ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
За Лигой чемпионов как-то забылся рейтинг ФИФА. В нем Россия потеряет 5 очков и 2 места
21 октября 12:00
автор: Иван Сергеев

За Лигой чемпионов как-то забылся рейтинг ФИФА. В нем Россия потеряет 5 очков и 2 места

22 октября Международная федерация футбола должна опубликовать новый рейтинг-лист национальных команд. «Советский спорт» предвосхищает изменения.

Предыдущее обновление рейтинга состоялось после сентябрьского кластера матчей, в рамках которого команда Станислава Черчесова одержала две победы в Лиге наций - 3:1 над Сербией и 3:2 над Венгрией. Те результаты позволили сборной России пополнить копилку 15 рейтинговыми очками и подняться на шесть позиций, поделив 32-е место с Турцией.

В октябре россиян ждали уже три матча. И этот отрезок команда прошла без побед. За поражеием 1:2 в товарищеской игре от Швеции последовали ничьи в Лиге наций с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0). Каким образом это повлияет на наши позиции в рейтинге ФИФА? Официально мы узнаем об этом 22 октября. Однако, применив сложную на вид формулу расчета рейтинга, можно сделать точный прогноз.

Напомним, что сумма рейтинговых очков по итогам очередного матча увеличивается или сокращается с учетом коэффициента для данной категории игры (I) и разницы между действительным (W) и ожидаемым (We) результатами.

Скажем, для товарищеской игры коэффициент I равен 10, а для встречи группового этапа Лиги наций - 15. Победа приравнивает W к единице, ничья - к 0,5 очка, а значение We учитывает разницу между текущими значениями рейтинга соперников. Побеждать более сильных выгоднее, чем тех, кто стоит ниже тебя. И наоборот - поражение от нижестоящего оппонента сулит команде больший рейтинговый урон, чем проигрыш вышестоящему.

Произведя необходимые калькуляции с тремя результатами матчей сборной России в октябре, можно вывести новое значение нашего рейтинга - 1480, минус 5 очков от сентябрьского значения. А вот, к примеру, Турция, с которой до этого мы шли вровень, добавила одно очко: ее сумма теперь составляет 1486. Какое место в рейтинге ФИФА займут россияне? 34-е.

Лидеры рейтинга ФИФА (прогноз на 22 октября)

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1752

3. Бразилия - 1725

4. Англия - 1669

5. Португалия - 1661

6. Испания - 1639

7. Уругвай - 1637

8. Аргентина - 1636

9. Хорватия - 1634

10. Колумбия - 1631

11. Мексика - 1625

12. Италия - 1612

13. Дания - 1610

14. Германия - 1607

15. Голландия - 1596

16. Швейцария - 1589

17. Чили - 1570

18. Польша - 1568

19. Швеция - 1558

20. Уэльс - 1550

21. Сенегал - 1549

22. США - 1542

23. Украина - 1539

24. Перу - 1533

25. Австрия - 1523

26. Тунис - 1507

27. Япония - 1503

28. Венесуэла - 1493

29. Иран - 1492

30-31. Сербия - 1489

30-31. Алжир - 1489

32. Нигерия - 1488

33. Турция - 1486

34. РОССИЯ - 1480

...

36. Ирландия - 1467

37. Словакия - 1466

...

39-40. Марокко - 1461

39-40. Исландия - 1461

41. Северная Ирландия - 1458

...

Какое практическое значение имеет рейтинг ФИФА? Очень даже важное. На его основе в конце года будет производиться посев команд при жеребьевке отборочнго турнира ЧМ-2022. Поэтому крайне важно оказаться в первой двадцатке среди европейских сборных. Это обеспечит попадание во вторую корзину. Если же мы опустимся в третий десяток, то нас «посеют» в корзину № 3. А это как минимум два сложных соперника по группе. При том что напрямую на чемпионат мира в Катар попадут только победители групп, вторые места продолжат борьбу в стыках.

Пока позиции России достаточно прочны. До октября мы среди европейцев делили 18 - 19-е места (вместе с Турцией), сейчас станем единолично 19-ми. Казалось бы, третий десяток совсем близко, но на самом деле запас приличный. Румыны, которые нас ранее подпирали, рухнут в мировом рейтинге ФИФА аж на 10 строчек вниз. Теперь наши ближайшие преследователи-европейцы - это Ирландия (отстают на 13 очков), Словакия (на 14), Исландия (на 19) и Северная Ирландия (на 22). Задача - не пропустить вперед себя двоих из этой группы по итогам ноябрьского «кластера».

Впрочем, заранее расслабляться не стоит. Отрывы вполне отыгрываемые, а впереди у России три выезда - на товарищескую встречу с Молдавией и два матча Лиги наций против Турции и Сербии. Для надежности желательно одержать две победы или хотя бы одну при двух ничьих. Собственно, и для перехода в высший дивизион Лиги наций нам нужны победы. Напомним, сейчас команда Черчесова опережает венгров в группе всего на одно очко. А первое место в квартете - это не только путевка в элиту следующего роызгрыша ЛН, но и дополнительная возможность побороться за попадание на ЧМ-2022, если основной отбор в следующем году вдруг будет нами провален.

Так что здесь все взаимосвязано.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Nissan X-Trail 2021 известен в США под псевдонимом "мошенник"Porsche выводит на рынок новые модели Panamera мощностью до 700 л.с.Hyundai Solaris на вторичном рынке. Стоит ли покупать?Не поверите своим ушам, что Ловрен заявил о ДзюбеЭто не женщина, а богиня. Сальма Хайек в бикини сводит с умаС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
Газизов рассказал всю правду о Понсе: У него на голове очень приличный…
Генеральный директор «Спартака» рассказал о состоянии игроков, которые готовятся к матчу с "Краснодаром".
В 1/8 финала Кубка России будет играть лишь одна команда не из РПЛ. Но это не точно
Определились 15 участников раунда 1/8 финала Кубка РФ по футболу.
Роман Широков дал показания по делу
Футболист Роман Широков, который в августе избил судью во время футбольного матча, наконец дал показания по своему делу.
Экономика футбола: «Зенит» – самый расточительный, ЦСКА самый стабильный, «Краснодар» – самый эффективный
«Плеймейкер24» дает в руки болельщикам уникальный инструмент – возможность заранее подсчитать, сколько примерно очков должно оказаться у клуба к концу сезона.
Татьяна Буланова: Весь стадион кричит «Мы ***** твою Таню!» — это было довольно прикольно
Татьяна Буланова, известная поп-певица и экс-жена Владислава Радимова, вспомнила в интервью Екатерине Гордеевой на ютьюб-канале «Медузы» о том, каким оскорблениям подвергалась со стороны болельщиков.
Экономика футбола: Роналду заболел — акции «Юве» рухнули
Акции итальянского клуба «Ювентус», за который играет Роналду, упали на этой новости сразу же на 6,4% - до €0,72 за бумагу.
Какие футбольные правила надо радикально менять. Мнение Арсена Венгера
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" 70-летний француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.
Экономика футбола: Кто больше всех потратил на трансферы
Футбольные клубы Англии в летнее трансферное окно потратили на покупку игроков чуть более 1,25 миллиарда долларов, команды из России - 75,7 миллиона, сообщается в обзоре международного трансферного рынка, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
Экономика футбола: АПЛ. Как УЕФА снова увеличивает разницу между бедными и богатыми
Кто из игроков РПЛ имеет наиболее высокий процент успешных передач?
Выделим наиболее интересные детали 10-го тура РПЛ.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика