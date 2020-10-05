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«Локо» обожжется на Зе Луише. Феерии от него не будет
05 октября 11:59
автор: Владислав Усачев

«Локо» обожжется на Зе Луише. Феерии от него не будет

На этой неделе может состояться переход нападающего Зе Луиша из «Порту» в «Локомотив», но «Советский спорт» не уверен, что это хороший трансфер для москвичей.

Почему не нужен «Порту»

Главная причина сомнений – голевое чутье футболиста, который последний раз забивал в феврале в Кубке Португалии, а в чемпионате «молчит» с декабря. Место в основном составе «Порту» Зе Луиш потерял еще раньше – ровно год назад (в октябре).

И это притом, что начинал Зе с хет-трика, а к 6-му туру забил шесть мячей. Далее произошло стремительно падение вниз, а что ярче характеризует игру кабовердианца – на его счету нет ни одной голевой передачи в матчах за «Порту». Где тот самый нападающий, который выигрывал весь воздух в «Спартаке» и делал голевые скидки?

В 2020 году Зе Луиш провел на поле 627 минут или, другими словами, семь полноценных матчей. В стартовом составе он последний раз появился в матче 27-го тура. После этого и до настоящего момента потенциальный новичок «Локо» выходил на поле лишь дважды, отыграв чуть больше тайма и отметившись лишь желтой карточкой.

За все время в «Порту» от первой и до последней минуты Зе Луиш сыграл пять матчей. И это включая игры квалификации Лиги чемпионов-2019/20 (где он забил гол в ворота «Краснодара») и шесть встреч Лиги Европы, в которых у нападающего результативных действий нет. Добавим, что за сборную Кабо-Верде Зе Луиш провел только один матч с 2018 года.

Зачем нужен «Локомотиву»

С одной стороны, в «Локомотиве» нападающих хватает. Стабильно играющие Эдер и Федор Смолов, а также Виталий Лисакович, отметившийся дебютным голом в ворота «Химок». Есть новичок Франсуа Камано и забытый из-за травм черногорец Лука Джорджевич, трижды попавший в заявку на матчи нынешнего сезона.

Но на всю компанию они забили только четыре мяча. Причем три на счету единственного игрока с российским паспортом – Смолова. Это к мыслям о том, что отмена лимита на легионеров «спасет» нашу лигу...

Легионеры «Локомотива» «молчат», и больше всего претензий к Эдеру. Португалец в настоящее время выглядит как Зе Луиш в «Порту»: высокий, работоспособный и совершенно не забивающий. Вероятно, именно на его место придет бывший футболист «Спартака».

В реинкарнацию Джорджевича верится слабо, Камано ничем за шесть матчей не запомнился, а вот Лисаковича стоило использовать чаще. На его счету гол и голевая передача. Но нападающий за исключением последнего матча получал какие-то «огрызки» игрового времени, постоянно выходя на замену, зачастую после 80-й минуты.

Зачем «Локомотив» подписал белорусского форварда, если тот, очевидно, Марко Николичу не нужен? Клуб даже не делал паузы, а сразу продолжил искать похожих по фактуре нападающих. Поэтому сначала возник интерес к Марио Манджукичу, а затем к Зе Луишу. Селекцию железнодорожников вообще трудно объяснить, учитывая, что ранее был подписан защитник Слободан Райкович из итальянской серии B.

Что от Зе Луиша ждут

Естественно, от форварда ждут результативности, как в последнем сезоне за «Спартак». Тогда Зе Луиш забил 14 голов. Но в контексте всей карьеры нападающего это была скорее статистическая аномалия.

Главное, Зе удивительным образом обошелся практически без травм, чего не было за всю его предыдущую карьеру. Спартаковские болельщики должны помнить про странные повреждения живота и пальцев у форварда, из-за которых он добрую часть года проводил на больничном, забивая по 5-6 мячей за сезон во всех турнирах.

Был в его карьере и более успешный сезон с 15 голами, но это был чемпионат Венгрии. Конечно, уровень РПЛ падает с каждым годом, но все-таки не настолько быстро. Так что «Локомотиву» повезет, если Зе Луиш забьет десять голов за сезон. Но он не выведет атаку москвичей на новый уровень в Лиге чемпионов.

В прошедшей Лиге Европе нападающий голов не забил, а в Лиге чемпионов за «Спартак» чуда не произошло: красно-белые обыграли «Севилью» (5:1), но получили семь мячей от «Ливерпуля» и дважды не смогли победить «Марибор». Так что в группе с «Баварией» и «Атлетико» «Локомотив» будет бороться за третье место с «Зальцбургом», хоть с Зе Луишом, хоть без него. Но лучше с ним.

Зе Луиш разочарует

Переход кабовердианца напоминает трансфер «Локомотив» в 2011 году, когда клуб подписал другого бывшего спартаковца – Романа Павлюченко. И тогда явно от форварда ждали чего-то большего, чем 16 голов в 78 матчах за четыре года.

Ведь в «Тоттенхэме» Роман забил 42 мяча за 111 матчей, а в «Спартаке» и вовсе наколотил 89 в 189. В этом контексте падение результативности в «Локомотиве» выглядит наглядно.

Тогда Павлюченко было 29 лет, как сейчас Зе Луишу. Но если у россиянина была репутация дисциплинированного парня, про кабовердианца такого не скажешь. Впервые оказавшись в Москве, Зе бросил семью и двух детей ради танцовщицы Алеси Лесенки. Наверняка именно из-за ее желания футболист возвращается в Москву.

Португальские болельщики только приветствуют возможный уход Зе Луиша. В соцсетях часто пишут: «Продажа за 5 миллионов евро – хороший вариант. «Спартак» год назад провернул сделку века, продав его нам за 13. Пусть это послужит уроком мистеру Сержиу Консейсау».

Кстати, на спартаковских ресурсах болельщики спокойно отреагировали на новость о трансфере бывшего нападающего клуба: «Из первых уст -- от португальских болельщиков. Несмотря на чемпионство, они поносят главного тренера за то, что тот притащил Зе Луиша. Из-за Зе испортилась атмосфера в раздевалке. Все пашут, на командные ужины ходят, а Зе все саботирует. Ему ближе TikTok и уроки танцев. На одном из таковых он даже травму получил и пропустил один матч».

Наверняка португальские болельщики сгущают краски, хотя показательно, что Зе Луиш быстро лишился места в составе «Порту». И холодная реакция спартаковцев это подтверждает. Никто не требует от Шамиля Газизова вернуть Зе. Значит, все прекрасно понимают, что конкуренцию он у Джордана Ларссона, Эсекиэля Понсе, Александра Соболева и Александра Кокорина не выиграет. Пока, за исключением Кокорина, все остальные играют крайне продуктивно.

Но «Локомотиву» все равно нужен цепкий нападающий. Хоть какой, раз сорвался трансфер Манджукича. И в любом случае вряд ли Зе Луиш будет выглядеть хуже Эдера.

источник: «Советский спорт»
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«Локо» обожжется на Зе Луише. Феерии от него не будет
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