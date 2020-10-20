«Краснодар» спасся в Ренне и вышел на первое место в группе Лиги чемпионов (видео)

Показалось, что краснодарцы решатся сыграть в пять защитников, но на деле все вышло намного сложнее. Без мяча они расставлялись в схеме 4-4-2. Кристиан Рамирес занял позицию на левом фланге полузащиты, а Игорь Смольников – на правом. Даниил Уткин держался на первом рубеже обороны – на одной линии с нападающим Маркусом Бергом , а Юрий Газинский неожиданно остался в запасе.

Обе команды столкнулись с кадровыми трудностями, но у российского клуба они носили катастрофический характер. В матче не смогли принять участие Александр Мартынович, Дмитрий Стоцкий, Виктор Классон, Реми Кабелля, Вандерсон и Ари . Оставшись без группы полузащитников, Мураду Мусаеву (из-за ангины он тоже не полетел во Францию) пришлось выпускать толпу защитников, коих в составе оказалось сразу шестеро.

Вслед за «Зенитом» во вторник стартовал в Лиге чемпионов и «Краснодар». Для него матч против «Ренна» стал дебютным в групповом раунде. Относительной удачей можно было считать, что и соперник первые в истории добрался до столь высокой стадии – на стадионе «Роазон Парк» гимн Лиги чемпионов прозвучал вообще впервые...

Без единого флангового игрока атаки «быки» были вынуждены отказаться от привычного агрессивного комбинационного футбола. Хозяева завладели мячом. Даже выходы из обороны у россиян получались с трудом. Удивительно, что такой кадровый голод не поспособствовал выходу в основе Магомеда-Шапи Сулейманова.

Отдав мяч, «Краснодар» сбил скорости и спокойно стал следить за реакцией соперника. А «Ренна» боялся брать инициативу на себя и рисковать. В результате ничем, кроме медленных подходов на границу финальной трети поля и дальних ударов 17-летнего Эдуарду Камавинги, хозяева похвастать не могли. С каждой минутой их уверенность в успехе таяла, а «Краснодар» получал возможность контратаковать.

Гости и создали первый голевой момент. Кристофер Олссон роскошным разрезающим пасом на ход нашел на углу штрафной Сергея Петрова, чей прострел в падении замыкал Берг. Альфред Гомис, может, и не успевал отбить мяч, так что ему было за что поблагодарить оказавшегося рядом защитника Наифа Агерда. Еще была пара хороших сейвов Матвея Сафонова, но из категории обязательных. Французы слишком суетились с мячом и ничего толком создать до перерыва не смогли.

РАМИРЕС - АВТОР ПЕРВОГО ГОЛА «КРАСНОДАРА» В БОЛЬШОЙ ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

На вторую половину хозяева вышли куда более хладнокровными, тогда как россияне стали регулярно ошибаться. То Евгений Чернов не успеет за подключившимся в атаку Амари Траоре, то Тони Вилена врежется в Камавингу, заработав штрафной, с которого опасно пробьет Бенжамен Бурижо. В результате очередная ошибка – Кайо в середине поля – привела к голу. Егор Сорокин попытался спасти положение, но в подкате не дотянулся и срубил Мартена Терье. Сафонов после выстрела Серу Гирасси с «точки» угадал направление полета мяча, то выручить партнеров не смог.

К счастью, после этого краснодарцы не на шутку завелись и всего спустя три минуты сравняли счет, за что надо низко поклониться в мощные ноги Рамиресу. Номинальный защитник, получив мяч перед штрафной, обманул всех – сначала развернулся к центру, потом вокруг своей оси и неожиданно пальнул в ближнюю «девятку». Обалдевший от такой неожиданности Гомис поздно среагировал на удар. 1:1! Есть первый гол «Краснодара» в большой Лиге чемпионов!

🙏🏻 Мощный удар Рамиреса из-за штрафной и счёт снова равный.



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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/WSww4wAEnV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2020

После этого игра пошла на встречных курсах, размашистая и веселая. Быстрые атаки французов сменялись быстрыми прорывами россиян. Особенно хорош был Олссон, дирижировавший из глубины этими забегами. Но в обороне слишком уж неудачно складывались дела для Сорокина. Только что вышедший на замену Флавьен Тэ за 20 минут до конца проскочил мимо Егора и с девяти метров пробил наверняка, но Сафонов вновь подтвердил, что не зря получил вызов в первую сборную. Сорокин уже после момента удара врезался в нападающего, едва не заработав второй пенальти.

Понимая, что игра идет на три результата, Мусаев руками Артура Оленина (он руководил командой от бровки) освежил атаку. На поле появились Газинский и Шапи. Последний заменил получившего повреждение Петрова и занял позицию на правом фланге полузащиты, а Смольников вернулся в оборону. Проведенные Шапи 20 минут подтвердили правоту Мусаева, не ставшего выставлять молодого россиянина в старте. Наставник французов Жюльен Стефан ответил заменой так ничего особенного и не показавшего Камавинги. Кто в России не следит за лигой 1, так и не узнает, в чем же феномен 17-летнего вундеркинда. По крайней мере, до ответной встречи 2 декабря.

Концовка матча получилась рваной. Было много стыков, падений и пауз. Особенно не стеснялись останавливать игру «быки», а первым среди них был автор ответного гола Рамирес. Так они сушили игру до финального свистка, набрав, пусть и не без труда и помощи блестящего Сафонова, историческое первое очко в Лиге чемпионов.

Так как в другом матче группы Е была зафиксирована нулевая ничья, то «Краснодар» по дополнительным показателям оказался на первом месте в квартете. Пустячок, а приятно. Совсем не то, что третье место «Зенита» в группе F, в которой питерцы стартовали с домашнего поражения от «Брюгге». Теперь в выход краснодарцев в евровесну верится уж точно больше, чем в успех команды Сергея Семака. А ведь после жеребьевки казалось совсем иначе...

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа Е

«Ренн» - «Краснодар» - 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 56 – 1:0. Рамирес, 59 – 1:1.

«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Сильва, Агерд, Далберт (Трюффер, 81), Буриго (Тэ, 69), Нзонзи, Камавинга (Эну, 81), дель Кастильо (Доку, 62), Гирасси,Терье.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 73), Кайо, Сорокин, Чернов, Смольников, Олссон, Вилена, Рамирес, Уткин (Газинский, 72), Берг.

Предупреждения: Олссон, 14. Траоре, 44. Камавинга, 63. Тэ, 85. Рамирес, 90+3.

Судья: Сидиропулос (Греция).

«Челси» - «Севилья» - 0:0