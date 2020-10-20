Чем грозит новый локдаун в Москве и Питере? «Спартак» и «Зенит» потеряют суммы с восемью нулями

20 октября в стране был установлен очередной рекорд официальной статистики – за день ковид был выявлен у 16 319 человек. Это самые большие цифры с момента начала эпидемии. Даже весной они были меньше. Но это то, что касается страны в целом. Москва и Подмосковье до своих весенних пиковых показателей пока не добрались.

Большинство же поклонников спорта интересует, конечно, что ждет главные города – Москву, Санкт-Петербург, Казань. Сразу после объявления о закрытии арен для народа в Московской области поползли слухи, что это ничто иное как подготовка общественного сознания к новым запретительным мерам. Просто для начала выкатили пробный шар, а столица присоединится к области несколько позже.

При пустых трибунах пройдут осенние игры клубов КХЛ - «Авангард» (Балашиха), «Витязь» (Подольск) и «Куньлунь Ред Стар» (Мытищи), а также футбольных и баскетбольных «Химок». Это самые известные подмосковные спортивные команды. Есть, конечно, и клубы низших и молодежных лиг, однако посещаемость там и в докоронавирусные времена была не шибко большой, а цены на билеты – тем более, так что на их экономику серьезного влияния запреты не окажут.

В понедельник запрет на проведение массовых мероприятий постановили ввести подмосковные власти. Губернатор области Андрей Воробьев объявил об ограничениях в регионе с 21 октября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста числа случаев коронавируса. Клубы смогут принимать участие в матчах, но без зрителей на аренах. Для посещения будут закрыты выставки и музеи.

Ковид с новой силой атакует страну. Рост числа заболеваний не оставляет выбора местным властям – они начинают вводить запреты на проведение массовых мероприятий, в том числе, спортивных матчей со зрителями. Первой ласточкой был Нижний Новгород, где губернатор области Глеб Никитин несколько дней назад подписал решение о недопущении болельщиков на стадионы. Спортивные мероприятия в регионе по крайней мере до 15 ноября будут проходить в закрытом режиме. Пострадают от этого в первую очередь клуб КХЛ «Торпедо», баскетбольный «Нижний Новгород» и одноименная футбольная команда – нынешний лидер ФНЛ. Все они в ближайший месяц точно не смогут рассчитывать пусть и на невеликую, но все же какую-то выручку от продажи билетов.

В Белокаменной максимум составлял 6703 заболевших за сутки, в области – 1133. По данным вторника, столичные цифры походили на магазинный ценник – 4999, у ближайших «замкадышей» - 426. Если сравнивать последние результаты с майскими, то Москва на фоне области в куда менее выигрышном положении. Если Подмосковье отстает от пика более чем в два раза, то москвичам осталось всего ничего. Тем более, что на прошлой недели цифры приближались к 5500.

Исходя из этих данных, логично было бы предположить, что ситуация в Москве хуже подмосковной. И столица должна была первой вводить запрет на массовые мероприятия. Пока этого не случилось, но вероятность того, что в любой момент опустят шлагбаум перед фанатами спорта, очень велика.

Рубить сгоряча сегодня не готовы власти многих стран, обжегшись на протестной реакции населения. В Чехии, к примеру, на днях прошли митинги против введения запретных мер против эпидемии. В Праге в них приняли участие футбольные и хоккейные фанаты. Толчком к выступлению болельщиков послужил запрет на спортивные соревнования на две недели с 12 октября. Отложен был седьмой тур футбольного чемпионата, в котором должен был состояться крутой для чехов матч «Виктория» — «Спарта». Фанаты возмутились действиями властей, вышли на улицу и устроили столкновения с полицией.

В итоге около 20 человек получили различные травмы, в том числе и правоохранители. Сотня задержанных, у некоторых было найдено огнестрельное и холодное оружие. Для разгона толпы применяли слезоточивый газ. Конфликт продолжался около часа.

Понятно, что в России матчи пока отменять никто не собирается. Речь идет о недопуске зрителей. Однако общество накалено, многие люди не первый месяц пребывают в депрессии. Власти полагают, что спорт дает в это непростое время хоть какую-то отдушину, и во многом правы. Но вероятность закрытия арен для болельщиков все же очень велика.

Чем это грозит клубам? Очередной потерей денег. У всех в этом вопросе разная экономика, но самыми пострадавшими в абсолютных цифрам окажутся, конечно, российские футбольные топ-клубы.

Лидером по домашней посещаемости в премьер-лиге идет «Зенит». На его матчах в Питере побывали почти 115 тысяч человек. Минимальная цена билета на игру сине-бело-голубых начинается от 150 рублей. Но это для детей и на неудобные места. Для взрослых дядей за ворота и в углах – от 300 рублей, по центру – от полутора тысяч и выше. В ложах все куда дороже, но если взять для примера средний ценник в тысячу рублей, то это уже 115 миллионов на пяти домашних встречах. До конца года чемпионам России предстоит сыграть еще столько же матчей на «Газпром Арене». В том числе с «Краснодаром» и «Спартаком». В случае запрета на проведение игр со зрителями, «Зенит» лишится суммы с восемью нулями.

У «Спартака» цифры домашней посещаемости вдвое ниже. Арена меньше, чем в Питере, но цены на билеты – дороже. От 2000 на человека. Так что красно-белые потерять могут никак не меньше своего главного конкурента. Но это что касается матчей РПЛ. «Зениту», как и «Краснодару» с «Локомотивом», играть в Лиге чемпионов, а ЦСКА – в Лиге Европы. Закрытые стадионы отразятся на выручке этих команд еще и в еврокубках, а это немалые суммы.

В целом же группа клубов немногим недотягивает по цифрам посещаемости до «Спартака». У ЦСКА, «Ростова», «Урала» - за 48 тысяч, у «Рубина» - 44 208, у «Краснодара» немного менее 40 тысяч. А вторым, вслед за «Зенитом» идет главный и безнадежный аутсайдер «Ротор». На домашних матчах волгоградцев побывали 60 475 болельщиков. А цены на билеты у них кусачие, на игру с армейцами 1 ноября – от 1500 до 4500 рублей. С учетом невеликого клубного бюджета закрытие арены для «Ротора» станет существенной потерей в клубной кассе.

Пока, конечно, это все размышления и потенциальные потери. Игра без зрителей коснулась в настоящий момент только двух регионов. Будем надеяться, что остальных пронесет. Хотя шансов на это с каждым днем все меньше и меньше.