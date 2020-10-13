Антон Миранчук – о брате: Алексей готов на 100 процентов и ждет матч с «Наполи»

- Насколько удалось подготовиться к матчу с Венгрией?
- Знаем эту команду. Вчера разбирали немного, еще сегодня разберем. Продолжаем подготовку, будем работать на максимуме.
- В матче с Турцией вас заменили. Как ваше физическое состояние?
- Еще есть полтора дня для подготовки к игре с Венгрией. Мы хорошо восстановились. Чувствую себя отлично.
- В последних матчах сборной вы регулярно забиваете. Ощущаете себя одним из лидеров?
- Не стал бы так говорить. Просто выполняю установку тренера. Рад, что помогаю команде.
- Чем особенно запомнилась Венгрия в сентябрьском матче в Будапеште?
- Хорошая команда, отлично готовая физически. Но ничего особенного не отмечу. Предстоит непростой матч.
- Как здоровье Алексея Миранчука?
- Все отлично, с братом мы каждый день на связи. Он работает, на 100 процентов уже готов после травмы. Ждет возвращения игроков из сборных и настраивается на матч с «Наполи».