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Тедеско недоволен ничьей, Семак рассказал об ушибе Дзюбы. Тренеры после матча «Спартак» – «Зенит»
03 октября 22:30
автор: Юлия Григорьевская

Тедеско недоволен ничьей, Семак рассказал об ушибе Дзюбы. Тренеры после матча «Спартак» – «Зенит»

Доменико Тедеско и Сергей Семак подвели итоги центральной встречи 10-го тура РПЛ, завершившейся со счетом 1:1.

- Это был хороший матч, - сказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. - Первые 20 минут у нас было хорошее владение мячом, потом «Зенит» перехватил инициативу, заставил нас сесть в оборону. Мы совершили много фолов. Второй тайм провели отлично. Но и «Зенит» мог забить второй мяч.

- Не считаете, что Александра Соболева стоило раньше выпустить на замену? Ведь навесы в чужую штрафную работали.
- Я не понимаю, о чем вы говорите. Если уж речь зашла о длинных передачах на нападающих, то «Зенит» больше так играл, чем мы. Их игра основывалась на навесах на Артема Дзюбу. «Зенит» перехватил инициативу, посадил нас в оборону, и без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре. Когда эта проблема стала критической, он и вышел.

- Александр Максименко весь матч вводил мяч в игру через защитников. Не опасались потерь при активном прессинге «Зенита»?
- Нет, поскольку при подобном начале атаки у нас было больше вариантов для развития. Чтобы сыграть длинную передачу, нужен определенный момент. В нашем случае неверно было сразу играть длинной передачей. Нужно было завлечь группу нападения «Зенита» на нашу половину поля. Мы сыграли намного лучше против «Зенита», чем в полуфинале Кубка.

- Результатом довольны?
- Нет. «Спартак» всегда хочет побеждать. Сегодня были разные отрезки. Я расстроен, что мы отдали инициативу в середине первого тайма. «Зенит» очень хорошо контратакует, поэтому было важно сохранить мяч. Это следующий шаг в нашем развитии - понимать, когда нужно атаковать, а когда необходимо сделать паузу и набраться сил для нового штурма.

- Алекс Крал и Эсекиэль Понсе провели качественный матч. Можно назвать этих игроков сестемообразующими в вашем футболе?
- У нас намного больше ключевых игроков в команде. Георгий Джикия и Самюэль Жиго провели хороший матч, Павел Маслов агрессивно работал в обороне, особенно при длинных передачах «Зенита». В опорной зоне Крал и Остон Урунов проявили себя с лучшей стороны. Для Урунова это был дебют в стартовом составе, и я им доволен. В атаке Понсе, Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон с первых минут поймали ритм и играли на сто процентов. Бакаева заменили на Соболева из-за того, что нам необходимо было больше цепляться за мячи после отбора. Соболев хорошо себя здесь показал. Андрей Ещенко отлично вышел на замену. И про Максименко забыл сказать. Его отдельно выделю, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА.

- Когда вы работали в «Шальке», у вас было принципиальное дерби с «Боруссией». В России какое противостояние для вас на первом месте?
- С ЦСКА, прежде всего. Я помню кубковый матч, который мы выиграли дома, и эмоции были за гранью.

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- Неплохой первый тайм, - констатировал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Были моменты. Во втором тайме забили, но в самой концовке пропустили мяч и упустили преимущество. Не смогли победить, чем расстроены. Будем готовиться к следующему матчу.

- Одиннадцатый матч за «Зенит» сыграл Малком в стартовом составе и забил один мяч. Вас устраивает его результативность?
- Нет, конечно. Он должен играть лучше. Никого это не устраивает, ни его, ни болельщиков, ни нас.

- «Спартак» начал встречу активнее «Зенита». Потом вы перевернули игру и до 75-й минут доминировали. За счет чего это удалось сделать?
- «Спартак» играл дома, активно, агрессивно. Мы к этому готовились. Моменты, когда мы выходили, были достаточно опасными. Во второй половине «Спартак» стал обороняться позиционно, сел ниже. У нас появилось преимущество, что касается контроля мяча. Были подходы, моменты. Но пропустили опасный стандарт, обрезались и привезли гол. Не хватало концентрации.

- Почему Сердар Азмун отсутствовал в стартовом составе?
- Из-за травмы.

- Что с Артемом Дюбой? Он получил повреждение?
- Артем доиграл до конца. Несмотря на сильный ушиб. Есть ли там что-то серьезное, покажет обследование.

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Турнирная таблица РПЛ

источник: «Советский спорт»
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