Станислав Черчесов: Ни полслова не сказал Дзюбе и Соболеву. Это тот случай, когда третий лишний

Напомним, что со шведами наша команда проведет товарищескую игру. А турки и венгры - соперники России по группе второго дивизиона Лиги наций. В настоящий момент подопечные Черчесова занимают в своем квартете первое место с шестью очками, заработанными за победы над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

- Вы сказали, что Нойштедтера вызывать не имело смысла, зато снова обратились к услугам Далера Кузяева, который тоже не подписал контракт с клубом и сидит без практики. В чем разница? - Надо учитывать конкуренцию на той или иной позиции. И особенности физиологии. Кузяев в сентябре сыграл за сборную почти полный матч. И у него такой организм, что он может за три дня вернуть себе турнирный тонус. Если бы я не знал, что Далер не играет месяц за клуб, ни за что бы не догадался.

- Кто вас порадовал за минувший месяц? - Скажу о том, что разочаровало. Очень хотелось, чтобы «Динамо» и «Ростов» прошли дальше в Лиге Европы. Кандидатам в сборную важно проверять себя на международном уровне, а не только во внутреннем чемпионате. Так что поражения от тбилисского «Локомотива» и израильского «Маккаби» были весьма некстати.

- Появился в заявке и Денис Черышев, восстановившийся после травмы. Насколько он сейчас готов? - Мы на cвязи. Сегодня утром до Черышева и Саши Головина не дозвонились, но они сами потом набрали. Есть прямой контакт и с Алексеем Миранчуком в «Аталанте». Он подтвердил, что только начинает набирать обороты. Поэтому решили не выдергивать из клуба игрока, не готового даже на 50 процентов. Головину в выходные в «Монако» сделали УЗИ. Сухожилие до конца не зажило. И не было смысла его вызывать, рисковать здоровьем. Пусть он восстанавливается у себя в клубе. А вот Черышев уже полноценно тренируется. Поэтому он в сборной.

- Главная неожиданность - появление в списке 25 защитника клуба второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова. Чем продиктован его вызов? - вопрос Черчесову. - Мы отслеживаем широкий круг кандидатов. И прекрасно осведомлены, как складывается карьера Жирова в Германии. Он больше года там играет. Поначалу были сложности, но сейчас у него стабильное место на поле, он даже капитанил в «Зандхаузене». Необходимость вызвать Жирова возникла из-за того, что Роман Нойштедтер , присутствовавший на сентябрьском сборе, не играет уже месяц. Это слишком большой перерыв. Егор Сорокин с тех пор тоже провел только один матч за «Краснодар». Поэтому и появилась вакансия для центрального защитника. Хорошо еще, что Илья Кутепов начал играть за «Спартак», вышел на определенный уровень. Поэтому и его вызвали.

- Сборная России впервые при вас проведет три игры подряд. Состав на шведов будет экспериментальным, учитывая, что этот матч - неофициальный в отличие от двух последующих?

- Пока я не могу сказать, как будет распределена нагрузка между матчами. Но ротация, конечно, необходима. Многое зависит от того, в каком состоянии тот или иной игрок приедет из клуба. Не забывайте, что впереди еще один тур РПЛ.

- Вас не смущает, что Роман Зобнин не используется в «Спартаке» в центре поля, где он играет за сборную?

- Вы невнимательно следите за его игрой. В последних матчах Зобнин регулярно смещался с правого фланга в центр и брал на себя примерно те же функции, которые возложены на него в сборной. В игре с «Тамбовом» он целый тайм так провел. Да и вообще, для Зобнина не проблема менять амплуа. Он универсальный футболист с широким арсеналом.

- Не было сомнений по поводу вызова Александра Соболева, который потерял место в стартовом составе «Спартака»?

- А кого, кроме Артема Дзюбы, Федора Смолова и Соболева мы могли сейчас вызвать в нападение? На предыдущем сборе у нас было четыре форварда, сейчас - только три. Николаю Комличенко надо поправить некоторые нюансы. А то, что Соболев не всегда выходит с первых минут в клубе, объясняется тем, что в «Спартаке» приличный выбор нападающих. И в этой конкуренции он проявляет себя неплохо. Как и Кутепов, который отвоевал место в обороне «Спартака». На его примере мы видим, как футболист может изменить отношение к себе своей игрой.

