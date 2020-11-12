УЕФА или Роспотребнадзор: кто из них ошибся с тестами команды Черчесова и почему?

Кто именно косячит, наверняка скоро узнаем. Проблема требует того, чтобы в ней досконально разобраться. Но команде Станислава Черчесова от этого не легче. На товарищеский матч с Молдавией российская сборная осталась без Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. В среду они уже не тренировались с партнерами и были изолированы после того, как от УЕФА пришла информация о сомнительных тестах футболистов на ковид.

Сразу после вестей из Швейцарии пресс-служба нашей национальной команды сообщила: три анализа каждого из игроков в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лаборатории и два теста после них (всего пять) были отрицательными. Ни у кого из игроков не было никаких симптомов болезни. А потому у отечественных медиков возникают подозрения, что тесты, которые делались «европейцами», могут быть ложноположительными. Особенно учитывая тот факт, что Заболотный коронавирусом уже переболел несколько месяцев назад, как и большинство партнеров нападающего по «Сочи». Более того, у него хороший показатель по антителам, и вряд ли он мог повторно заболеть при таком раскладе.

Утром 12 ноября пришла новая обнадеживающая информация из стана сборной России. В сообщении говорится, что повторные тестирования, проведенные трем футболистам в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих исследований — все тесты отрицательные. Если так оно и есть на самом деле, можно будет порадоваться за наших спортсменов. Но в любом случае появляются вопросы к медикам.

Товарняк с молдаванами мы переживем и с кадровыми потерями. Но если бы это был не рядовой контрольный поединок, а решающая игра отбора на Евро или чемпионат мира. И речь шла бы не об игроках, которые не входят в основу сборной, а о ее лидерах. Что тогда? Представляете, насколько в этом случае возрастает цена такой неточности в тестах?

Подозревать кого-то в халатности или намерении что-то скрыть в этой ситуации не приходится. Допустим, что это наши тесты «неправильные», но в чем тогда наш интерес дать ложную информацию по игрокам? Отмазать от отстранения конкретного футболиста, одновременно подставляя под удар всю команду? Один человек может болеть без симптомов в легкой форме. Но это не означает, что тех, кто контактировал с ним тесно, пронесет и что коронавирус у них также пройдет без осложнений. Прятать больного никто не будет. Это исключено. Не допинг, в конце концов.