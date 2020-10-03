Шамиль Газизов: После промаха Понсе нецензурно выругался. Но не вслух

- Игра получилась нервной. Мне показалось, что поначалу мы выглядели очень хорошо, но потом что-то пошло не так. А второй тайм получился очень хороший. Итог закономерен. Это ясно по игре.

- В запасе у «Спартака» были заявлены только молодые ребята и Андрей Ещенко. На усиление вышел Александр Соболев. Когда ждать трансферов?

- Доменико Тедеско доверяет молодым и двигается вперед. Мы на правильном пути, и важно, что тренер понимает, что нужно «Спартаку». Понятно, что любому клубу хочется усиления на каждую позицию. Надеюсь, что мы к этому придем.

- Контракт Тедеско заканчивается в конце сезона. Ведутся ли переговоры о продлении?

- Давайте доживем до зимы. Мы все делаем одну работу, сидим в одной лодке. Это главное.

- На этой неделе «Спартак» отдал в аренду двух футболистов. Почему Тедеско согласился отпустить Александра Ломовицкого и Николая Рассказова?

- Это не значит, что они не подходят Тедеско. Просто они молодые - и им нужна игровая практика. Ребята молодцы, что не держатся за зарплату. Поэтому ушли в аренду.

- Насколько велика вероятность, что до конца трансферного окна усиления вообще не будет?

- Надеюсь, что все будет хорошо. На каком-то этапе были моменты, когда хотелось, чтобы переговорный процесс пошел лучше. Но я почти не сомневаюсь, что приобретения будут.