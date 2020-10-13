«Краснодар-2» вымотал «Томь» атаками и одержал победу 2:0

Со стартовым свистком на поле академии «Краснодара» в составе «Томи» появились ещё два опытных и хорошо знакомых российским любителям футбола спортсмена - экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов и бывший игрок «Рубина» Баляйкин. У краснодарцев же по сравнению с предыдущим матчем произошло одно изменение в составе - место в центре защиты занял опытный Егор Сорокин.

Что до «Краснодара-2» , то в 14-м туре «быки» допустили обидное поражение от другого аутсайдера чемпиона, московского «Чертаново», при этом владея полным игровым преимуществом весь матч.

В предыдущем туре «Томь» уже под руководством лучшего бомбардира в истории сборной России одержала первую победу в чемпионате по спортивному принципу (до этого техническое поражение в игре с сибиряками получил ярославский «Шинник» - 0:3) над тольяттинским «Акроном» 2:1. Дубль в том матче сделал российский «Месси» Денис Давыдов. Когда-то экс-нападающему московского «Спартака» и молодёжной сборной России предрекали головокружительную карьеру, но вместо этого Денис не смог закрепиться даже в середнике РПЛ, скитаясь по арендам в клубах ФНЛ и болгарской футбольной Лиге. В Томске рассчитывают, что под руководством Кержакова Давыдов сумеет перезапустить свою карьеру, и возможно его звезда засияет вновь.

У томской команды за 2 тура до сегодняшнего противостояния сменился главный тренер. Бывшей звезде питерского «Зенита» и сборной России Александру Кержакову предстоит выправить положение сибирской команды в турнирной таблице и сохранить за томичами прописку в ФНЛ.

Начало игры прошло полностью под диктовку хозяев поля. Уже на первой минуте Мацукатов, Сперцян и Кутовой организовали классную атаку, но удар у Максима не получился. Ещё через минуту уже Якимов после углового имел хороший момент, но с пяти метров толком не смог попасть по мячу. К 15-й минуте и владение мячом, и общее игровое преимущество «Краснодара-2» стало настолько очевидным, что дабы сбить атакующую спесь с «черно-зеленых» «Томск» принялся фолить.

Такая грубость не осталась незамеченной главным судьей матча Романом Галимовым, и рефери быстро призвал к игровой дисциплине томичей с помощью жёлтых карточек. Предупреждения получили Каменщиков и Баляйкин.

Шла 20-я минута матча, а у «гостей» не было ни одного удара в створ ворот. Самый опасный момент — это удар Бугриева выше ворот после розыгрыша штрафного.

Открыть счёт на 21-й минуте мог Сабуа, но атаку нападающего «хозяев» прервал вовремя вышедший из ворот Арапов. К слову, в том моменте Леон получил желтую карточку за опасную игру.

«Краснодар-2» усиливал давление на ворота «Томи», проводя много красивых комбинаций, но в завершении «быкам» не хватало хладнокровия. На 28-й минуте Каменщиков протащил мяч до штрафной хозяев, но Давыдов не смог нанести удар по воротам и атака «Томска» захлебнулась.

Казалось, что сибиряки постепенно начали выравнивать ход игры, но на 31-й минуте случился долгожданный и закономерный гол краснодарцев. Мацукатов сделал заброс в штрафную, Апеков не сильно пробил по воротам, Арапов потащил, но первым на добивании оказался Кутовой - 1:0 и поздравления в адрес Максима с первым голом в сезоне. Он его заслужил своей работой на поле в каждом матче.

Поведя в счете, «быки» продолжили давить и на 35-й минуте увеличили преимущество. Пелих с левого фланга отдал в центр на Кутового, нападающий катнул направо Исаенко, тот вошёл в штрафную и прострелил, а защитник Томи Лапшов пытаясь прервать движение мяча, срезал его в собственные ворота - 2:0.

Пытаясь освежить игру и перевернуть ход матча, наставник «гостей» сделал подряд две замены. Вместо защитника Андрея Иванова на поле появился игрок центра поля Олег Леонов, а получившего микротравму Баляйкина заменил Шалаев. Замены слегка взбодрили томичей и они провели пару атак. Но, справедливости ради, стоит заметить, что одну из атак гостям подарил Егор Сорокин, неудачно выбив мяч через центр и подарив его игроку «Томи». К счастью, удар принял на себя Литвинов.

Первый тайм потихоньку подошел к концу, оставив счет без изменений - 2:0 в пользу «Краснодара-2».

Автор фото: ФК Краснодар-2

Во второй половине на поле в составе «быков» появился недавно приобретенный Евгений Марков. Нападающий брался под основную команду, но не имея игровой практики в московском «Динамо» пока набирает форму в «Краснодаре-2». Появление опытного форварда добавило атаке хозяев стройности. На 52-й минуте четырехходовка Апеков-Марков-Якимов-Сабуа должна была закончиться голом, но «Томь» спас голкипер Дмитрий Арапов. Через 3 минуты Апеков и Якимов сыграли в стеночку, но всё тот же кипер сибиряков перевёл мяч на угловой.

Что до «гостей», то к 61-й минуте Шалаев нанёс первый удар в створ у гостей по воротам краснодарцев. А вот по-настоящему отличную возможность открыть счёт имел Денис Давидов. Нападающий с центра поля убегал на рандеву с Адамовым, но в штрафной его настиг защитник «Краснодара-2» Исаенко, и помешал нанести удар по воротам.

На 70-й минуте вместо Апекова на поле появился Бочко. Через две минуты после замены была фантастическая возможность забить у Маркова. Якимов вывел нападающего один на один с вратарем, но Евгений не смог переиграть голкипера «Томи».

В целом, «Краснодар-2» полностью контролировал ход матча, не позволяя гостям в каких-то моментах даже перейти центр поля. Имея в запасе из трех игроков двух вратарей, Кержаков бросил в бой последнего полевого со скамейки - Сакович заменил неудачно проведшего матч Давыдова. У «Краснодара-2» до конца игры на поле появились Байрамян и Иванов, но на ход матча это уже не повлияло.

«Быки» одержали уверенную победу 2:0. Тем самым реабилитировавшись перед болельщиками за обидные проигрыш «Чертаново». Коллектив Артема Куликова поднялся с 13 места на 11 и свой следующий матч проведет на выезде в Омске против местного «Иртыша».

Что касается гостей, команда Александра Кержакова пока по-прежнему в конце турнирной таблицы и исправлять положение им в следующем туре предстоит с калининградской «Балтикой» на своем поле в Томске.