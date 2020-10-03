Тедеско недоволен ничьей, Семак рассказал об ушибе Дзюбы. Тренеры после матча «Спартак» – «Зенит»

- Это был хороший матч, - сказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. - Первые 20 минут у нас было хорошее владение мячом, потом «Зенит» перехватил инициативу, заставил нас сесть в оборону. Мы совершили много фолов. Второй тайм провели отлично. Но и «Зенит» мог забить второй мяч.

- Не считаете, что Александра Соболева стоило раньше выпустить на замену? Ведь навесы в чужую штрафную работали.

- Я не понимаю, о чем вы говорите. Если уж речь зашла о длинных передачах на нападающих, то «Зенит» больше так играл, чем мы. Их игра основывалась на навесах на Артема Дзюбу. «Зенит» перехватил инициативу, посадил нас в оборону, и без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре. Когда эта проблема стала критической, он и вышел.

- Александр Максименко весь матч вводил мяч в игру через защитников. Не опасались потерь при активном прессинге «Зенита»?

- Нет, поскольку при подобном начале атаки у нас было больше вариантов для развития. Чтобы сыграть длинную передачу, нужен определенный момент. В нашем случае неверно было сразу играть длинной передачей. Нужно было завлечь группу нападения «Зенита» на нашу половину поля. Мы сыграли намного лучше против «Зенита», чем в полуфинале Кубка.

- Результатом довольны?

- Нет. «Спартак» всегда хочет побеждать. Сегодня были разные отрезки. Я расстроен, что мы отдали инициативу в середине первого тайма. «Зенит» очень хорошо контратакует, поэтому было важно сохранить мяч. Это следующий шаг в нашем развитии - понимать, когда нужно атаковать, а когда необходимо сделать паузу и набраться сил для нового штурма.

- Алекс Крал и Эсекиэль Понсе провели качественный матч. Можно назвать этих игроков сестемообразующими в вашем футболе?

- У нас намного больше ключевых игроков в команде. Георгий Джикия и Самюэль Жиго провели хороший матч, Павел Маслов агрессивно работал в обороне, особенно при длинных передачах «Зенита». В опорной зоне Крал и Остон Урунов проявили себя с лучшей стороны. Для Урунова это был дебют в стартовом составе, и я им доволен. В атаке Понсе, Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон с первых минут поймали ритм и играли на сто процентов. Бакаева заменили на Соболева из-за того, что нам необходимо было больше цепляться за мячи после отбора. Соболев хорошо себя здесь показал. Андрей Ещенко отлично вышел на замену. И про Максименко забыл сказать. Его отдельно выделю, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА.