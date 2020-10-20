Правда ли, что «Зенит» «убивали» в Брюгге?

Разведчик Булавин с видеокамерой производства ЛОМО

1987 год – начало конца «золотого» «Зенита». Летом из команды «ушли» Павла Садырина – творца чемпионства-1984. Громкую историю увольнения легендарного тренера читатели со стажем – большим и даже средним – хорошо помнят. Остальным – Всемирная паутина в помощь. К очередной еврокубковой кампании зенитовцы готовились под руководством 37-летнего Владимира Голубева, помогал которому 33-летний Виталий Лебедев. Минуло три с лишним десятилетия, а оба тренера по-прежнему на боевом посту – работают в СШОР «Зенит».

После жеребьевки большинство специалистов «похоронили» «Зенит». Мол, куда там аутсайдеру советского чемпионата (после 24-го тура питерцы занимали 14-е место) тягаться с «Брюгге», во главе со знаменитым Яном Кулемансом, за год до этого блиставшим на мексиканском ЧМ? Кстати, бельгийцы в 1986-м перешли дорогу в 1/8 финала сборной СССР. И Кулеманс был непосредственным «могильщиком» команды Валерия Лобановского. Долгие годы считалось, что «высокий блондин» забивал из вне игры, правда, видео тех лет не дает всей полноты картины…

«У нас мало было информации о соперниках, это теперь ее всегда хватает, а тогда... Тренер Вячеслав Булавин съездил в Брюгге и один матч записал на видео. Сам записал, на маленькую камеру ЛОМО. Увидели главное: что их защитник играет по всей правой бровке, и мы это использовали. И у нас подключался в ту зону Николай Воробьев, которого снабжали мячами. В первом матче сработало», – вспоминал Голубев события того матча много лет спустя.

Николай Васильевич Воробьев, действительно, провел едва ли не лучшую игру в своей карьере, действуя в манере современных латералей. Его проход по правому флангу и прострел в штрафную на Бориса Чухлова заставил поверить в маленькое чудо. А вдруг? После перерыва в роли ассистента выступил Сергей Дмитриев, выложивший мяч как на блюдечке с голубой каемочкой Юрию Желудкову. Остальное было делом техники, с которой Юрий Владимирович всегда разговаривал на «ты». Как итоге - победа 2:0.

– Не умаляя заслуг нашей команды, скажу, что в первом матче бельгийцы «валяли дурака»! Все-таки «Зенит» не был для них серьезным раздражителем, как «Спартак» или киевское «Динамо», – вспоминал чемпион СССР-1984 Сергей Кузнецов. – Я играл опорным полузащитником. Постоянно приходилось вступать в единоборства с Кулемансом и Дегризом. Действительно, это мастера высочайшего класса.

На десерт советским гражданам предлагали по шесть видов лучших сортов сыра

Две недели Ленинград жил иллюзиями о светлом будущем. Некоторые болельщики даже изучали потенциальных соперников в 1/16 финала, среди которых могли оказаться «Юве», «Милан» или «Интер»! Однако главные события между матчами с «Брюгге» развернулись в… кафе «Север» на Невском проспекте, 44. Туда отметить победу над минским «Динамо» (1:0) заглянул 24-летний защитник Геннадий Тимофеев. Несмотря на горбачевскую антиалкогольную компанию, без спиртного не обошлось. Завязалась драка. «Одному козлу пьяному в ресторане… подрихтовал…», – доходчиво объяснял ситуацию Геннадий Геннадьевич. Вместо поездки в Брюгге Тимофеев отправился на улицу Каляева (сейчас – Захарьевская), в 3-й отдел Главного следственного управления ГУВД, который тогда возглавлял будущий главный милиционер Петербурга Аркадий Крамарев.

Футболиста отмазали, по этапу, как Кокорин и Мамаев он не пошел, и даже в «Зенит» вернули, но позже... А ведь Тимофеев играл важную роль в тактических построениях, выполняя функции либеро или чистильщика, короче, центрального свободного защитника. Смешно говорить, что с Геннадием Геннадьевичем команда с берегов Невы смогла бы пройти в следующий раунд. Возможно, чуть меньше бы пропустили?

Зенитовские тренеры выдвигали свою версию бельгийского кошмара

– «Брюгге», с тех пор как вышел на европейскую арену, регулярно занимался работой с судьями, – рассказывал автору этих строк Виталий Лебедев. – Неудивительно, что в том розыгрыше Кубка УЕФА бельгийцы дошли до полуфинала. Едва команды появились на разминке, как мы почувствовали на себе суровый взгляд французского рефери Дельмера. Началась игра. Кулеманс не вылезал из нашей штрафной. Положение «вне игры» для «Брюгге» просто не существовало. Первый гол нам забили из чистейшего офсайда, второй... Когда же в штрафной хозяев был сбит Сергей Дмитриев, а судья безмолвствовал, мы поняли: «Зениту» ничего не светит.

