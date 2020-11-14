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Ремейк финала Евро-2016, жажда реванша за Веру и Веронику, заочная схватка Казани и Екатеринбурга
14 ноября 11:00
автор: Иван Сергеев

Ремейк финала Евро-2016, жажда реванша за Веру и Веронику, заочная схватка Казани и Екатеринбурга

Главные события в мире спорта, за которыми надо пристально следить 14 ноября.
  • ФУТБОЛ

Лига наций

22.45 (мск)
Германия – Украина, Португалия – Франция, Швейцария – Испания, Швеция – Хорватия

Сегодня могут досрочно определиться два участника «Финала четырех» Лиги наций. В их число войдут победитель матча-ремейка финала Евро-2016 Португалия – Франция (в случае ничьей вопрос будет отложен на заключительный тур, так как сейчас команды имеют поровну очков, при этом французам из-за травмы не поможет Килиан Мбаппе) и/или Испания, если возьмет верх над швейцарцами и при этом немцы не смогут победить дома украинцев. В последнее, правда, верится с трудом. Ведь в команде Андрея Шевченко накануне игры в Лейпциге выявлена вспышка коронавируса. Интересно также, сможет ли забить французам Криштиану Роналду. Звездный португалец продолжает погоню за мировым рекордом по числу голов на уровне сборных. У иранца Али Даеи их было 109, у Роналду после недавнего спарринга с Андоррой стало 102. Хорватов во встрече со шведами устроит ничья - в этом случае Никола Влашич и компания гарантируют себе прописку в дивизионе А Лиги наций, а скандинавы отправятся в Лигу В, где пока выступает Россия. Наша команда, напомним, проведет матч предпоследнего тура 15 ноября в гостях против Турции.

  • ТЕННИС

WTA International в Линце

16.30 (мск)
Екатерина Александрова – Элиза Мертенс

Первая ракетка России Александрова попробует пробиться в свой второй в нынешнем году финал на заключительном турнире женского сезона. В январе она добралась до решающего поединка в китайском Шэньжэне и победила тогда Елену Рыбакину из Казахстана. Был в ее карьере и финал в Линце. В 2018 году Александрова уступила здесь титул итальянке Камиле Джорджи. В сегодняшнем полуфинале ей будет противостоять вторая сеянная бельгийка Мертенс, выбившая до этого из борьбы двух россиянок - Веру Звонареву и Веронику Кудерметову. Счет личных встреч - 1:0 в пользу Александовой. В 2019-м Екатерина победила Мертенс на траве в двух сетах в Хертогенбосе. В другом полуфинале Линца-2020 сыграют Арина Соболенко из Белоруссии и чешка Барбора Крейчикова.

  • ХОККЕЙ

КХЛ

16.30 (мск)
«Динамо» – «Салават Юлаев»

17.00 (мск)

«Ак Барс» – «Нефтехимик», «Витязь» – «Спартак», «Северсталь» – СКА, ЦСКА – «Сочи», «Куньлунь» – «Трактор»

18.00 (мск)
«Динамо» Р – «Автомобилист»

«Салават», два дня назад давший бой в Москве ЦСКА (3:5), попробует впервые с 2017 года победить в столице «Динамо», которое только что уступило по буллитам «Северстали». Лидирующие в регулярном чемпионате армейцы могут довести победную серию против «Сочи» до 15 матчей. «Ак Барс», прервавший свою победную поступь в Челябинске, может потерять первое место на Востоке. Это произойдет, если казанцы не обыграют дома «Нефтехимик», а «Автомобилист» победит в Риге.

источник: «Советский спорт»
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