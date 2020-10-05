«Быки» упустили победу в один день в матчах РПЛ и ФНЛ

«Быки» проиграли в матчах РПЛ и ФНЛ. Футболисты «Краснодара-2», забив два гола первыми, не смогли удержать счет и потерпели поражение 2:3 в матче ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Болельщики клуба с 5-летней историей назвали эту победу «Камбечище!»
Битва дома
«Краснодар-2» - интересная команда, которая одерживает регулярные победы. Чаще всего три очка «быкам» достаются в родных стенах, но бывают и исключения, как, например, в недавнем матче с красноярским «Енисеем», который «черно-зеленые» обыграли на выезде. За прошедшие 12 туров краснодарские футболисты набрали 50 процентов очков. Но 13-й тур в рамках ФНЛ не дал увеличить их количество.
Что касается соперника, то еще до матча «Нижний Новгород» побеждал 5 игр подряд. Интересный факт: еще не так давно подопечные Роберта Евдокимова работали над тем, чтобы подняться в верхнюю часть турнирной таблицы, а уже сегодня команда борется за места в группе лидеров.
Команды выходили на поле друг против друга три раза, и «Краснодар-2» ни разу не смог обыграть соперника. Прошедший матч стал четвертой встречей клубов и завершился победой «Нижнего Новгорода». Возможно, наставник Роберт Евдокимов нашёл стиль игры, который приносит команде очки, отсюда и быстрый подъем в турнирной таблице.
Первый тайм был удачнее для хозяев поля: «быки» ушли на перерыв, забив два уверенных гола сопернику. Очевидно, гости разозлились в раздевалке и второй тайм провели совершенно иначе. Первый из ответных голов на 60-й минуте забил Артем Попов, а на 78-й минуте счет сравнял Александр Сапета. Все шло к тому, что матч закончится ничьей, но «Нижний Новгород» сумел дожать краснодарцев: за 10 минут до конца игры мяч в ворота «Краснодара-2» забил Александр Ставпец.
«Нижний Новгород» увёз домой три уверенных очка, а зрители и болельщики «Краснодара» переместились к телевизорам в ожидании прямой трансляции - игры основного состава клуба в матче против «Динамо».
«Краснодар» не смог обыграть москвичей
Это был отличный дебют для главного тренера «Динамо» Александра Кульчия. Повышенный накал борьбы и эмоции сопровождаи все 90 минут матча.
«Краснодар» до этой игры провел фантастический 500-й матч, который принес ему не только красивую победу, но выход в групповой этап Лиги чемпионов. Это принесло «быкам» большое количество радостных переживаний, но и вместе с ними забрало много сил, как физических, так и психологических, не позволив восстановиться за довольно короткий промежуток времени.
У «динамовцев» настрой зашкаливал из-за недавней отставки Кирилла Новикова - после поражения в матче с «Химками».
Настрой перед игрой
Перед началом игры и.о. главного тренера «Динамо» Александр Кульчий сумел подобрать правильные слова, чтобы футболисты смогли собраться. Об этом он рассказал клубной пресс-службе после матча.
«Краснодар» в свою очередь приехал в Москву немного уставшим. Из-за жесткого графика и отсутствия ряда игроков команде приходится непросто. Это сказалось на матче - было видно, что «бело-голубые» не только играли с одним из лидеров российского футбола на равных, но и моментами переигрывали их, что привело к забитым голам.
Под конец первого тайма 21-летний футболист Грулев рискнул и направился добивать мяч после дальнего удара Шиманьски. Так динамовцы открыли счет. Через некоторое время после перерыва прилетел в ворота Матвея Сафонова и второй гол. 2:0 – это уже весомое преимущество, и «Краснодару» не хватило ни энергии, ни заряда. Сегодня «Динамо» справедливо переиграло «Краснодар».
В послематчевом комментарии наставник «быков» Мурад Мусаев признал, что игра была трудной, команда не могла рассчитывать на ряд игроков, а после пропущенных голов отыграться было достаточно сложно.
- Для нас это была трудная игра, мы не могли рассчитывать на ряд футболистов. У нас тяжелый график. Я понимал, что мы должны проявить максимальную дисциплину. Соперник любит играть на быстрых атаках, поэтому они нас поймали в первый раз. Дальше было сложно отыграться, - отметил Мусаев.