«Черчесов сказал Ари: Увижу еще раз в кепке – о сборной забудь». Шунин стал гостем «КраСавы»

О 3:9 С «ЗЕНИТОМ» – Дома мы выиграли у «Зенита» 4:2 в чемпионате, а через три дня матч на Кубок в Питере. Вышел не весь основной состав. Меня вызвали, сказали, что я не в составе: «Сиди, смотри матч и будь готов». Но уже при счете 0:1 Жидрунас Карчемарскас заработал 11-метровый и получил травму, и пришлось выходить мне. В итоге из восьми мячей, которые пропустил, три мне забили с пенальти. Матч был очень сложный – эмоционально и психологически.

О ПОРТРЕТЕ ГРАНАТА – Володя Гранат часто над нами шутил, и мы решили пошутить в ответ. Уже не помню, кто подарил ему картину. Такая большая картина с его портретом. А у нас на базе в коридоре висят небольшие портреты легенд клуба. Так мы сняли один, и повесили вместо него портрет Граната. Он потом гулял по всей базе, даже висел в раздевалке между шкафчиками. К сожалению, у Володи потом начались проблемы, и из команды его выгнали.

О САМОМ ТЯЖЕЛОМ ВЫЕЗДЕ – Играли во Владивостоке. У нас вылет был днем рейсовым самолетом. Прилетали туда рано утром, спали два часа. Выходили на поле в десять утра, голова ничего не соображает. А после игры, это было часов через пять, уже возвращались обратно. Самое интересное, что в Москву мы возвращались вместе с болельщиками. Некоторые из них были не трезвы. К нам в аэропорту подходят ребята, просят что-нибудь подарить. А у нас ничего нет, мы уже все сдали. «Ну, пожалуйста, подарите что-нибудь». Кирилл Панченко подходит: «Ну, что я могу тебе подарить? Давай я подарю тебе майку». Снимает кофту, отдает майку. Обратно он летел уже в одной кофте...

Из изменений обращу внимание на одно. На заезде вечером перед ужином вся команда должна собраться в столовой, но никто не садится за стол, пока капитан не даст отмашку. Все ждут друг друга, общаются, никто не имеет права опаздывать. Мне это очень нравится, это объединяет команду.

О ПЕРЕМЕНАХ В «ДИНАМО» ПРИ ШВАРЦЕ – Первое впечатление? Когда главный тренер еще не подписал контракт, сборная играла с Турцией. Пришло СМС. Я просто кинул взгляд – и увидел сообщение на английском от Сандро Шварца . Он написал, что будет смотреть матч и желает удачи. И это при том, что тогда его еще даже не назначили...

О САФОНОВЕ В СБОРНОЙ

– Я Матвея до того, как его вызвали в сборную, вообще не знал. Мы никогда не виделись и не встречались. Был обед или завтрак. Он подсел к Юре Газинскому, а тот сидит с нами за столом. Оказались рядом и сразу начали общаться. Нашли очень много общих тем, в том числе вратарских. Он многие моменты уточнял – как себя вести в каких ситуациях, в коллективе. Много говорили о голах, ошибках, играх. Мы с ним почувствовали друг друга. У меня было ощущение, что знаю его 100 лет.

О КОНКУРЕНЦИИ С ЛЕЩУКОМ В КЛУБЕ

– С Игорем Лещуком у нас здоровая конкуренция. Я довольно долго играю в «Динамо». Конечно, Игорь хочет играть, поэтому шутки проскальзывают: «Ну, когда ты уже уйдешь? Может, пора закончить карьеру?» И так далее. Но это больше подкол. И не только он так шутит, но и другие партнеры по команде. Когда он меня заменил в одном из матчей из-за травмы, выходя на поле, сказал: «Антон, спасибо!» Я это запомнил, потому что это было очень искренне.

О ЕВРО-2012

– Я полностью прошел подготовку со сборной. Готовился и надеялся, что мне дадут шанс. Тогда так думал, только по истечении времени понял, что, конечно, должны были играть Слава Малафеев и Игорь Акинфеев.

Было круто в том плане, что я был молодой, и меня постоянно ставили в ворота – мог проявить себя. После тренировок всегда оставался и мог тренироваться с игроками высокого уровня. А сам чемпионат Европы проходит мимо тебя, потому что все время сидишь в отеле, не можешь никуда выйти – очень много болельщиков, и тебя прямо берегут. Ты приезжаешь только на стадион. А там тысячи болельщиков – они и запомнились на всю жизнь.

О ДРАКЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ «СПАРТАКА»

– Моими глазами ситуация выглядела так. Уже закончился матч, я шел, искал глазами родителей на трибуне. А нам дали билеты не самые удачные, как я потом понял, на трибуну, где сидели болельщики «Спартака», хотя и не фанаты. И вдруг я вижу – происходит драка. Снизу стоит охрана, смотрит на это все. Папа стоит, мочит руками болельщика «Спартака». Я начинаю кричать: «Чего вы стоите?» Но никто не отреагировал.

Я перепрыгнул через поручни, поднялся наверх. А я еще и в бутсах, мне скользко. Забегаю. Это видит наша служба безопасности, они за мной быстро бегут, нас всех разнимают. Потом уже узнал, что были оскорбления в мой адрес со стороны болельщиков. У папы есть такая особенность – когда начинается драка, он снимает очки, передает их маме, тихо поворачивается и начинает бить.

Меня могли дисквалифицировать, потому что я не имею права бежать на трибуну разбираться. Но когда услышали, что ситуация была не очень красивая, сказали, что все нормально.

ОБ ОТКАЗАХ «ЛОКО» И «ЗЕНИТУ»

– Когда только начинал свой путь в большой команде, в «Локомотиве» предлагали большие деньги. 100 тысяч долларов... Никогда не думал о том, что деньги в приоритете. Возможно, поэтому всю жизнь играю за «Динамо». Не потому что «Динамо» платит меньше, а потому что у меня есть какие-то ценности.

Не жалею, что перешел. Вот разговариваю с ребятами в сборной и узнаю, что в каждой команде есть какие-то проблемы. Как было бы, если бы я ушел в «Локомотив»? Может, я уже закончил бы карьеру или ушел в Европу. Я просто рад тому, какая у меня карьера. Иногда сам удивляюсь, как же я так остаюсь. Ведь не всегда я был основным вратарем и капитаном. Труд, который я проделываю на каждой тренировке, дает результат.

По тем же причинам отказался от перехода в «Зенит», когда поступило такое предложение.

О МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТАХ

– Почему много динамовской молодежи пропало? Ребята приезжают из разных городов. Они оказываются в Москве, в таком клубе, как «Динамо», пытаются попасть в состав. Казалось бы, это очень дисциплинирует. Но пока другие учатся в институте и возвращаются домой, то есть живут под присмотром родителей, эти остаются одни в большом городе. Это непросто.

А когда они попадают в основой состав, и у них еще и появляются деньги, хотя неделю назад у них ничего не было, они питались на последние деньги… Это даже не столько деньги, сколько эйфория от того, что они вышли в составе, на них смотрят болельщики. Появляется ощущение, что ты все можешь.

Но не все такие. Не надо по трем людям думать, что все футболисты покупают одежду последних брендов и дорогие машины. Один молодой смотрит на девчонок, рестораны и прочее, а другой – как тренируются партнеры, футболисты, которые приезжают на тренировку первыми, а уезжают последними.

О РОЛИКЕ С АРШАВИНЫМ

– Коллектив при Гусе Хиддинке был топовый. Он сумел объединить ребят на футбольном поле и за его пределами. От этого и результат пришел.

При Дике Адвокате вспоминается история с Андреем Аршавиным. После того, как мы провалили Евро-2012, подошел один из болельщиков сборной и начал унижать и оскорблять нас и наши семьи. Я тогда был на первом этаже. Помню, что разговаривал с ним, говорил, что это некрасиво и неправильно. Тут много людей, они все это видят и слышат. Все это засняли и преподнесли в самом некрасивом виде. Тот болельщик, которое это заснял, высказывался очень оскорбительно. За сказанное им вообще можно бить.

О ЧЕРЧЕСОВЕ

– В Турции сидели на сборах. Он тогда был главным тренером «Амкара». Мы встречаемся в лифте, здороваемся. Были я, Гранат, Роман Березовский и Станислав Саламович. Гранат говорит Березовскому: «Вы, наверное, еще вместе играли?» Станислав Саламович стоит: «Ну, Рома-то, может, и играл, а я-то творил».

