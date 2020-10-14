«Зенит» взял Вендела под Лигу чемпионов. Но бразилец – не тот игрок, который был нужен Семаку

Бразилец приобретен у «Спортинга» примерно за 20 миллионов евро (Transfermarkt оценивает его в 12 млн), еще 4 миллиона лиссабонцы могут получить в качестве бонусов. Соглашения клубы достигли еще на прошлой неделе, после чего футболист проходил медосмотр и ждал оформления российской визы. Вендел уже заявлен на Лигу чемпионов. Выступать он будет под 20-м номером.

Это вторая покупка «Зенита» в нынешнее трансферное окно. Ранее за 12 млн из «Ливерпуля» приехал Деян Ловрен, заменивший в центре обороны отправившегося в АПЛ Бранислава Ивановича. Далер Кузяев после паузы вернулся в команду на правах свободного агента.

ГОД В БРАЗИЛИИ, ДВА С ПОЛОВИНОЙ В ПОРТУГАЛИИ

Вендел – воспитанник «Флуминенсе». Провел на родине 41 матч (6 голов), выиграл Кубок Гуанабара (первый этап чемпионата Кариока, проводимого федерацией штата Рио-де-Жанейро), был признан открытием турнира, хотя на втором этапе «Флу» занял в группе пятое место из шести. Через год, то есть в 2018-м, Вендел за 7,5 млн (плюс 10 процентов от будущей продажи, то есть еще около 2 млн) в качестве очередного бразильского таланта отправился в «Спортинг».

Оказавшись в Португалии в январе, Вендел дебютировал в чемпионате спустя 10 туров, а всего в дебютном европейском сезоне провел 4 матча (включая два выхода на замену на 1 минуту). Лишь с декабря он стал полноправным игроком основы – после того, как отдал три результативные передачи в матче Лиги Европы с «Карабахом» (6:1). После этого, за редким исключением, бразилец стабильно выходил в старте лиссабонского клуба.

В 2019 году он дебютировал в олимпийской сборной Бразилии (до 23 лет) – принял участие в 6 товарищеских матчах, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Но в квалификации в Токио (январь-февраль 2020-го) Вендел не сыграл. Без него команда одержала 5 побед при 2 ничьих и завоевала путевку на Игры, которые пройдут в июле-августе 2021 года.

ОРГАНИЗАТОР, НО НЕ СОЗИДАТЕЛЬ

Вендел может сыграть на любой позиции в середине поля. В Португалии его использовали в зависимости от задач команды на игру и расположения треугольника центральных полузащитников (основанием вверх или вниз). В этой тройке он действовал box-to-box – с большей оглядкой на тылы, чем у атакующего хавбека (им был Бруну Фернандеш до перехода в «МЮ»), и с более широким атакующим функционалом, чем у опорника (эту роль исполнял экс-полузащитник «Ахмата» Идрисса Думбия).

Главное достоинство Вендела – качественные передачи. В «Спортинге» в его задачи входил не столько последний пас, сколько развитие атак и участие в комбинационной игре. В сезоне-2019/20 он продемонстрировал сумасшедшую точность передач – 92 процента! Среди игроков, проведших более 15 матчей, лучше показатели были только у опорника Юлиана Вайгля (92,7%).

Качество передач у Вендела несомненно выше, чем у Магомеда Оздоева и Вильмара Барриоса, и он активнее участвует в созидании. В среднем в прошлом сезоне бразилец делал 62,9 паса за 90 минут - это четвертый показатель в португальской лиге среди игроков центра поля. Кроме того, зенитовский новичок техничен, хорошо координирован, легко меняет направление движения, вынуждая соперников фолить. Хорошо ориентируется в тесном пространстве, быстро принимает решения и здорово контролирует мяч на скорости. Обладает хорошей выносливостью, сохраняет интенсивность на протяжении всех 90 минут и устойчив под прессингом.

Однако Вендел скорее организатор, чем созидатель. Аномально высокая точность передач – результат желания сыграть с ближним партнером. Бразилец настроен на контроль мяча, а не на обострение. На 55,1 короткую передачу у него приходится всего 2,7 длинных (за 90 минут). А ключевых пасов он делает всего 1,1 – это 16-й результат в португальской лиге среди центральных полузащитников. Потому и голевых передач за прошлый сезон у него набралось только три – две в чемпионате и одна в Лиге Европы.

Это важное уточнение, поскольку нынешняя предсказуемость питерцев связана в первую очередь с недостатком креатива в центральной зоне, из-за чего команде Сергея Семака зачастую приходится сваливаться на банальные навесы с флангов. Эту проблему новичок точно не решит.

