Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ

В десятом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет три игры:
3 октября
16.30 (мск)
«Тамбов» – «Арсенал» (комментаторы – Шмельков, Гарин)
19.00 (мск)
«Спартак» – «Зенит» (комментаторы – Генич, Трушечкин)
4 октября
В десятом туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет три игры:
3 октября
16.30 (мск)
«Тамбов» – «Арсенал» (комментаторы – Шмельков, Гарин)
19.00 (мск)
«Спартак» – «Зенит» (комментаторы – Генич, Трушечкин)
4 октября
16.30 (мск)
«Рубин» – »Ахмат» (комментаторы – Нагучев, Титов)
Пять матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
3 октября
14.00 (мск)
«Уфа» – «Ротор» (комментатор – Кочешев)
16.30 (мск)
«Урал» – ЦСКА (комментатор – Аболин)
4 октября
14.00 (мск)
«Локомотив» – «Химки» (комментаторы – Казанский, Пойда)
16.30 (мск)
«Сочи» – «Ростов» (комментатор – Моссаковский)
20.00 (мск)
«Динамо» – «Краснодар» (комментаторы – Шмурнов, Меламед)
Турнирная таблица