Время Новикова в «Динамо» вышло. Но не торопится ли клуб с увольнением тренера?

Не зря говорят, что главная беда нашего футбола – его тренеры. Хороших специалистов среди россиян днем с огнем не сыщешь. В 90-е, когда многие тренеры одновременно были завхозами и «вышибалами», прервалась, видимо, каким-то образом цепочка, не подготовили себе достойную смену Олег Романцев и компания. Брали на лавку не тех, кто мог бы после тебя продолжить твое дело, а тех, кто не подсидит ни при каких условиях, потому как не наделен талантом быть главным. Или своих, по протекции руководства. Что в последнее время распространенное явление во многих сферах нашего общества.

Пока так и не доказал, что может успешно возглавлять клуб РПЛ с серьезными задачами, Кирилл Новиков. Хотя он свой во втором поколении. Отец наводил шороху на полях союзного чемпионата. С защитником «Динамо» Александром Новиковым не горели желанием пересекаться на зеленом газоне лишний раз. «Костолом» был знатный, но большой профессионал. Сын его возглавлял «Динамо» почти год – с 5 октября 2019-го, когда был назначен и.о. после отставки Дмитрия Хохлова. Не сказать, что все валилось из рук у 39-летнего бывшего наставника молодежки бело-голубых. Как раз результат у его команды даже сейчас не хуже, чем был у многих предшественников. Но, видимо, это наследственное – насколько умело динамовцы играют в обороне, идя вместе с «Зенитом» в лидерах по пропущенным голам (по 5), настолько неуклюже все у Новикова и компании в атаке, несмотря на наличие неплохих исполнителей.

Семь мячей в девяти матчах. Ну куда это годится для команды, игравшей нынешней осенью в еврокубке? Реализация моментов хромает у «Динамо» на обе ноги. Матч с «Химками» не стал исключением. Гости, для которых арена в Подмосковье была родной много лет, вдвое перебили соперника, но все без толку. Новиков после игры отметил вратаря хозяев Илью Лантратова. Мы успели его запомнить по финалу Кубка России с «Зенитом», он тогда был хорош. Но каким-то образом справлялись с ним предыдущие соперники «Химок». Один «Краснодар» в 8-м туре наколотил Лантратову семь штук, а всего за восемь матчей команда, которой руководил Дмитрий Гунько, пропустила 18 мячей.

Это динамовские нападающие сделали из Лантратова суперзвезду. До этого они вместе с остальными партнерами сотворили героев из футболистов тбилисского «Локомотива», которому подопечные Новикова сенсационно проиграли в квалификации Лиги Европы (1:2). Уже после того матча возникли сомнения, способен ли Кирилл Александрович поставить своей команде нормальную игру в атаке. Так вот, матч с «Химками» в этом не убедил. И, похоже, стал для динамовского тренера приговором.

Вразумительной атакующей игры у «Динамо» как не было, так и нет. Потому и теряют бело-голубые очки там, где должны их брать. На классе делать это не получается, а мастерство отдельно взятых футболистов, на котором порой выезжают динамовцы, вчера давало сбои. Как итог – подарок на дебют в «Химках» Игорю Черевченко. Тоже потомственному футболисту. В подмосковном клубе он всего три дня и в первом же матче набрал очков столько же, сколько его предшественник за восемь игр. Этому факту, безусловно, есть свое объяснение. Никто, кроме кураторов химчан, Гунько не воспринимал серьезно, как тренера для клуба премьер-лиги.