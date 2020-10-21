За Лигой чемпионов как-то забылся рейтинг ФИФА. В нем Россия потеряет 5 очков и 2 места

Предыдущее обновление рейтинга состоялось после сентябрьского кластера матчей, в рамках которого команда Станислава Черчесова одержала две победы в Лиге наций - 3:1 над Сербией и 3:2 над Венгрией. Те результаты позволили сборной России пополнить копилку 15 рейтинговыми очками и подняться на шесть позиций, поделив 32-е место с Турцией.
В октябре россиян ждали уже три матча. И этот отрезок команда прошла без побед. За поражеием 1:2 в товарищеской игре от Швеции последовали ничьи в Лиге наций с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0). Каким образом это повлияет на наши позиции в рейтинге ФИФА? Официально мы узнаем об этом 22 октября. Однако, применив сложную на вид формулу расчета рейтинга, можно сделать точный прогноз.
Напомним, что сумма рейтинговых очков по итогам очередного матча увеличивается или сокращается с учетом коэффициента для данной категории игры (I) и разницы между действительным (W) и ожидаемым (We) результатами.
Скажем, для товарищеской игры коэффициент I равен 10, а для встречи группового этапа Лиги наций - 15. Победа приравнивает W к единице, ничья - к 0,5 очка, а значение We учитывает разницу между текущими значениями рейтинга соперников. Побеждать более сильных выгоднее, чем тех, кто стоит ниже тебя. И наоборот - поражение от нижестоящего оппонента сулит команде больший рейтинговый урон, чем проигрыш вышестоящему.
Произведя необходимые калькуляции с тремя результатами матчей сборной России в октябре, можно вывести новое значение нашего рейтинга - 1480, минус 5 очков от сентябрьского значения. А вот, к примеру, Турция, с которой до этого мы шли вровень, добавила одно очко: ее сумма теперь составляет 1486. Какое место в рейтинге ФИФА займут россияне? 34-е.
Лидеры рейтинга ФИФА (прогноз на 22 октября)
1. Бельгия - 1765
2. Франция - 1752
3. Бразилия - 1725
4. Англия - 1669
5. Португалия - 1661
6. Испания - 1639
7. Уругвай - 1637
8. Аргентина - 1636
9. Хорватия - 1634
10. Колумбия - 1631
11. Мексика - 1625
12. Италия - 1612
13. Дания - 1610
14. Германия - 1607
15. Голландия - 1596
16. Швейцария - 1589
17. Чили - 1570
18. Польша - 1568
19. Швеция - 1558
20. Уэльс - 1550
21. Сенегал - 1549
22. США - 1542
23. Украина - 1539
24. Перу - 1533
25. Австрия - 1523
26. Тунис - 1507
27. Япония - 1503
28. Венесуэла - 1493
29. Иран - 1492
30-31. Сербия - 1489
30-31. Алжир - 1489
32. Нигерия - 1488
33. Турция - 1486
34. РОССИЯ - 1480
...
36. Ирландия - 1467
37. Словакия - 1466
...
39-40. Марокко - 1461
39-40. Исландия - 1461
41. Северная Ирландия - 1458
...
Какое практическое значение имеет рейтинг ФИФА? Очень даже важное. На его основе в конце года будет производиться посев команд при жеребьевке отборочнго турнира ЧМ-2022. Поэтому крайне важно оказаться в первой двадцатке среди европейских сборных. Это обеспечит попадание во вторую корзину. Если же мы опустимся в третий десяток, то нас «посеют» в корзину № 3. А это как минимум два сложных соперника по группе. При том что напрямую на чемпионат мира в Катар попадут только победители групп, вторые места продолжат борьбу в стыках.
Пока позиции России достаточно прочны. До октября мы среди европейцев делили 18 - 19-е места (вместе с Турцией), сейчас станем единолично 19-ми. Казалось бы, третий десяток совсем близко, но на самом деле запас приличный. Румыны, которые нас ранее подпирали, рухнут в мировом рейтинге ФИФА аж на 10 строчек вниз. Теперь наши ближайшие преследователи-европейцы - это Ирландия (отстают на 13 очков), Словакия (на 14), Исландия (на 19) и Северная Ирландия (на 22). Задача - не пропустить вперед себя двоих из этой группы по итогам ноябрьского «кластера».
Впрочем, заранее расслабляться не стоит. Отрывы вполне отыгрываемые, а впереди у России три выезда - на товарищескую встречу с Молдавией и два матча Лиги наций против Турции и Сербии. Для надежности желательно одержать две победы или хотя бы одну при двух ничьих. Собственно, и для перехода в высший дивизион Лиги наций нам нужны победы. Напомним, сейчас команда Черчесова опережает венгров в группе всего на одно очко. А первое место в квартете - это не только путевка в элиту следующего роызгрыша ЛН, но и дополнительная возможность побороться за попадание на ЧМ-2022, если основной отбор в следующем году вдруг будет нами провален.
Так что здесь все взаимосвязано.