Другой случай. Алекс Бюттнер играл за «Манчестер Юнайтед». Зашел на теорию, закинул ноги на стол выше, чем он сидел. Саламыч был тренером «Динамо», и он просто ему – ну, так, аккуратно, но очень жестко – объяснил, что так делать не нужно. И тот с первого раза все понял. То же самое было с Ари, когда его вызывали в сборную. Он ходил в кепке, Ари всегда так делает. Черчесов ему сказал: «Увижу в помещении с кепкой на голове, это будет последний вызов».

О ПОТАСОВКЕ В ТУРЦИИ

– Мы отдыхали в Турции с братом, его женой и моим ребенком. Пошли на концерт «Тодос». Оставалось минут 15 до конца. Мы встали в том месте, где столики. Они не были готовы, это была просто зона, где можно было посмотреть концерт. Нас один официант попросил уйти. До конца оставалось мало, попросили досмотреть. Он говорит: «Идите выше».

Мы поднялись выше, но в результате пришли работники отеля, начали всех выгонять чуть ли не за шкирку. У меня ребенок на руках, меня охранник взял за шкирку, брат отмахнул его руку: «Мы сами выйдем». То есть, ситуация безобидная. Но охранник говорит по рации, приходят еще трое – вот такие здоровые вышибалы. Начинается драка, я отдаю ребенка, начинаю разнимать брата с этим охранником. Мне летит, ему летит, его повалили, начали избивать. Побили сильно, мы поехали к врачу зашивать рассечение.

Мы не хотели оставлять эту ситуацию. Отель сразу хотел загладить ее, мы пошли на принцип и решили действовать до конца. А самое интересно, что когда мы поехали в полицию, они сказали, что мы были пьяные и сами начали драку. В результате у нас взяли кровь, и оказалось, что мы абсолютно трезвые.

Нам надо было прилететь и дать показания, а мы не могли этого сделать. Между Россией и Турацией отношения были не очень хорошие, и граница была закрыта. А когда ее открыли, и мы полетели на сборы, мне к тому моменту уже надо было закрыть эту ситуацию, дать показания, потому что как только мы прилетели бы, нас посадили бы в тюрьму. Мы автоматически стали бы виноватыми.

Иск в суд какой-то был. А еще надо было приехать в отель, пожать руку охраннику. В отеле сказали, что в любом случае очень нас ждут еще и извиняются за произошедшее.

О ВСТРЕЧАХ С ФАНАМИ «ДИНАМО»

– Когда клуб плохо выступает, за границей вообще, бывает, сжигают машины, могут избить футболиста – происходит жесть.

Для болельщиков клуб – это вся жизнь. Они живут от победы к победе. Я с ними разговаривал. Они говорят: «Антон, когда клуб побеждает, я прихожу на работу – я готов кричать, работать 24 часа, я летаю. А когда вы проигрываете, у меня все валится из рук, ужасное состояние».

Конечно, хочется радовать болельщиков, но в каждом сезоне бывает, когда не идет игра. Болельщики – неотъемлемая часть команды. Когда они приезжали к нам на базу, видел их глаза. В частности, и в этот момент мне не хотелось бросать команду. Помню, как мы стояли возле базы, и болельщики просто не давали нам выехать. Они сказали: «Ребят, пожалуйста, сделайте, чтобы клуб вернулся. Не уходите из клуба». Этот момент остался внутри меня. Я не могу оставить болельщиков, это просто неправильно.

О КОСТЮМАХ КОКОРИНА И СМОЛОВА

– На мероприятия клуб шьет нам классические костюмы. После одного из таких мероприятий мы приехали на базу, кто-то разделся, убрал костюм в шкаф до следующего мероприятия. А Кокора со Смоловым решили, наверное, на спор, кто прыгнет в костюме в бассейн. Они вдвоем искупались, высушили костюмы, повесили. И вот следующее мероприятие, надо надеть эти костюмы, а они уменьшились размера на четыре. Так ребята и ходили с короткими рукавами до локтя и в брюках по колено.

О ВДОВЕ ЯШИНА

– С Валентиной Тимофеевной у нас хорошие отношения, мы довольно часто созваниваемся. Особенно в последнее время. У нее была такая традиция со Львом Ивановичем, и мне она иногда говорит: «Антон, целую твои ручки, заряжаю на то, чтобы ты сыграл хорошо». Поздравляет нас с победами. На 91-й день рождения Льва Ивановича из-за коронавируса не получилось приехать лично. Но поздравил, передал сувениры – цветы, торт, кружку с металлическим основанием, какие раньше были в поездах. Там по центру изображен лев. Валентина Тимофеевна сказала: «Антон, это очень красиво. Спасибо».