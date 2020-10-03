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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ
03 октября 08:43
автор: Иван Сергеев

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.

В десятом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет три игры:

3 октября

16.30 (мск)
«Тамбов» «Арсенал» (комментаторы – Шмельков, Гарин)

19.00 (мск)
«Спартак» «Зенит» (комментаторы Генич, Трушечкин)

4 октября

16.30 (мск)
«Рубин» »Ахмат» (комментаторы – Нагучев, Титов)

Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:

3 октября

14.00 (мск)
«Уфа» «Ротор» (комментатор Кочешев)

16.30 (мск)
«Урал» ЦСКА (комментатор Аболин)

4 октября

14.00 (мск)
«Локомотив» «Химки» (комментаторы Казанский, Пойда)

16.30 (мск)
«Сочи» «Ростов» (комментатор Моссаковский)

20.00 (мск)
«Динамо» «Краснодар» (комментаторы Шмурнов, Меламед)

Турнирная таблица

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