Можно, конечно, и 33 года спустя придерживаться этой версии. По советскому ТВ игру не транслировали - накладно для бюджета, - поэтому долгие годы никто не мог проверить, как обстояло дело. Автор внимательно пересмотрел все пять голов, пропущенных «Зенитом». Опять же, качество картинки не дает возможность что-либо утверждать. Впрочем, очень похоже, что третий и пятый мячи влетали в ворота гостей из положения, похожего на офсайд. Однако эта версия разгрома в Брюгге слишком хлипкая.

– Главная причина поражения – «Брюгге» заметно превосходил нас в классе, – признается экс-полузащитник питерцев, а ныне президент Фонда «Зенит»-84 Александр Канищев. – Это же очевидно! Все разговоры о судействе – эмоции. Чтобы западные клубы откровенно работали с судьями на уровне еврокубков? Надо серьезно «переболеть», чтобы в такое поверить.

Кеннет Бриль, сделавший в той игре покер, был поистине вездесущ. Датчанин забивал голы на любой вкус: ударом в касание, головой, после выхода один на один. Для советских клубов – это был злющий гений. Тремя годами ранее положил трешку «Спартаку», играя за «Андерлехт». Свой «дежурный» мяч провел и Кулеманс, мощнейшим ударом с 20 метров поразив ворота нынешнего тренера вратарей «Зенита» Михаила Бирюкова. Кулеманс тоже потренировал «Брюгге» в сезоне-2005/06, правда, без особого успеха.

– Даже имея в запасе два мяча, мы понимали, что «Брюгге» – приличная европейская команда, и просто так не отдаст игру. Впрочем, такого кошмара, признаться, не ожидали, – вспоминал игру в Брюгге» Юрий Желудков. – А ведь все могло бы сложиться иначе. В самом начале игры бельгийцы провалились в обороне, и Боря Чухлов вышел один на один с Енсеном. Увы, вратарь «Брюгге» переиграл нашего форварда. Если бы мы забили, то в психологическом плане было бы намного легче.

А вообще воспоминания о поездке в Бельгию у зенитовцев остались… приятные. После завтрака, обеда или ужина на десерт советским гражданам предлагали по шесть (!) видов лучших сортов сыра. Посмотрели город, походили по магазинам. Правда, на «суточные», полученные в профкоме ЛОМО, можно было купить разве что жевательную резинку...

В розыгрыше Кубка УЕФА-1987/88 «Брюгге» вышел в полуфинал, где уступил по сумме двух матчей испанскому «Эспаньолу». На предыдущих стадиях Кулеманс и компания одолели югославскую «Црвену Звезду» (дома – 4:0!), дортмундскую «Боруссию» (дома – 5:0!) и греческий «Панатинаикос». «Зенит», чудом в том сезоне не вылетевший из высшей лиги чемпионата СССР, оказался в хорошей компании.

Кубок УЕФА-1987/88. 1/32 финала

Первый матч

«Зенит» – «Брюгге» (Бельгия) – 2:0 (1:0)

Голы: Чухлов, 8. Желудков, 70.

«Зенит»: Бирюков, Давыдов, Степанов, Тимофеев, Долгополов, Воробьев, Кузнецов,Желудков, Чухлов, Дмитриев, Баранник.

«Брюгге»: Ван де Вал, Мамаду, Ф. Ван дер Эльст, Брос, Ван Вейк, Кулеманс, Л. Ван дер Эльст, (Куэртер, 68), Байенс, Крев, Дегриз, Розенталь (Кимони, 73).

Предупреждение: Тимофеев.

Судьи: Уоррэлл, Скоп, Блейкмор (все – Англия).

16 сентября 1987 года. Ленинград. Стадион имени Кирова. 32 000 зрителей.

Ответный матч

«Брюгге» – «Зенит» – 5:0 (3:0)

Голы: Бриль, 17, 36, 57, 69. Кулеманс, 44.

«Брюгге»: Енсен, Кимони, Брос, Мамаду, Ван Вейк, Ф. Ван дер Эльст, Байенс, Кулеманс, Крев, Дегриз, Бриль (Куэртер, 85).

«Зенит»: Бирюков, Давыдов, Степанов, Долгополов, К. Иванов (Данилов, 54), Воробьев, Кузнецов (Канищев, 73), Желудков, Дмитриев, Чухлов, Баранник.

Предупреждения: Степанов, К. Иванов, Мамаду.

Судьи: Дельмер, Свирог, Бонжан (все – Франция)

30 сентября 1987 года. Брюгге. Стадион «Олимпиапарк». 18000 зрителей.