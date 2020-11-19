Теперь понятно, почему Миранчука маринуют на скамейке «Аталанты». Оценки футболистов сборной России

Вячеслав КАРАВАЕВ (3 матча, 1 передача) Самый сложный для оценки игрок. В Стамбуле, выйдя на замену уже в меньшинстве, был одним из лучших и ассистировал Кузяеву. В заключительном матче тоже опасно подключался, сделал несколько опасных подач в штрафную, но провалился в обороне – его визави Младенович напрямую поучаствовал в трех сербских мячах из пяти (гол и две передачи).

Далер КУЗЯЕВ (3 матча, 1 гол и 1 передача) За шесть дней успел поиграть на трех позициях и везде смотрелся сносно. Особенно ярко провел матч с Турцией (гол+пас). В Сербии, играя в опорной зоне, тоже был далеко не худшим, хотя именно рикошетом от его ноги на 10-й минуте начался «белградский разгром».

Федор ЧАЛОВ (1 матч) Сыграл только с Молдавией и, хотя не забил, активно участвовал в комбинационной игре, так что в целом был полезен.

Даниил ФОМИН (2 матча) В официальных матчах в ноябре провел всего 11 минут, а против Молдавии смотрелся надежно – перекрывал центр поля, пару раз опасно приложился по мячу издали.

Федор КУДРЯШОВ (2 матча) Не принимал участия в заключительном матче, поэтому избежал позора. В Молдавии вышел только на замену, зато добротно сыграл против Турции, грамотно страховал Жиркова по мере возможности.

Денис ЧЕРЫШЕВ (3 матча, 1 гол)

В Турции принял участие в двух голах в свои и чужие ворота, после чего был заменен уже на 37-й минуте. Также был очень старателен в Молдавии, но продуктивности ему тогда не хватило. Как и в заключительном матче года, в котором за 20 минут Денис нанес три удара, все – безрезультатно.

Игорь ДИВЕЕВ (2 матча)

Дебютировал в сборной в Кишиневе, где сложных задач ему не ставили. В Сербии за отведенный ему Черчесовым тайм свою зону, в отличие от партнеров, держал на замке, но все-таки не уследил за Влаховичем, когда тот добивал мяч после удара Йовича с линии штрафной.

ТРИ С ПЛЮСОМ

Антон МИРАНЧУК (3 матча)

Это была его худшая неделя в сборной-2020, однако стоит отметить, что первый тайм в Сербии до замены он провел очень добротно. Чаще брата получал мяч и лучше им распоряжался, а если верить WhoScored, сделал 24 точных передачи из… 24. Вероятно, Черчесов поторопился снять его с игры. Или перестал различать их с Алексеем, поэтому и заменил обоих.

Иван ОБЛЯКОВ (2 матча)

Вообще-то в Стамбуле был неплох – часто встречался с мячом, показал высокую точность передач (94%), подавал угловые. Но так ничего реально голевого и не создал, к тому же невзрачно вышел на замену в Молдавии.

Александр СОБОЛЕВ (1 матч)

Провел только 26 минут в Кишиневе. Был старателен и нанес один очень опасный удар, но все-таки не попал в игру.

ТРИ

ГИЛЕРМЕ (3 матча, 7 пропущенных мячей)

Против Молдавии практически не вступал в игру. В Турции и Сербии пропустил в сумме семь (!) мячей за 135 минут (то есть, по голу каждые 19 минут). Статистика катастрофическая, однако вряд ли вратарь виноват. Просто ни разу не выручил.

Георгий ДЖИКИЯ (3 матча)

Капитан сборной – лучший пример того, как жесткий календарь и отсутствие ротации уничтожают футболистов. В первом матче сыграл безупречно, во втором почти не проигрывал борьбу, но все-таки поучаствовал в пропущенном мяче (именно его обыграл Туфан перед тем, как заработал пенальти), а в третьем просто не успевал занять верную позицию, чтобы хотя бы навязать борьбу Йовичу за верховые мячи.

