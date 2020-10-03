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Шамиль Газизов: После промаха Понсе нецензурно выругался. Но не вслух
03 октября 22:26
автор: Елена Медведева

Шамиль Газизов: После промаха Понсе нецензурно выругался. Но не вслух

Генеральный директор «Спартака» поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

- Игра получилась нервной. Мне показалось, что поначалу мы выглядели очень хорошо, но потом что-то пошло не так. А второй тайм получился очень хороший. Итог закономерен. Это ясно по игре.

- В запасе у «Спартака» были заявлены только молодые ребята и Андрей Ещенко. На усиление вышел Александр Соболев. Когда ждать трансферов?
- Доменико Тедеско доверяет молодым и двигается вперед. Мы на правильном пути, и важно, что тренер понимает, что нужно «Спартаку». Понятно, что любому клубу хочется усиления на каждую позицию. Надеюсь, что мы к этому придем.

- Контракт Тедеско заканчивается в конце сезона. Ведутся ли переговоры о продлении?
- Давайте доживем до зимы. Мы все делаем одну работу, сидим в одной лодке. Это главное.

- На этой неделе «Спартак» отдал в аренду двух футболистов. Почему Тедеско согласился отпустить Александра Ломовицкого и Николая Рассказова?
- Это не значит, что они не подходят Тедеско. Просто они молодые - и им нужна игровая практика. Ребята молодцы, что не держатся за зарплату. Поэтому ушли в аренду.

- Насколько велика вероятность, что до конца трансферного окна усиления вообще не будет?
- Надеюсь, что все будет хорошо. На каком-то этапе были моменты, когда хотелось, чтобы переговорный процесс пошел лучше. Но я почти не сомневаюсь, что приобретения будут.

- Ходят слухи, что Александр Кокорин не сыграл с «Зенитом» из-за партнерских отношений. Это так?
- Я такого не слышал. У Саши есть небольшое повреждение. Играть он мог, сделав определенные процедуры, но тренерский и медицинские штабы решили не рисковать здоровьем футболиста. Итоги чемпионата решаются не в этом матче. Уверен, что все приняли правильное решение. Мы хотим, чтобы Саша вышел и приносил пользу.

- Как отреагировали на промах Эсекиэля Понсе при счете 0:1?
- Сказал про себя, что все бывает в футболе. Очень неприличными словами, которые я не могу повторять.

- Согласны, что судьи отработали хорошо?
- Да. Мне кажется, в последнее время стало меньше больших судейских ошибок. Будем держать кулачки, потому что это двигает наш футбол вперед.

Понсе стал антигероем, а потом супергероем и спас «Спартаку» ничью с «Зенитом» (видео)

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