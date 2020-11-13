«Внебрачная» сборная России, «рэкетир» Червиченко и краснодарский след в деле Дзюбы. Рейтинг наездов

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Сычев вспомнил молодость, как играл в народной команде у Олега Романцева под предводительством президента красно-белых Червиченко и конкретно наехал на бывшего работодателя. Червиченко, похоже, не на шутку обиделся и дал свой ответ словам футболиста.

2-е место Дмитрий СЫЧЕВ об Андрее ЧЕРВИЧЕНКО: Червиченко говорил: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». Не знаю, был ли в курсе Романцев, – у него же свои проблемы были, передел там. Мутные времена.

Губерниев, впрочем, в долгу не остался и продолжил тему. Но это было совсем не умно и не смешно. «Если у меня Сафонов, то, может быть, у тренера – Кузяев?». Послушать их, у нас получается внебрачная сборная.

Главный тренер сборной России Черчесов своеобразно объяснил телекомментатору Губерниеву, почему вратарь «Краснодара» Сафонов не играл в товарищеском матче против Молдовы (0:0). Вопрос был вполне себе спортивный, но Станислав Саламович, как показалось, как-то нервно на него отреагировал. О чем тогда спрашивать по итогам «товарняка» со слабенькой командой, которой четвертьфиналисты ЧМ-2018 не смогли забить, три раза ударив по воротам? Ну да, интересно же, в каких тогда матчах проверять новичков сборной, если не в подобных.

1-е место Станислав ЧЕРЧЕСОВ – Дмитрию ГУБЕРНИЕВУ: Почему вы все время про него (Матвея Сафонова. - Прим.) спрашиваете? Или он ваш сын внебрачный.

«Сычев и его папа — два слабоумных человека. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят. Я посмотрю этот подкаст, отдам юристам, и, если в выпуске будет база для предъявления претензий, мы их предъявим. Скорее всего, ему придется доказывать правоту своих слов или публично извиняться. Если не сможет доказать, видимо, придется что-то заплатить. Его вонючие деньги мне не нужны, переведу их либо в школу, либо в детский дом».

Не знаем, дойдет ли до суда, но если так и случится, подкаст точно выиграет от всей этой информационной шумихи. И заработает. А вот в суде много денег за подобные наезды не срубишь. Так что не стоило на это реагировать совсем. Тем более история уже мхом поросла.

3-е место

Геннадий ОРЛОВ о ролике про Артема ДЗЮБУ:

В сливе ролика есть краснодарский след. Не клуба, а болельщиков.

Известный питерский комментатор Орлов увидел в сливе секс-видео с участием капитана «Зенита», на котором Дзюба занимается самоудовлетворением, проделки фанатов «Краснодара». Ролик действительно появился перед игрой чемпионов страны с «быками», а Артем после этого вышел на матч без капитанской повязки и в ужасном моральном состоянии. Но если у Геннадия Сергеевича есть доказательства краснодарского следа, то чего тогда не поделиться ими со страной? Она их ждет. Дело же громкое, все переживают.

А если это просто предположение, тут версий того, кому это могло понадобиться, вагон. Например, обиженным дамам, недругам в клубе, личным врагам, вымогателям денег. Чуть не забыли про «Спартак». Может, это вместе с перчаткой из Москвы прилетело?

4-е место

Роман ШИРОКОВ о российском ТВ:

У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном телевидении говорят о Дзюбе. Это даже не дно.

Бывшая звезда «Зенита» и российской сборной сейчас ждет суда в качестве обвиняемого. Роман, как известно, не сдержался во время матча любительских команд и поколотил на поле арбитра Никиту Данченкова. Причем избил как следует. Широкову грозит до двух лет лишения свободы, но про мораль он не забывает. Тем более, совсем недавно был экспертом «Матч ТВ», откуда был уволен сразу после нашумевшего инцидента.

Трудно не согласиться с футболистом. Действительно, нашли тему для обсуждения на всю страну. И это точно не дно. Так было задумано. Надо же отвлекать народ от настоящих проблем, которых с каждым днем все прибавляется. Ролик с Дзюбой в главной роли дал для этого отличный повод.

5-е место

Александр ОВЕЧКИН о финале ОИ-2018:

Если бы не выиграли у Германии, нам был бы трындец. В прямом и переносном смысле. Это был бы позор нашего хоккея.

Овечкин своими высказываниями невольно наехал на олимпийскую победу нашей команды, выступавшей на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. Возможно, сам того не понимая. Если от «трындеца» до золота была всего одна шайба, заброшенная в овертайме после нервного спасения в самой концовке, то какова цена этого успеха?

Лидеры рейтинга после 25 туров: Уткин – 31 (12 попаданий), Селюк – 28 (7), Роднина – 16 (4), Радимов – 14 (4), Панарин – 10 (2), Дзюба – 10 (4).