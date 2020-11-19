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Андрей Червиченко: Народ после таких матчей не может уснуть, а упрямый Черчесов ничего не объясняет
19 ноября 15:57
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Народ после таких матчей не может уснуть, а упрямый Черчесов ничего не объясняет

Бывший президент «Спартака» поделился с «Советским спортом» эмоциями от разгромного поражения сборной России в Лиге наций.

- 0:5 от Сербии - что это было вчера в Белграде?
- Наш футбол к этому шел - и вот, наконец, пришел. Мы увидели, что у нас нет замены 12-13 футболистам, которых можно считать основой сборной. Все, кто на подходе, не готовы играть на таком уровне.

А еще мы увидели очередное проявление упрямства Станислава Черчесова. Не путать с упорством... Тренер продолжает упрямо ставить игроков, в которых почему-то верит. До этого был Андрей Семенов, которого удали в Стамбуле. Теперь ставку сделали на Антона Заболотного, который и в нашем чемпионате начал забивать не так давно и не так много. Так на каком основании можно ждат от него голов за сборную? Почему он оказывается в роли единственного форварда?

При том, что играть и так некому. Отсутствовавшие Александр Головин, Артем Дзюба, Марио Фернандес - ключевые фигуры. И вот результат... Мне один приятель после конфуза в Белградесказал: не хотите дрочить – будете сосать. Звучит пахабно, но все же верно. Черчесову показалось, что он психолог: не взял Дзюбу на сбор из-за сомнительного видео. Но в этих двух матчах Артем обязан был играть. Один гол он точно забил бы. И, возможно, этот гол стал бы решающим.

Для меня загадка, почему Саша Соболев так и не вышел. Он уж точно сильнее Заболотного. Писали, что у него вроде бы проблемы с коленом. Почему же он тогда в составе сборной поехал в Белград?..

- Какое впечатление оставила игра Алексея Миранчука, который по статусу мог бы исполнить роль лидера?
- Я бы говорил про игру обоих Миранчуков. Такое впечатление, что Леша и Антон вышли просто погулять по полю и пообщаться - давно не виделись. Ни одного острого действия... Это типичная наша психология – подписать хороший контракт в Европе и на этом играть закончить. Все наезды на руководство «Локомотива» по поводу продажи Алексея Миранчука в «Аталанту» сейчас мне кажутся неуместными. Сумели продать то, что не очень дорого стоит, за неплохие деньги. Молодцы!

- Все громче звучат голоса «Черчесова – в отставку!» А где новых футболистов взять?
- Не думаю, что нужно увольнять Черчесова. Не вижу, кто бы мог в нынешней ситуации все быстро наладить. Есть другая проблема: полное отсутствие ответственности и отчетности в РФС. У нас даже нет спикера, который бы вышел и объяснил, что союз предпринял в отношении польского негодяя со свистком, который засудил нашу сборную в Стамбуле. Ну как так - все спустить на тормозах? Нас и будут так судить, если не дать по рукам.

То же самое касается и ответственности Черчесова. Пусть выйдет и расскажет, почему он постоянно вызывает Семенова или Федора Кудряшова, который играет в затрапезной турецкой команде? Это же не частный клуб, а сборная страны. Поэтому ты должен объяснять огромной армии болельщиков свои решения. Страна шестой матч подряд смотрит на игру сборной, матерится, а затем с плохим настроением ложится спать и не может уснуть.

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