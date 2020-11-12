УЕФА или Роспотребнадзор: кто из них ошибся с тестами команды Черчесова и почему?

Кто именно косячит, наверняка скоро узнаем. Проблема требует того, чтобы в ней досконально разобраться. Но команде Станислава Черчесова от этого не легче. На товарищеский матч с Молдавией российская сборная осталась без Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. В среду они уже не тренировались с партнерами и были изолированы после того, как от УЕФА пришла информация о сомнительных тестах футболистов на ковид.
Сразу после вестей из Швейцарии пресс-служба нашей национальной команды сообщила: три анализа каждого из игроков в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лаборатории и два теста после них (всего пять) были отрицательными. Ни у кого из игроков не было никаких симптомов болезни. А потому у отечественных медиков возникают подозрения, что тесты, которые делались «европейцами», могут быть ложноположительными. Особенно учитывая тот факт, что Заболотный коронавирусом уже переболел несколько месяцев назад, как и большинство партнеров нападающего по «Сочи». Более того, у него хороший показатель по антителам, и вряд ли он мог повторно заболеть при таком раскладе.
Утром 12 ноября пришла новая обнадеживающая информация из стана сборной России. В сообщении говорится, что повторные тестирования, проведенные трем футболистам в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих исследований — все тесты отрицательные. Если так оно и есть на самом деле, можно будет порадоваться за наших спортсменов. Но в любом случае появляются вопросы к медикам.
Товарняк с молдаванами мы переживем и с кадровыми потерями. Но если бы это был не рядовой контрольный поединок, а решающая игра отбора на Евро или чемпионат мира. И речь шла бы не об игроках, которые не входят в основу сборной, а о ее лидерах. Что тогда? Представляете, насколько в этом случае возрастает цена такой неточности в тестах?
Подозревать кого-то в халатности или намерении что-то скрыть в этой ситуации не приходится. Допустим, что это наши тесты «неправильные», но в чем тогда наш интерес дать ложную информацию по игрокам? Отмазать от отстранения конкретного футболиста, одновременно подставляя под удар всю команду? Один человек может болеть без симптомов в легкой форме. Но это не означает, что тех, кто контактировал с ним тесно, пронесет и что коронавирус у них также пройдет без осложнений. Прятать больного никто не будет. Это исключено. Не допинг, в конце концов.
УЕФА вроде бы тоже нет резона кого-то банить просто так. Но с другой стороны, почему тогда эта организация не доверяет тестам, которые делаются в сборных и перепроверяет их? Значит, какой-то интерес присутствует, но какой и чем он может быть вызван?
Возможно, дело тут не в недоверии со стороны УЕФА к сборным, хотя нельзя исключать того, что кто-то на местах может отнестись халатно к своим контрольным функциям. Скорее тут недостаточная уверенность в надежности национальных «роспотребнадзоров». Везде разный уровень медицины, в том числе, это касается вопросов качества при выявлении «короны». Тем более в период масштабной эпидемии, когда тесты идут валом. Где-то можно и ошибиться. А помимо этого нельзя исключать обычный коммерческий интерес. Представляете, какое количество тестов приходится делать спортсменам в нынешнее время. Причем в ежедневной режиме. Назначенная сверху курирующая лаборатория наверняка получает неплохой куш.
Можно даже сравнить эту ситуацию с антидопинговым тестированием, которое превратилось в доходный бизнес. Там тоже у WADA возникают постоянные подозрения в том, что национальные лаборатории дают неверные данные о своих спортсменах. Но в допинговых делах есть резон что-то скрыть. Допингер не несет рисков для здоровья остальных участников соревнований. Коронавирусное тестирование – совсем другая история.
Скорее дело в том, что не до конца отработана вся система тестов, коронавирус живет ведь с нами меньше года (может, и больше, но мы об этом не знали). Потому могут быть неточности, ошибки и расхождения.
Не так давно, кстати, похожая история была в КХЛ, когда «Локомотив» не смог выставить команду на матч в Мытищах против «Куньлуня». Ярославский Роспотребнадзор запретил это делать, выявив три десятка положительных тестов у хоккеистов и прислав предписание президенту клубу не допускать игроков к матчам. Положительные тесты «Локо» сдал в лаборатории РЖД, затем их подтвердили в местном Роспотребнадзоре. Но у КХЛ есть свои методы определения «короны». Лига заключила соглашение с сетью медицинских лабораторий KDL, сотрудники которой проводят тестирование в командах. Расхождение по «Локомотиву» было невероятное: 30:1 в пользу Роспотребнадзора.
В интересах всех сторон свести подобные случаи к нулю как можно быстрее. Иначе доживем до настоящего скандала, когда ложный тест лишит хорошую команду перед ответственным матчем какой-нибудь суперзвезды, а там, как знать, и победы на футбольном поле в крупном турнире. Так бы не хотелось стать свидетелем подобных вещей.