Антон Миранчук – о брате: Алексей готов на 100 процентов и ждет матч с «Наполи»

- Насколько удалось подготовиться к матчу с Венгрией?

- Знаем эту команду. Вчера разбирали немного, еще сегодня разберем. Продолжаем подготовку, будем работать на максимуме.

- В матче с Турцией вас заменили. Как ваше физическое состояние?

- Еще есть полтора дня для подготовки к игре с Венгрией. Мы хорошо восстановились. Чувствую себя отлично.

- В последних матчах сборной вы регулярно забиваете. Ощущаете себя одним из лидеров?

- Не стал бы так говорить. Просто выполняю установку тренера. Рад, что помогаю команде.

- Чем особенно запомнилась Венгрия в сентябрьском матче в Будапеште?

- Хорошая команда, отлично готовая физически. Но ничего особенного не отмечу. Предстоит непростой матч.

- Как здоровье Алексея Миранчука?

- Все отлично, с братом мы каждый день на связи. Он работает, на 100 процентов уже готов после травмы. Ждет возвращения игроков из сборных и настраивается на матч с «Наполи».