- Как воспринимаете публикации о возможном возвращении в сборную Игоря Акинфеева? Они стали появляться на фоне не самой удачной игры нынешних голкиперов национальной команды.

- Игорь давно и предельно честно ответил на все вопросы. Если он вдруг сам решит вернуться, то первым об этом узнаю я, а не какое-нибудь СМИ. И потом вам об этом сообщу.

- Возвращаясь к Кузяеву, каким вы видите его клубные перспективы? Не может же такой еще довольно молодой игрок вечно сидеть без дела?

- Если человек хочет играть в другой стране, это надо приветствовать. Кузяев готов выйти из зоны комфорта. Это плюс. Надеюсь, ситуация в итоге разрешится. К Кузяеву есть интерес внутри России. Но пусть сам Далер принимает решение. Если с Европой так и не срастется, недостатка в предложениях из РПЛ у него не будет. Но нашим клубам, считаю, надо выдержать паузу. Не давить пока на игрока. Прямо сейчас приоритет для него - отъезд в европейский чемпионат.

- То, что все три матча пройдут в Москве, упрощает подготовку?

- Надо отдать должное РФС, что оперативно сработали - договорились о переносе игры против Швеции в Россию. Матч ведь мог пройти и на нейтральной территории, но в итоге принято оптимальное для нас решение. По поводу графика подготовки смогу что-то конкретизировать после прохождения футболистами тестов и медобследования. Нам нужно извлечь выгоду из того, что играем дома. Жаль только, при пустых трибунах.

- Готовите план Б на случай травм в 10-м туре РПЛ?

- «Краснодару» еще и в Лиге чемпионов ответный матч в Греции играть. Так что, конечно, держим в голове различные сценарии. Но надеемся, что все будут здоровы, и не придется, как в сентябре, кого-то довызывать.

- После дерби ЦСКА - «Локо» можно сказать, что Смолов выходит на свой привычный уровень?

- Мы рады, что он начал забивать. На прошлом сборе поговорили с ним. Теперь видим позитивные подвижки. Кстати, против ЦСКА он действовал не совсем на той позиции, что в сборной. И это тоже плюс. Увидели, как еще можно использовать Смолова. Антон Миранчук два раза нашел его правую ногу.

- Год назад вы поднимали вопрос о необходимости повышения интенсивности игры в РПЛ. Сейчас, на фоне неудач наших клубов в еврокубках, не стоит действительно задуматься о сокращении числа участников премьер-лиги до 12 для увеличении количества матчей между топ-клубами?

- Когда уровень команд выше, интенсивность возрастает. Но мы поднимали этот вопрос чисто информативно, а не в плане рекомендаций. Не собираемся никого учить. А поводу числа участников отвечу дипломатично: есть лига, в ней 16 команд, из этого и исходим.

- В сборную России вызваны по пять игроков «Спартака» и «Зенита». Можно ли назвать эти клубы базовыми?

- Отношусь к этому термину спокойно. Неслучайно «Спартак» и «Зенит» возглавляют таблицу РПЛ. Однако создавать базовые клубы я смысла не вижу. Ни у кого не должно быть «абонементов» в национальную команду. Играют те, кто лучше готов на данный конкретный момент.

- Вы успели провести беседу с Дзюбой и Соболевым по поводу их прежних разногласий?

- Нет. Даже полслова не сказал ни тому, ни другому. Это их вопрос. Тот случай, когда третий - лишний.

- Что должен сделать Александр Кокорин, чтобы получить вызов в сборную в ноябре?

- Для начала заиграть так, как от него ждут. Футбол - на первом месте, все остальное потом. При этом мало показывать высокий уровень, надо еще подходить под требования сборной. Каждый игрок выполняет определенную роль, и должен с ней справляться. Мы же собираем команду, у которой есть свое лицо и свои футбольные принципы.