менее, во втором тайме ЦСКА имел шансы сравнять счет. Команда создавала моменты, даже оставшись в меньшинстве.

- Ранее вы отмечали, что Чидера Эджуке более полезен на фланге. Его выход в стартовом составе на позиции центрфорварда стал ошибкой?

- Нет. Ошибки тут нет. У нас широкая скамейка. В целом впереди неплохо получалось - и когда Эджуке играл в центре, и когда потом ушел на фланг. Но мы слишком много свободы дали центральным защитникам соперника в конце первого тайма. Это главный недостаток Эджуке как нападающего.

- В конце матч показалось, что Виктор Васин должен выйти, но замены не случилось. Почему?

- Он долго переодевался и забыл щитки в раздевалке. Время уходило, и мы приняли решение оставить Хердура Магнуссона на поле. До этого исландец жаловался на плечо, но потом дал отмашку, что готов доиграть.

- У вышедшего на замену Федора Чалова опять промах из выгодной позиции. Это из области психологии?

- Нападающий должен забивать, особенно в такой тяжелой ситуации. Не надо ждать, что «Локомотив» предоставит много моментов. Каждым нужно распоряжаться очень рачительно. Но у Феди не получилось. А по самоотдаче претензий к нему нет.

- Что думаете по поводу удаления Кристияна Бистровича?

- Два фола в атаке надо умудриться сделать. Мы просто констатируем, что эти фолы были.