ПЛОХО ЧИТАЕТ ИГРУ И МАЛО ПОМОГАЕТ ОБОРОНЕ

Игра в обороне тоже не является сильной стороной Вендела. Он очень много двигается без мяча, но часто теряет позицию. Показательно, что в прошлом сезоне на 90 минут у него приходилось всего 1,2 отбора. Среди 65 центральных полузащитников, отыгравших хотя бы 10 матчей, это пятый результат с конца. Даже Бруну Фернандеш отбирал мяч в два раза чаще (по 2,3 за матч).

Проблемы у Вендела - как в качестве отбора (50%), так и в его интенсивности (2,4 попытки на 90 минут – 52-й результат в лиге для игроков середины поля). Бразилец слабо читает игру, болтаясь где-то в стороне от мяча. За 90 минут он совершал всего 0,7 перехвата (51-е место в лиге для его амплуа), 0,3 выноса (61-е) и блокировал 0,1 удара (41-е). А еще он почти не шел в подкаты и при росте 180 см не мог похвастать хорошей игрой на втором этаже.

В Португалии также отмечали его нестабильность – вслед за отличным матчем нередко следовал провальный.

ЗАМЕНА ДЛЯ ОЗДОЕВА?

Бывший защитник «Спортинга» Паулу Футре (41 матч за национальную сборную) охарактеризовал Вендела как «ни рыба, ни мясо». Но даже без этой характиристики понятно: давление на опорную зону соперников новобранец «Зенита» существенно не усилит. В «Спортинге» он в тройке с креативным хавбеком (тем же Бруну Фернандешем) связывал оборону и атаку. Но у питерцев своего Фернандеша нет, а отходить от 4-4-2 Семак вроде бы не планирует. По крайней мере, в РПЛ до зимней паузы. Но даже если тренер поменяет схему, на роль основного плеймейкера Вендел тоже не сгодится. Он игрок совсем иного плана нежели, например, выступавший несколько лет назад за «Зенит» Жулиано.

В «Спортинге» Вендел принимал активное участие при выходе команды из обороны – глубоко опускался к своей штрафной, помогая защитникам. Для питерцев в РПЛ это, конечно, важная опция, поскольку из-за ограниченности Барриоса и Оздоева чемпионам часто приходится начинать атаки через фланги или длинной передачей Ярослава Ракицкого вперед. Однако 20 миллионов за Вендела платили явно не для того, чтобы он полировал скамейку запасных. Значит, он заменит кого-то из связки Барриос – Оздоев. С учетом бульдожьей хватки колумбийца в запас, скорее всего, отправится Оздоев. Не самая приятная новость для главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

ЛИГОЧЕМПИОНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Для победы в РПЛ острой необходимости в приобретении Вендела не было. Зачем же его взяли? Видимо, Семак рассчитывает на то, что бразилец обеспечит команде долгожданное разнообразие построений в Лиге чемпионов. Сам Вендел, кстати, в этом турнире еще не играл – со «Спортингом» он принимал участие только в Лиге Европы... Так вот, при необходимости «Зенит» может теперь сыграть в три центральных полузащитника вершиной вверх, где Барриос и Оздоев останутся в опорной зоне, а Вендел поднимется выше.

Это потребует отказаться от одного из форвардов, зато добавит надежности в середине поля, что немаловажно, так как у «Зенита» только два профильных центральных защитника (Данила Прохин пока не в счет). Прошлогодняя схема в три центральных возможна лишь при переводе с фланга Дугласа Сантоса, но тогда команда потеряет на левом краю или в скорости (Юрий Жирков) или в мастерстве (Данил Круговой). Видимо, именно под эту модель для успешного выступления в ЛЧ Вендела «Зенит» и приглашал. Да и в 3-5-2 место бразильцу найдется. На бумаге.

Вопрос - с каким итоговым результатом? Да, у Вендела хорошая скорость, но пока сложно предугадать, как он будет чувствовать себя в контратакующей игре. «Спортинг» большинство матчей старался действовать с позиции силы. При этом как раз наиболее неудачными для Вендела становились игры, когда лиссабонцам не удавалось навязать соперникам свою волю, а именно такие матчи ждут «Зенит» в Лиге чемпионов. По крайней мере - когда придется встречаться с дортмундской «Боруссией» и «Лацио». Питер же намерен побороться за второе место в группе, не так ли? Значит, побед над «Брюгге» не хватит.