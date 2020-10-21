За Лигой чемпионов как-то забылся рейтинг ФИФА. В нем Россия потеряет 5 очков и 2 места

Предыдущее обновление рейтинга состоялось после сентябрьского кластера матчей, в рамках которого команда Станислава Черчесова одержала две победы в Лиге наций - 3:1 над Сербией и 3:2 над Венгрией. Те результаты позволили сборной России пополнить копилку 15 рейтинговыми очками и подняться на шесть позиций, поделив 32-е место с Турцией.

В октябре россиян ждали уже три матча. И этот отрезок команда прошла без побед. За поражеием 1:2 в товарищеской игре от Швеции последовали ничьи в Лиге наций с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0). Каким образом это повлияет на наши позиции в рейтинге ФИФА? Официально мы узнаем об этом 22 октября. Однако, применив сложную на вид формулу расчета рейтинга, можно сделать точный прогноз.

Напомним, что сумма рейтинговых очков по итогам очередного матча увеличивается или сокращается с учетом коэффициента для данной категории игры (I) и разницы между действительным (W) и ожидаемым (We) результатами.

Скажем, для товарищеской игры коэффициент I равен 10, а для встречи группового этапа Лиги наций - 15. Победа приравнивает W к единице, ничья - к 0,5 очка, а значение We учитывает разницу между текущими значениями рейтинга соперников. Побеждать более сильных выгоднее, чем тех, кто стоит ниже тебя. И наоборот - поражение от нижестоящего оппонента сулит команде больший рейтинговый урон, чем проигрыш вышестоящему.

Произведя необходимые калькуляции с тремя результатами матчей сборной России в октябре, можно вывести новое значение нашего рейтинга - 1480, минус 5 очков от сентябрьского значения. А вот, к примеру, Турция, с которой до этого мы шли вровень, добавила одно очко: ее сумма теперь составляет 1486. Какое место в рейтинге ФИФА займут россияне? 34-е.