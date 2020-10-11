Ещенко отбил пенальти, но «Краснодар-3» не смог покорить «Машук-КМВ»

автор: @reporterrussia
Обе команды не порадовали болельщиков победами в предыдущем туре. «Быки» на выезде не смогли одолеть «Интер» из Черкесска (1:1), а футболисты «Машук-КМВ» были разгромлены махачкалинским «Легион-Динамо» (0:3). С другой стороны, в пяти предыдущих домашним матчах «Машук» ни разу не проиграл, забивая в среднем больше 2 мячей при одной ничьей.
Начали команды с места в карьер. Уже на 2-й минуте Камболов продрался по правому флангу, вошел в штрафную гостей, создавая себе момент для острой передачи партнеру. Пивоварову ничего не оставалось, как скосить Заурбека. Пенальти. К мячу подошел капитан пятигорской команды Кренделев, но голкипер краснодарцев Ещенко в блестящем стиле парировал удар.
Казалось бы, отбитый пенальти должен был снизить энтузиазм хозяев, но «Машук» уверенно продолжал контролировать игру и создавать моменты. Так, на 8-й минуте, после удара Заура Цакоева, «Краснодар-3» спасла только штанга. «Быки» встрепенулись лишь ближе к середине первого тайма. Сначала вратарь «Машука» Калюжный спас ворота после удара Коломийцева, а затем потащил еще и удар Бенедыка. На 36-й минуте Даниил Родин имел отличный шанс открыть счет, но за черно-зеленых сыграла штанга.
Стоит отметить, что вместо флангового полузащитника Камболова (получил травму), на поле появился Карибов. В будущем эта замена оказалась счастливой для «Машука». А пока подопечные Станислава Цховребова продолжали методично на опыте додавливать гостевую команду. Фатальный момент случился в штрафной «Краснодара-3» на 42-й минуте. Коломийцев в своей штрафной сзади въехал по ногам Цыганову, и нападающий хозяев уверенно реализовал пенальти. Второй раз чудо Ещенко совершить уже не смог.
По игре казалось, что первый тайм так и закончится со счетом 1:0 в пользу хозяев, но футбольные боги распорядились по-другому. Все тот же активный Заур Цакоев обыграл защитника на левом фланге, вошел в штрафную и пробил в штангу, а первым на добивании оказался свежий Карибов. 2:0 к перерыву.
К началу второго тайма тренер черно-зеленых Дмитрий Кудинов внес изменения в состав. Вместо играющего под нападающим Дмитрия Котова вышел Левон Байрамян. Но никаких полезных дивидендов эта замена «Краснодару-3» не принесла. Вторую половину встречи хозяева также начали увереннее гостей, что закономерно привело к опасным моментам у штрафной «быков». Сначала «Машук» заработал угловой, после которого Стрельник завалил в своей штрафной Кабулова. Судья уверенно третий раз за игру указал на точку.
Справедливости ради стоит заметить, что ни один из назначенных пенальти сомнений не вызывал. Дулаев с 11-метрового сделал счет разгромным. 3:0 к 53-й минуте.
Пятигорцы не унимались и на 69-й минуте могли повести 4:0, но форвард Цыганов вместо удара по воротам из выгодной позиции отдал неточный пас на партнера. К 71-й минуте в составе хозяев произошли еще четыре замены. Алборова, Цакоева, Родинаи Дулаева заменили соответственно Данилов, Жестков, Ашинов и бывший игрок «быков» Игорь Ламбарский. У «Краснодара-3» в течение второго тайма также вышли Мацуев, Симонов и некогда игрок московского «Динамо» Анатолий Катрич. Отправились отдыхать Бенедык, Мавлянов, Пидлисняк.
За 15 минут до конца основного времени футболисты «Краснодара-3» вновь активизировались. После дриблинга и удара Симонова мяч застрял в защитных линиях хозяев. Также было видно, что Катрич опытнее и мастеровитее своих партнеров по команде, и когда мяч доходил до него, он регулярно пытался обострять. Но ближе к четвертому забитому мячу был Ламбарский.
Его несильный удар в сторону ворот защитник «Краснодара-3» чуть не срезал в собственные ворота. От автогола «быков» спасло чудо - мяч улетел на угловой. А последний момент в матче остался за гостями. После подачи с левого фланга Симонов бил в упор, и голкипер «Машука» Калюжный каким-то чудом вытащил мяч с ленточки ворот.
Итог - 3:0 в пользу «Машука». Пятигорцы поднялись на 5-ю строчку в таблице, «Краснодар-3» - на 13-м месте. Следующий матч «быки» проведут на домашнем стадионе клубной академии 16 октября с «Форте». Команда Кудинова постарается выправить свое положение в турнирной таблице.