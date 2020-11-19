Андрей Червиченко: Народ после таких матчей не может уснуть, а упрямый Черчесов ничего не объясняет

- 0:5 от Сербии - что это было вчера в Белграде?

- Наш футбол к этому шел - и вот, наконец, пришел. Мы увидели, что у нас нет замены 12-13 футболистам, которых можно считать основой сборной. Все, кто на подходе, не готовы играть на таком уровне.

А еще мы увидели очередное проявление упрямства Станислава Черчесова. Не путать с упорством... Тренер продолжает упрямо ставить игроков, в которых почему-то верит. До этого был Андрей Семенов, которого удали в Стамбуле. Теперь ставку сделали на Антона Заболотного, который и в нашем чемпионате начал забивать не так давно и не так много. Так на каком основании можно ждат от него голов за сборную? Почему он оказывается в роли единственного форварда?

При том, что играть и так некому. Отсутствовавшие Александр Головин, Артем Дзюба, Марио Фернандес - ключевые фигуры. И вот результат... Мне один приятель после конфуза в Белградесказал: не хотите дрочить – будете сосать. Звучит пахабно, но все же верно. Черчесову показалось, что он психолог: не взял Дзюбу на сбор из-за сомнительного видео. Но в этих двух матчах Артем обязан был играть. Один гол он точно забил бы. И, возможно, этот гол стал бы решающим.

Для меня загадка, почему Саша Соболев так и не вышел. Он уж точно сильнее Заболотного. Писали, что у него вроде бы проблемы с коленом. Почему же он тогда в составе сборной поехал в Белград?..

- Какое впечатление оставила игра Алексея Миранчука, который по статусу мог бы исполнить роль лидера?

- Я бы говорил про игру обоих Миранчуков. Такое впечатление, что Леша и Антон вышли просто погулять по полю и пообщаться - давно не виделись. Ни одного острого действия... Это типичная наша психология – подписать хороший контракт в Европе и на этом играть закончить. Все наезды на руководство «Локомотива» по поводу продажи Алексея Миранчука в «Аталанту» сейчас мне кажутся неуместными. Сумели продать то, что не очень дорого стоит, за неплохие деньги. Молодцы!