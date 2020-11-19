Надо ли увольнять Черчесова. Аргументы «за» и «против»

4) Зависимость от Дзюбы. Наладив во время ЧМ-2018 эффективную модель с навесами на зенитовца, Черчесов прекратил поиски других атакующих вариантов. С командами ниже уровнем (Казахстаном, Кипром, Шотландией) этого хватало для стабильных побед, а уже против Венгрии, Сербии и Турции начались проблемы. Особенно когда Дзюба оказался хуже готов физически. А с другими исполнителями такая тактика не работает . Александр Соболев и Николай Комличенко , несмотря на габариты, лучше внизу, Заболотный же – вообще какая-то прихоть Черчесова, не имеющая рационального объяснения.

3) Сомнительная кадровая политика Черчесова. Тут много всего. Из свежего - невызов Артема Дзюбы , два подряд появления в старте Антона Заболотного , запоровшего пять (!) моментов, ставка на Гилерме, регулярные выходы на поле Андрея Мостового , «насилие» над Юрием Жирковым и так далее по длинному списку.

2) Фиаско в Белграде. Так крупно сборная России не проигрывала с 2004 года, после «ночного позора» 1:7 в Португалии. Тогда в ворота Вячеслава Малафеева тоже влетело все, что можно, но кому от этого легче? Столь громкий провал – всегда итог работы тренерского штаба. Когда говорят: «Несу ответственность за результат», как раз и имеется в виду: «Проигрываем – ухожу». Иначе в чем ответственность?

1) Сборная России не развивается. Это факт, с которым сложно спорить. После чемпионата мира национальная команда не выиграла ни одного официального матча против соперников категории топ. Даже на собственном уровне второго-третьего эшелона европейского футбола побеждала со скрипом, тогда как у Швеции (0:0, 0:2) и Бельгии (1:3, 1:4) отобрала только одно очко. А остальные оппоненты были откровенно слабее – если не по составу, то по качеству игры.

5) Высказывания Черчесова.

Нередко на пресс-конференциях видно, как тренер сборной сдерживает себя, чтобы не ответить так, как ему действительно хочется. Чтобы потом это не разлетелось на заголовки. В результате его ответы носят общий характер – ни о конкретных игроках, ни о тактических замыслах он старается не говорить. А если его прорывает, то мы получаем «внебрачного сына Губерниева». Отношения с прессой накаляются...

6) Панические настроения.

Кредо Черчесова: чтобы за команду болели, все должны нести только позитив. Отсюда - реакция на интимное видео Дзюбы. Однако число критиков тренера при таком подходе только увеличивается - и чем ниже результаты, тем их голоса громче. Сейчас, когда все жаждут крови, отставка Черчесова разрядила бы обстановку. Иначе паника будет сопровождать сборную до самого старта Евро-2020. В РФС это понимают.

ПОЧЕМУ ЧЕРЧЕСОВ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ

1) Качество игры сборной не снизилось.

После удачного ЧМ-2018 у многих создалась иллюзия, что сборная России – сила, с которой надо считаться. Уже тогда это было смешно, но эйфория достигла таких масштабов, что, когда поигравший под руководством сэра Алекса Фергюсона Андрей Канчельскис абсолютно справедливо заметил, что качество игры осталось примерно тем же, многие набросились на ветерана. Но давайте разберемся хронологически... Саудовская Аравия и Египет –не уровень, сборная Испании на ЧМ была без идей и тренера, Уругвай нас разгромил (0:3), и только с Хорватией (2:2, 3:4 по пен.) команда показала по-настоящему классный футбол. Далее: в Лиге наций мы обыграли Турцию, но уступили Швеции, затем вышли на Евро из, возможно, самой слабой отборочной группы, а сейчас снова заняли «свое» второе место в квартете ЛН. Так чем последние результаты отличаются от предыдущих? В сентябре команда при не самой внятной игре победила Венгрию и Сербию, в ноябре - номер не прошел. В общем, если нас устраивала игра сборной год-два назад, к чему сейчас возмущаться?

2) Поражение в Белграде - стечение обстоятельств.

Один только Заболотный имел не меньше моментов, чем вся сборная Сербии. Сравните: Испания выиграла у Германии 6:0 при статистике ударов 23:2, а Россия проиграла 0:5 при статистике ударов 20:12. Просто аномально плохой результат, но он не говорит, что сборная безнадежна. Особенно если учесть следующий пункт.

3) Небывалые кадровые проблемы.

Когда мы говорим, что сборная России уступила второму составу Сербии, стоит все-таки уточнить, что наша команда тоже не играла основой. Марио Фернандес, Дзюба, Александр Головин вообще не были вызваны, Роман Зобнин и Федор Кудряшов отбывали дисквалификации, Денис Черышев и Алексей Миранчук в своих клубах имеют минимум практики. А остальные лидеры - вымотаны. Неслучайно же лучшим в ноябре стал Далер Кузяев, пропустивший старт сезона в «Зените». Так что всю осень Черчесов не строил команду, а только лепил заплатки. Таких проблем на чемпионате Европы, перед которым будет почти месяц на подготовку, не предвидится.

4) Атмосфера - бесценна.

При Черчесове в команде нет равнодушных и никого не бросают в беде. Это то, чего мы так хотели после Евро-2016. Почти во всех играх мы видим мощный настрой на победу и максимум желания дать зрителям зрелище. И это нужно ценить.

5) Настоящее мерило - ЧЕ и ЧМ.

Лига наций, как ни крути, выросла из товарищеских матчей. Ее результаты не могут быть ключевым критерием при оценке тренерского штаба, работающего циклами от ЧМ до ЧЕ и от ЧЕ до ЧМ. Домашний мировой чемпионат был проведен успешно, отбор на чемпионат Европы получился уверенным. Теперь надо попробовать на Евро-2020 выйти из группы.

6) А кто, если не Черчесов?

Вопрос очень даже акатуален. Мы знаем, как Черчесов строит команду и готовит ее к чемпионату Европы. Мы понимаем, чего от него ждать. Мы знаем, что он может показывать результат и справиться с психологическим давлением любого уровня. Мы знаем уровень его квалификации и профессиональный подход к делу... Так на кого РФС должен заменить Черчесова прямо сейчас? Маурисио Почеттино, перефразируя классика, к нам не поедет, а в России существуют всего две реальные кандидатуры – Юрий Семин и Курбан Бердыев. Конечно, любопытно было взглянуть на работу второго. Бердыев действительно мог бы придать команде новый импульс, но далеко не факт, что, окажись перед аналогичными кадровыми проблемами, справился бы лучше. И тогда все требовали бы уже его отставки...