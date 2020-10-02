Андрей Червиченко: ЦСКА досталась сладкая группа. До весны также должны дожить «Зенит» и «Краснодар»

- Сегодня прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Наш единственный представитель ЦСКА оказался в компании с «Фейенордом», загребским «Динамо» и австрийским «Вольфсбергом». Каковы перспективы армейцев?

- Нет в этой группе соперников, которых ЦСКА не в состоянии обыграть. Правда, нет и команды, которая ни при каких условиях не могла бы победить армейцев. Так что все зависит исключительно от ЦСКА. Группа в любом случае - сладкая. Не надо играть с клубами из Англии, Испании, Германии, Италии, даже Франции. Команда Виктора Гончаренко должна выходить в плей-офф и исправляться за провал прошлого сезона.

- Вчера своих соперников узнали и три российских представителя в Лиге чемпионо. Самый сложный квартет - у «Локомотива»?

- Безусловно. Думаю, «Локо» даже Лига Европы не светит. С «Баварией» и «Атлетико» шансов ноль. Можно зацепить дома ничейку с «Зальцбургом». Но боюсь, как бы железнодорожники не наглотались от всех. После потери лидеров перспективы команды Марко Николича крайне туманные.

- Неужели и «Зальцбург» не по зубам «Локо»?

- Это проект «Ред Булла». И австрийцы, как и «Лейпциг», развиваются очень динамично. Очень неприятная командочка, со своим стилем. Понятно, что это не «Бавария». Но «Локомотив» на фоне «Зальцбурга» уж точно не смотрится фаворитом. Шансы австрийцев на третье место я оцениваю выше.

- «Краснодару» в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном» тоже уготована борьба максимум за третье место и Лигу Европы?

- Не торопитесь. Не удивлюсь, если краснодарцы навяжут борьбу «Севилье». По крайней мере, дома испанцев можно победить. Тем более что нашу команду фавориты будут недооценивать. Этим нужно и можно пользоваться. С другой стороны, и «Ренн» способен больно укусить. Французам нужны деньги, а в Лиге чемпионов на кону огромные суммы.

- Наконец, «Зенит». Есть у питерцев шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

- Сто процентов. У «Лацио» и «Брюгге» реально отбирать очки. С «Боруссией» это будет сделать сложнее. Но если не в Лигу чемпионов, то в Лигу Европы «Зенит» выходить обязан.