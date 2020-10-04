Валерий Гладилин: «Спартаку» нужен свой Влашич

«Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав по 21 очку. Команда Сергея Семака находится выше по дополнительным показателям.

– Насколько данный матч соответствовал игре лидеров РПЛ?

– Это лучшие клубы России. Те команды, которые могли бы составить им конкуренцию, сейчас находятся не в лучших кондициях: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов». Они набирают очки, но не готовы. Поэтому «Спартак» и «Зенит» – два ведущих клуба РПЛ. Они показали хороший уровень игры, мобильность, движение и борьбу. Не все получается, есть технические и тактические изъяны, не хватает сыгранности, но самоотдача обнадеживает. Особенно у «Зенита», которому предстоят матчи Лиги чемпионов.

– Зелимхан Бакаев был заменен первым в матче. И практически с Нового года мы не видим Бакаева, который был в прошлом году. Сколько времени еще ждать и стоит ли ждать от Зелимхана лучшей игры?

– Думаю, что проблема в том, что он играет на позиции, где хочет объять необъятное. Он делает большущий объем работы, а конкретности нет, которая нужна для футболиста, играющего под нападающими. Когда он играл с фланга, у него получалось лучше. Пока он не нашел золотую середину. Не хватает опыта и мастерства, чтобы играть на этой позиции, если сравнить его с Николой Влашичем. Может, стоит вернуть Бакаева на фланг. Что-то нужно искать, а эту позицию он никак не может прочувствовать, поэтому его меняют.

– На правом фланге сыграл Роман Зобнин. Выглядел ли он лучше, чем Павел Маслов и Илья Гапонов в предыдущем матче с «Зенитом»?

– Зобнина дергают по всему полю. Он – опорный полузащитник. Он – не фланговый футболист. Он иногда теряет позицию, не чувствует. Нет диагональной подстраховки. Ему нужно договориться с центральным защитником, чтобы не дергаться. На этой позиции он себя найти не может. У него нет таких атакующих действий, которые есть у Айртона. И сзади у него зона периодически оголяется.