Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ

От «Краснодара» в Лиге чемпионов ждут зрелищный футбол

Спустя сутки после жеребьевки Лиги чемпионов, где «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповому раунду, не утихают прогнозы и споры о том, кто и как будет играть.