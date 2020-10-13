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Антон Миранчук – о брате: Алексей готов на 100 процентов и ждет матч с «Наполи»
13 октября 14:55

Антон Миранчук – о брате: Алексей готов на 100 процентов и ждет матч с «Наполи»

Ведущий полузащитник сборной России готовится к матчу Лиги наций против Венгрии и находится на связи со своим братом, который не приехал в национальную команду и тренируется в «Аталанте».

- Насколько удалось подготовиться к матчу с Венгрией?
- Знаем эту команду. Вчера разбирали немного, еще сегодня разберем. Продолжаем подготовку, будем работать на максимуме.

- В матче с Турцией вас заменили. Как ваше физическое состояние?
- Еще есть полтора дня для подготовки к игре с Венгрией. Мы хорошо восстановились. Чувствую себя отлично.

- В последних матчах сборной вы регулярно забиваете. Ощущаете себя одним из лидеров?
- Не стал бы так говорить. Просто выполняю установку тренера. Рад, что помогаю команде.

- Чем особенно запомнилась Венгрия в сентябрьском матче в Будапеште?
- Хорошая команда, отлично готовая физически. Но ничего особенного не отмечу. Предстоит непростой матч.

- Как здоровье Алексея Миранчука?
- Все отлично, с братом мы каждый день на связи. Он работает, на 100 процентов уже готов после травмы. Ждет возвращения игроков из сборных и настраивается на матч с «Наполи».

- Мотивировал ли вас его отъезд в «Аталанту»?
- Наверное, многие об этом думают, но нет. У каждого уважающего себя футболиста есть мысли о том, чтобы уехать в Европу. У меня они тоже всегда были. Отъезд брата ничего не изменил.

- Соскучились по болельщикам?
- Без болельщиков никуда, мы играем для них. Мы сильны, когда все вместе. Всех ждем на матче с Венгрией.

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