«Быки» упустили победу в один день в матчах РПЛ и ФНЛ

«Быки» проиграли в матчах РПЛ и ФНЛ. Футболисты «Краснодара-2», забив два гола первыми, не смогли удержать счет и потерпели поражение 2:3 в матче ФНЛ против «Нижнего Новгорода». Болельщики клуба с 5-летней историей назвали эту победу «Камбечище!»

Битва дома

«Краснодар-2» - интересная команда, которая одерживает регулярные победы. Чаще всего три очка «быкам» достаются в родных стенах, но бывают и исключения, как, например, в недавнем матче с красноярским «Енисеем», который «черно-зеленые» обыграли на выезде. За прошедшие 12 туров краснодарские футболисты набрали 50 процентов очков. Но 13-й тур в рамках ФНЛ не дал увеличить их количество.

Что касается соперника, то еще до матча «Нижний Новгород» побеждал 5 игр подряд. Интересный факт: еще не так давно подопечные Роберта Евдокимова работали над тем, чтобы подняться в верхнюю часть турнирной таблицы, а уже сегодня команда борется за места в группе лидеров.

Команды выходили на поле друг против друга три раза, и «Краснодар-2» ни разу не смог обыграть соперника. Прошедший матч стал четвертой встречей клубов и завершился победой «Нижнего Новгорода». Возможно, наставник Роберт Евдокимов нашёл стиль игры, который приносит команде очки, отсюда и быстрый подъем в турнирной таблице.

Первый тайм был удачнее для хозяев поля: «быки» ушли на перерыв, забив два уверенных гола сопернику. Очевидно, гости разозлились в раздевалке и второй тайм провели совершенно иначе. Первый из ответных голов на 60-й минуте забил Артем Попов, а на 78-й минуте счет сравнял Александр Сапета. Все шло к тому, что матч закончится ничьей, но «Нижний Новгород» сумел дожать краснодарцев: за 10 минут до конца игры мяч в ворота «Краснодара-2» забил Александр Ставпец.