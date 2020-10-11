Ещенко отбил пенальти, но «Краснодар-3» не смог покорить «Машук-КМВ»

автор: @reporterrussia

Обе команды не порадовали болельщиков победами в предыдущем туре. «Быки» на выезде не смогли одолеть «Интер» из Черкесска (1:1), а футболисты «Машук-КМВ» были разгромлены махачкалинским «Легион-Динамо» (0:3). С другой стороны, в пяти предыдущих домашним матчах «Машук» ни разу не проиграл, забивая в среднем больше 2 мячей при одной ничьей.

Начали команды с места в карьер. Уже на 2-й минуте Камболов продрался по правому флангу, вошел в штрафную гостей, создавая себе момент для острой передачи партнеру. Пивоварову ничего не оставалось, как скосить Заурбека. Пенальти. К мячу подошел капитан пятигорской команды Кренделев, но голкипер краснодарцев Ещенко в блестящем стиле парировал удар.

Казалось бы, отбитый пенальти должен был снизить энтузиазм хозяев, но «Машук» уверенно продолжал контролировать игру и создавать моменты. Так, на 8-й минуте, после удара Заура Цакоева, «Краснодар-3» спасла только штанга. «Быки» встрепенулись лишь ближе к середине первого тайма. Сначала вратарь «Машука» Калюжный спас ворота после удара Коломийцева, а затем потащил еще и удар Бенедыка. На 36-й минуте Даниил Родин имел отличный шанс открыть счет, но за черно-зеленых сыграла штанга.

Стоит отметить, что вместо флангового полузащитника Камболова (получил травму), на поле появился Карибов. В будущем эта замена оказалась счастливой для «Машука». А пока подопечные Станислава Цховребова продолжали методично на опыте додавливать гостевую команду. Фатальный момент случился в штрафной «Краснодара-3» на 42-й минуте. Коломийцев в своей штрафной сзади въехал по ногам Цыганову, и нападающий хозяев уверенно реализовал пенальти. Второй раз чудо Ещенко совершить уже не смог.