Юрий ЖИРКОВ (3 матча)

Как и Караваев, был неплох на чужой половине поля, но откровенно слаб у своих ворот. Жирков – все-таки не защитник. Он проигрывает верховую борьбу (так забил Йович), не успевает вернуться (этим воспользовался Ундер), слаб в отборе (гол Радонича). Иногда это компенсируется активностью в атаке, но не в этот раз. Впрочем, стоит ли ждать большего от 37-летнего ветерана, сыгравшего на столь энергозатратной позиции три матча за шесть дней?

Алексей МИРАНЧУК (3 матча)

На российском легионере сказалось отсутствие игровой практики в серии А. В двух первых матчах очень старался вести игру команды, но с ужасным КПД. А в Стамбуле шокировал лишь восемью точными передачами за 45 минут (53%). Вероятно, это был худший матч Алексея в сборной за последние пару лет.

Андрей МОСТОВОЙ (2 матча)

Дважды вышел на замену. В Белграде с чуть большей пользой, чем в Кишиневе, где за 24 минут не отметился вообще ничем.

Роман ЗОБНИН (1 матч)

Сначала копил силы, затем отбывал дисквалификацию, поэтому провел на поле только 79 минут – против Турции. Это был не лучший его матч, в котором спартаковец позволил Караману сравнять счет и перевернуть ход игры.

Сослан ДЖАНАЕВ (1 матч, 1 пропущенный мяч)

Провел один тайм в Белграде. Парировал два удара из трех, в том числе опасный - от Йовича, но пропустил от Младеновича. Тоже ничего впечатляющего.

Константин КУЧАЕВ (1 матч)

За 45 минут против Молдавии запомнился опасной передачей на ход Фомину.

ТРИ С МИНУСОМ

Александр ЕРОХИН (2 матча)

Был обречен на низкую оценку решением Черчесова выпустить его в Турции на замену Заболотному. Остроты у чужих ворот после этого стало еще меньше. В Сербии запомнился тремя ударами и пятью выигранными воздушными единоборствами, но в создании голевых моментов Ерохин почти не участвовал. За 20 минут до конца из выгодной позиции попал в защитника.

Алексей ИОНОВ (2 матча)

Провел на поле 56 блеклых минут, из них львиную долю – в Кишиневе, где был заменен в перерыве. Неслучайно в официальных матчах появился только на 11 минут.

Магомед ОЗДОЕВ (2 матча)

В Турции совершил две фатальные ошибки – привез удаление Семенова и не реализовал выход один на один в начале второго тайма, когда все еще можно было повернуть в нашу пользу. А в Сербии дал легко уйти на ударную позицию Райковичу, с гола которого и начался разгром. Остальное оказалось уже не столь существенным.

Роман ЕВГЕНЬЕВ (1 матч)

Дебютировал в сборной во втором тайме в Турции. Был практически не задействован партнерами, едва обрезом не привез голевой момент, не успел вернуться в оборону при пятом голе (Караваеву пришлось занять его позицию, оголив свою зону, из которой и был забит мяч), а больше возможностей запомниться толком и не имел.

Андрей СЕМЕНОВ (1 матч)

Ему не повезло. Выйдя в старте в Стамбуле, уже на 24-й минуте получил красную карточку. Во-первых, несправедливую, во-вторых, вынужденную – подчищал за Оздоевым. Так что последний матч он пропускал и не имел шансов исправиться.

ДВА

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ (2 матча)

Вышел в основе в обоих официальных матчах, провел на поле 142 минуты, но так и не забил. Если в первом случае можно хотя бы вспомнить девять выигранных в воздухе единоборств, то во втором кроме пяти откровенно запоротых голевых моментов ничего в истории не останется. Именно отсутствие нападающего, способного забивать, подвело сборную под монастырь. Безусловно, худший игрок сборной.