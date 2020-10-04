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Валерий Гладилин: «Спартаку» нужен свой Влашич
04 октября 11:11
автор: Владислав Усачев

Валерий Гладилин: «Спартаку» нужен свой Влашич

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав по 21 очку. Команда Сергея Семака находится выше по дополнительным показателям.

– Насколько данный матч соответствовал игре лидеров РПЛ?
– Это лучшие клубы России. Те команды, которые могли бы составить им конкуренцию, сейчас находятся не в лучших кондициях: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов». Они набирают очки, но не готовы. Поэтому «Спартак» и «Зенит» – два ведущих клуба РПЛ. Они показали хороший уровень игры, мобильность, движение и борьбу. Не все получается, есть технические и тактические изъяны, не хватает сыгранности, но самоотдача обнадеживает. Особенно у «Зенита», которому предстоят матчи Лиги чемпионов.

– Зелимхан Бакаев был заменен первым в матче. И практически с Нового года мы не видим Бакаева, который был в прошлом году. Сколько времени еще ждать и стоит ли ждать от Зелимхана лучшей игры?
– Думаю, что проблема в том, что он играет на позиции, где хочет объять необъятное. Он делает большущий объем работы, а конкретности нет, которая нужна для футболиста, играющего под нападающими. Когда он играл с фланга, у него получалось лучше. Пока он не нашел золотую середину. Не хватает опыта и мастерства, чтобы играть на этой позиции, если сравнить его с Николой Влашичем. Может, стоит вернуть Бакаева на фланг. Что-то нужно искать, а эту позицию он никак не может прочувствовать, поэтому его меняют.

– На правом фланге сыграл Роман Зобнин. Выглядел ли он лучше, чем Павел Маслов и Илья Гапонов в предыдущем матче с «Зенитом»?
– Зобнина дергают по всему полю. Он – опорный полузащитник. Он – не фланговый футболист. Он иногда теряет позицию, не чувствует. Нет диагональной подстраховки. Ему нужно договориться с центральным защитником, чтобы не дергаться. На этой позиции он себя найти не может. У него нет таких атакующих действий, которые есть у Айртона. И сзади у него зона периодически оголяется.

– Кто сейчас является лидером «Зенита»?
Артем Дзюба. Он сделал гол, он постоянно держит в напряжении всю оборону. Все защитники на нем висят. Из-под Дзюбы играют все остальные. Он – центральная фигура.

– На ком лежит основная вина в эпизоде, когда «Зенит» забил гол?
– Нужно просчитывать ситуацию. Это первое что должен делать защитник, особенно если он опекает Дзюбу. Надо с ним играть раньше: на опережении или аккуратно его придержать. Артем же зряче выполнил пас.

– В чью пользу ничья в этом матче?
– На пользу всем. «Зенит» еще не в том состоянии, чтобы побеждать, а «Спартак» проявил характер, проигрывая. У него были другие моменты. Борьба продолжается.

– Это был последний матч команд перед закрытием трансферного окна. Какие укрепления надо сделать «Спартаку» и «Зениту»?
– Про «Спартак» уже много сказано. Это правый защитник. Еще нужен классный игрок в среднюю линию. Такой, как Влашич. Тогда это усиление. Нет? Тогда пусть играют те, кто есть. Смысл приглашать игроков такого же уровня?

«Зениту» и не нужно никого брать, если сейчас поправятся те, кто есть. Говорят, что питерцы ведут работу по новичкам, но слабых позиций я у «Зенита» не вижу.

источник: «Советский спорт»
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